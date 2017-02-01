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 Политика Украины, Происшествия
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 Полторак рассказал подробности обстрела украинского Ан-26 российскими военными в Черном море. ФОТОрепортаж

Экипаж обстрелянного российскими военными в Черном море Ан-26 обнаружил и зафиксировал работу радиолокационной станции Российской Федерации в активном режиме, что обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны.

Об этом глава Минобороны Украины Степан Полторак сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 1 февраля 2017 года, во время совершения тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Ан-26. В результате обстрела самолет получил повреждение", - написал глава Минобороны, опубликовав соответствующие фото.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самолет ВМС Украины обстрелян с корабля ЧФ РФ над украинской территорией

Полторак рассказал подробности обстрела украинского Ан-26 российскими военными в Черном море 01Полторак рассказал подробности обстрела украинского Ан-26 российскими военными в Черном море 02Полторак рассказал подробности обстрела украинского Ан-26 российскими военными в Черном море 03Полторак рассказал подробности обстрела украинского Ан-26 российскими военными в Черном море 04

Он подчеркнул, что экипаж самолета при этом не пострадал, Ан-26 продолжил выполнение полетного задания.

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"Кроме того, экипаж обнаружил и зафиксировал работу радиолокационной станции Российской Федерации в активном режиме, что обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны. После возвращения летательного аппарата на аэродром во время внешнего осмотра воздушного корабля обнаружено 3-см пулевое отверстие - последствия обстрела самолета из стрелкового оружия", - сообщил Полторак.
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Шуфрича сильно разорвали? шавченку? новинского? прочих предателей-депутатов?
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Отвечу конкретикой:
Результатом создания миссии разграничения в конфликте Осетии с Грузией было если вы помните Сочинское соглашение между Борисом Ельциным и Эдуардом Шеварнадзе 24 иня 1992 года Знаменитые 90+ со всеми вытекающими. Грузия - на тот момент все еще была в ориоле геополитических интересов правоприемницы совка парасии, вот именно по этому контингент был той страны, которая доминировала. Запад еще помогал орде и пытался окорочками Буша сей анклав уберечь от катастрофы.В итоге парасия одна из сторон переговоров,миротворцы (а по сути ограниченный контингент войск на чужой территории) из парасии, судья доминант парасия. Война лишь ждала своего часа с приходом к власти Мишико. Но сейчас 2017 год, что изменилось? Объясню: геополитика парасии изменилась? Нет, перешла даже в стадию прогрессирующей шизофрении, замешанной на фашиствующем великоимперстве. Плюс технологии ящика, а значит поддержка большого кол-ва зомбированных недоимперцев с грязными жопами. В итоге: парасия (в реале ОРДиЛО) -прогрессирующая Украина, опять так называемые миротворцы из сателитов, и главное, судьдя таже параша. Мир смотрит, пытается понять, как это когда по харе? Вот и все, моль просто не придерживается ни одних законов и принципов человеческого существования, а цивилизованный мир, как ботаник, защищающий свою девушку от гопников убеждениями. Запомните, Украина - это не ботаник уже, главное самим это понять
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кхм... Будьте любезны.
Пишите как-то внятнее.

Вы сами написали, что ТОГДА и СЕЙЧАС - совершенно разные условия.

Потому и не будет "миротворцев" из "братской" страны.

Настоящие миротворцы возможны только из совершенно незаинтересованных стран. Ну там, например, Австралии, Аргентины, Канады, Мексики, Чехии, Словении, Болгарии, Латвии, Литвы... и тому подобное...
И Украина уже несколько раз говорила о том, что надо пригласить таких настоящих миротворцев. Угадайте с одного раза, кто этому изо всех сил сопротивляется? Тот, на ком шапка горит. Тот, который сам хочет быть "миротворцем" и "мызамиром". сволочь путинская, шваль ботоксная.

