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 Подпольный цех по производству "брендового" алкоголя обнаружен на Киевщине. ФОТОрепортаж

В Киевской области, в селе Петропавловская Борщаговка (Киево-Святошинский район), правоохранители выявили подпольный цех по изготовлению алкогольных напитков.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, на территории двух частных домовладений злоумышленники наладили подпольное производство суррогатного алкоголя якобы известных брендов. Правоохранители изъяли 50 упаковок продукции общим объемом 150 литров, коробки для упаковки напитков и 26 пластиковых бутылей общим объемом 200 литров.

Также изъяты 85 тысяч гривен, полученные от незаконной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подпольный цех, в котором ежемесячно производилось 50 тонн суррогатного алкоголя, обнаружен в Харькове. ФОТОрепортаж

Подпольный цех по производству "брендового" алкоголя обнаружен на Киевщине 01Подпольный цех по производству "брендового" алкоголя обнаружен на Киевщине 02Подпольный цех по производству "брендового" алкоголя обнаружен на Киевщине 03

(Фото полиции Киевской области)
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