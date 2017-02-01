 СБУ обнаружила два тайника с гранатами у линии разграничения. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, в селе Колядовка на Луганщине из тайника, расположенного в одном из помещений заброшенной фермы, изъяли реактивную противотанковую гранату РПГ-18 и 8 гранат РГД-5 с запалами.
В окрестностях Павлополя в Донецкой области оперативники обнаружили тайник с 5 гранатами Ф-1 и РГД-5 с запалами.
(Фото СБУ)
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В Донецке снаряд попал в группу военных оккупантов из Ростова - 15 жмуров, а всего 250. Сообщает рупор ватной пропаганды. #ихтамнет@CrimeaUA1 вот ссылка. за что купил, за то продал, но там все открытым текстом https://dnr.one/novosti/476-v-donetske-snaryad-popal-v-gruppu-voennykh-iz-rostova …
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Видимо от этого дерьма нам придётся разгребаться еще лет10 после войны с кацапами.
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