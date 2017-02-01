 Полторак рассказал подробности обстрела украинского Ан-26 российскими военными в Черном море. ФОТОрепортаж

Об этом глава Минобороны Украины Степан Полторак сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 1 февраля 2017 года, во время совершения тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Ан-26. В результате обстрела самолет получил повреждение", - написал глава Минобороны, опубликовав соответствующие фото.
Он подчеркнул, что экипаж самолета при этом не пострадал, Ан-26 продолжил выполнение полетного задания.
"Кроме того, экипаж обнаружил и зафиксировал работу радиолокационной станции Российской Федерации в активном режиме, что обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны. После возвращения летательного аппарата на аэродром во время внешнего осмотра воздушного корабля обнаружено 3-см пулевое отверстие - последствия обстрела самолета из стрелкового оружия", - сообщил Полторак.
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Результатом создания миссии разграничения в конфликте Осетии с Грузией было если вы помните Сочинское соглашение между Борисом Ельциным и Эдуардом Шеварнадзе 24 иня 1992 года Знаменитые 90+ со всеми вытекающими. Грузия - на тот момент все еще была в ориоле геополитических интересов правоприемницы совка парасии, вот именно по этому контингент был той страны, которая доминировала. Запад еще помогал орде и пытался окорочками Буша сей анклав уберечь от катастрофы.В итоге парасия одна из сторон переговоров,миротворцы (а по сути ограниченный контингент войск на чужой территории) из парасии, судья доминант парасия. Война лишь ждала своего часа с приходом к власти Мишико. Но сейчас 2017 год, что изменилось? Объясню: геополитика парасии изменилась? Нет, перешла даже в стадию прогрессирующей шизофрении, замешанной на фашиствующем великоимперстве. Плюс технологии ящика, а значит поддержка большого кол-ва зомбированных недоимперцев с грязными жопами. В итоге: парасия (в реале ОРДиЛО) -прогрессирующая Украина, опять так называемые миротворцы из сателитов, и главное, судьдя таже параша. Мир смотрит, пытается понять, как это когда по харе? Вот и все, моль просто не придерживается ни одних законов и принципов человеческого существования, а цивилизованный мир, как ботаник, защищающий свою девушку от гопников убеждениями. Запомните, Украина - это не ботаник уже, главное самим это понять
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Пишите как-то внятнее.
Вы сами написали, что ТОГДА и СЕЙЧАС - совершенно разные условия.
Потому и не будет "миротворцев" из "братской" страны.
Настоящие миротворцы возможны только из совершенно незаинтересованных стран. Ну там, например, Австралии, Аргентины, Канады, Мексики, Чехии, Словении, Болгарии, Латвии, Литвы... и тому подобное...
И Украина уже несколько раз говорила о том, что надо пригласить таких настоящих миротворцев. Угадайте с одного раза, кто этому изо всех сил сопротивляется? Тот, на ком шапка горит. Тот, который сам хочет быть "миротворцем" и "мызамиром". сволочь путинская, шваль ботоксная.
Думаете, кто-то в мире этого не понимает, не видит? У кого-то остались иллюзии по этому поводу?
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корыто которое он клепает на краденом заводе
пусть выходит в море и освободит вышки от
козломордых
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Ішов москаль по приліску
Шукав собі пригоду
Світило з неба сонечко
Прєкрасная паґода!
Аж раптом засвистіло
І здригнулася земля
Болванка прилетіла
В молодого москаля
І москаля нема
Немає москаля
Немає ніхуя вопше
Сама сира земля
Працює артилерія
Їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
Сидить москаль в окопі
І тримає калаша
В наколках його тіло
А в кишені анаша
Аж раптом прилетіло
І здійнялася рілля
Земля перетравила
молодого москаля
І москаля нема
Немає москаля
Немає ніхуя вопше
Сама сира земля
Працює артилерія
Їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
Пре колона техніки
Псковська дєсантура
А по кущах засіла
Гереушна агентура
Аж раптом їбануло
І замовкли дизеля
Побило дєсантуру
Пригоріли трусєля
І москаля нема
Немає москаля
Немає ніхуя вопше
Сама сира земля
Працює артилерія
Їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
Стояв ращьот кацапський
Міномьотчиків підрозділ
Їбальники довольні
На ротацію є дозвіл
Аж раптом затремтіло
Й обірвалося життя
А разом з тим здоровля
Бойового москаля
І москаля нема
Немає москаля
Немає ніхуя вопше
Сама сира земля
Працює артилерія
Їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
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Обострение под Авдеевкой и обстрел АН-26 это признаки психоза Путина, которого в последние дни перестали замечать
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Идиоты журналисты пытаются скрестить ежа с удавом.
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