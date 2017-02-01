 Чиновница миграционной службы задержана на Луганщине при получении 2 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что чиновница требовала от местного жителя 2 тыс.гривен за содействие в ускоренном оформлении биометрического загранпаспорта. Оперативники СБУ задержали начальницу отдела на рабочем месте при получении всей суммы взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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Две тысячи грн.! Ничтожная по теперешним временам сумма, чтоб пойти на риск брать взятку. Неужели эту тетку так припекло?
Вот моя раскладка (округленная) коммуналки за январь с.г.
Квартплата за квартиру 60 м.кв. - 140 грн.
Вода - 70 грн.
За домофон - 20 грн.
Электроэнергия (по 2-х тарифному счетчику) - 400 грн.
Спутниковая антенна Виасат и интернет - в сумме 200 грн.
Отопление - 1600 грн.
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Итого: 2630 грн.
Остается из моей "большой" пенсии 3600 грн. всего 970 грн.
Отнимем отсюда жизненно необходимые мне лекарства на сумму 300 грн. и остается на питание, носки, трусы, кусок мыла и т.п. - 670 грн..
А в 2008 году, до "кризиса" в банковской сфере, устроенного Дрищем, Стельмахом и Пецой, моя пенсия была эквивалентной 750 долл. США.
Для справки - я никогда не был госслужащим. Пенсия рассчитывалась, "как для всех".
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