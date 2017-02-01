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Все про:взятка (3382) Луганщина (3651) СБУ (13277) чиновник (1261) Госмиграция (103)

 Чиновница миграционной службы задержана на Луганщине при получении 2 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией разоблачили во взяточничестве начальницу городского отдела государственной миграционной службы в одном из райцентров Луганщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что чиновница требовала от местного жителя 2 тыс.гривен за содействие в ускоренном оформлении биометрического загранпаспорта. Оперативники СБУ задержали начальницу отдела на рабочем месте при получении всей суммы взятки.

Чиновница миграционной службы задержана на Луганщине при получении 2 тыс. грн взятки, - СБУ 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Инспектор строительного надзора задержан на Тернопольщине при получении 2,3 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО

Чиновница миграционной службы задержана на Луганщине при получении 2 тыс. грн взятки, - СБУ 02
Чиновница миграционной службы задержана на Луганщине при получении 2 тыс. грн взятки, - СБУ 03

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Смотрите: Чиновник Одесской таможни задержан при получении 800 долл. взятки, - прокуратура. ФОТОрепортаж
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Вот кто ворует деньги в стране! Ишь ты, поесть купить вздумала или лекарства ...
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этих нужно особо строго ногами и руками.
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Вот ее посадят на 15 лет. А рыгала Злочевского, укравшего сотни млн. ДОЛЛАРОВ, нет. На него прокурвы даже уголовное дело закрыли.
Две тысячи грн.! Ничтожная по теперешним временам сумма, чтоб пойти на риск брать взятку. Неужели эту тетку так припекло?

Вот моя раскладка (округленная) коммуналки за январь с.г.
Квартплата за квартиру 60 м.кв. - 140 грн.
Вода - 70 грн.
За домофон - 20 грн.
Электроэнергия (по 2-х тарифному счетчику) - 400 грн.
Спутниковая антенна Виасат и интернет - в сумме 200 грн.
Отопление - 1600 грн.
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Итого: 2630 грн.
Остается из моей "большой" пенсии 3600 грн. всего 970 грн.
Отнимем отсюда жизненно необходимые мне лекарства на сумму 300 грн. и остается на питание, носки, трусы, кусок мыла и т.п. - 670 грн..
А в 2008 году, до "кризиса" в банковской сфере, устроенного Дрищем, Стельмахом и Пецой, моя пенсия была эквивалентной 750 долл. США.
Для справки - я никогда не был госслужащим. Пенсия рассчитывалась, "как для всех".
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да эта тетя в день таких 5-10 пропускает, мало вы в ОВИРах бываете, стоя в очереди вижу, как снуют "мальчонки" и "девченки" из турагентств с папками - все мимо кассы, а по поводу пенсии - так даже у рашистов курс в два раза просел, а них-то "полный стабилизец"!!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновница миграционной службы задержана на Луганщине при получении 2 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж
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