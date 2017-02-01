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Все про:боеприпасы (852) Луганщина (3651) СБУ (13277) Донецкая область (3629)

 СБУ обнаружила два тайника с гранатами у линии разграничения. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили два тайника с военными средствами поражения в районе проведения Антитеррористической операции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, в селе Колядовка на Луганщине из тайника, расположенного в одном из помещений заброшенной фермы, изъяли реактивную противотанковую гранату РПГ-18 и 8 гранат РГД-5 с запалами.

В окрестностях Павлополя в Донецкой области оперативники обнаружили тайник с 5 гранатами Ф-1 и РГД-5 с запалами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У подпольного "оружейника" из Запорожья изъяли автомат, стреляющие ручки, пистолеты, гранаты и 825 патронов. ФОТОрепортаж+ ВИДЕО


СБУ обнаружила два тайника с гранатами у линии разграничения 01СБУ обнаружила два тайника с гранатами у линии разграничения 02СБУ обнаружила два тайника с гранатами у линии разграничения 03СБУ обнаружила два тайника с гранатами у линии разграничения 04

(Фото СБУ)
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КРЫМский бандеровец‏@CrimeaUA1

В Донецке снаряд попал в группу военных оккупантов из Ростова - 15 жмуров, а всего 250. Сообщает рупор ватной пропаганды. #ихтамнет@CrimeaUA1 вот ссылка. за что купил, за то продал, но там все открытым текстом https://dnr.one/novosti/476-v-donetske-snaryad-popal-v-gruppu-voennykh-iz-rostova …


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Помню в начале 90-х при войне кацапов с Молдовой пистолеты и автоматы продавались по десяткам от 15 долларов до 50 долларов за штуку, а патроны от макарова и АК бабушки семечками торгующие продавали кульками вместо семечек.
Видимо от этого дерьма нам придётся разгребаться еще лет10 после войны с кацапами.
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Насчет продажи патронов бабушками сказать ничего не могу, а вот в отношении ПМ и АК подтверждаю, было такое...
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В Одессе, Николаеве, Херсоне. А патрон для макарова на купоны стоил на базаре 1/10 бутылки самогона или 5 патронов пачка сигарет "Полёт" без фильтра.
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Цензор.НЕТФотоОбществоСБУ обнаружила два тайника с гранатами у линии разграничения. ФОТОрепортаж
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