Думаете, кто-то в мире этого не понимает, не видит? У кого-то остались иллюзии по этому поводу?
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Пардон за некоторые ошибки, клавиатура несколько неправильно работает, иной раз поздно замечаю
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только наблюдать и фотографировать и можете суки
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Прийдеться заплатку ставити. Трохи б нижче і усі кацапські смі в захльоб балаболили про самознищення укропівського борта.
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Ну это вообще писец, ребята!!! Что дальше?!? Скажут: слава Богу что экипаж не пострадал, приставят к награде, выразят озабоченность, повозмущаются и всё?!? Класс!!!
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По моему у КБ (Крымский Бандеровец кто не знает) на форуме проскакивала мысль умного человека, а именно: администрация Трампа пока не окончательно определилась со своей позицией в отношении конфликта Украина vs ОРДиЛО (тобишь параша). Моль дает команду на активизацию боевых действий абдроченцев и ихтамнетов в районе Авдеевки. Применяются все возможные крупные колибры. Не обязательно разрушать город полностью, достаточно разрушить коммуникации обеспечения жизнедеятельности. Город сразу умирает, он просто без тепла и электричества замерзает в эти морозы, если уже не замерз. Создается гуманитарная катастрофа (помните в прессе про 2000 детей?), Параша развертывает компанию в подконтрольных СМИ, особенно западных, предлагает ввести вооруженную миссию ОБСЕ в линию разграничения по образу и подобию Осетия vs Грузия, с той лишь разницей, что контингент будет, предположим, из стран СНГ - Беларусь, Казахстан. Но фишка в том, что руководство контингентом оставит себе, аки третейскому судье. Вот и готов анклав для Украины на долгие годы, а самолет в который стреляли - возможно, один из нагнетающих факторов
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Давайте улыбаться! Мы же братья... Это всё злые пиндосы...
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Какцапское морское корыто поднялось в воздух и набрав высоту больше чем у нашого ана, стрельнуло ему в верхнюю часть фюзеляжа.
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Ан-26 просто бочку делал или мёртвую петлю. Хотел удивить козломордых, а они не прониклись
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может просто Ан низко летел?..под углом..поворот на право..пытался вату крылом попугать..
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плять, да взорвите к ёбаной маме эти "захваченые вышки". В чём проблема? путеннападёт? Зае.... надоели уже. Нет вышек - нет проблемы.
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этого шоколадного жида посадить на то
корыто которое он клепает на краденом заводе
пусть выходит в море и освободит вышки от
козломордых
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Интересно, а на какой высоте он шел, если стрелковое оружие достало?
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Пуля летит несколько километров ...вскоре замедляется и падает.
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И она упала сверху, пробив фюзеляж в верхней части. Баллистика бл..!
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пусть хотя бы визы ведут, для приличия..а то уже тоШно смотреть на эту безнадежную шоколадную орду..
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як на мене, то нічого хорошого, готуйте речі в довгий вихід. З якого не всі вернуться.
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Арта (Гімн української артилерії) 18+

Ішов москаль по приліску
Шукав собі пригоду
Світило з неба сонечко
Прєкрасная паґода!
Аж раптом засвистіло
І здригнулася земля
Болванка прилетіла
В молодого москаля

І москаля нема
Немає москаля
Немає ніхуя вопше
Сама сира земля
Працює артилерія
Їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани

Сидить москаль в окопі
І тримає калаша
В наколках його тіло
А в кишені анаша
Аж раптом прилетіло
І здійнялася рілля
Земля перетравила
молодого москаля

І москаля нема
Немає москаля
Немає ніхуя вопше
Сама сира земля
Працює артилерія
Їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани

Пре колона техніки
Псковська дєсантура
А по кущах засіла
Гереушна агентура
Аж раптом їбануло
І замовкли дизеля
Побило дєсантуру
Пригоріли трусєля

І москаля нема
Немає москаля
Немає ніхуя вопше
Сама сира земля
Працює артилерія
Їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани

Стояв ращьот кацапський
Міномьотчиків підрозділ
Їбальники довольні
На ротацію є дозвіл
Аж раптом затремтіло
Й обірвалося життя
А разом з тим здоровля
Бойового москаля

І москаля нема
Немає москаля
Немає ніхуя вопше
Сама сира земля
Працює артилерія
Їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
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Госдеп Хохланда ‏@hohland_gosdep 43 минуты назад

Обострение под Авдеевкой и обстрел АН-26 это признаки психоза Путина, которого в последние дни перестали замечать
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Нормально - враг с вышки, отобранной у Украины, расстреливает украинский самолет, пролетающий в исключительной (морской) экономической зоне Украины. Реакция нормального государства - разрыв дипотношений и объявление войны. И только шоколадно-барыжно-предательская власть может лишь утереться и дальше подмахивать хуйлу.
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Реакция нормального государства - разнести к ебеням свою собственную нефтедобывающую вышку в своей собственной исключительной (морской) экономической зоне а не кудахкать про дырки в самолете.
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разносить не стоит, а вот скинуть на них бомбу с ипритом стоит
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112 канал усиленно ищет взаимосвязь между блокадой ж/д ветки, ситуацией в Авдеевке и обстрелом самолета.
Идиоты журналисты пытаются скрестить ежа с удавом.
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Мне вот интересно, как поживает Очаковский центр специальных операций? Может уже пора?!
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и все? утерлсиь и полетели дальше? это не агрессия все еще? Сколько миллионов пуль выпущено в украинцев за эти 2,5 года?
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Такими темпами хуйло не только ноги скоро вытрет об Украину,но и свою жопу,а одноразовый шоколадный только и будет блеять о " надаём по зубам"
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПолторак рассказал подробности обстрела украинского Ан-26 российскими военными в Черном море. ФОТОрепортаж
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