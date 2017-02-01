 Подпольный цех по производству "брендового" алкоголя обнаружен на Киевщине. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, на территории двух частных домовладений злоумышленники наладили подпольное производство суррогатного алкоголя якобы известных брендов. Правоохранители изъяли 50 упаковок продукции общим объемом 150 литров, коробки для упаковки напитков и 26 пластиковых бутылей общим объемом 200 литров.
Также изъяты 85 тысяч гривен, полученные от незаконной деятельности.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса Украины.
(Фото полиции Киевской области)
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