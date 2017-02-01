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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 С погибшими под Авдеевкой воинами простились на Майдане Незалежности в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

На Майдане Незалежности в Киеве прошла церемония прощания с украинскими воинами, погибшими под Авдеевкой.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На Майдане Незалежности в Киеве провели в последний путь 7 украинских воинов, погибших в боях в районе Авдеевки 29-30 января. Среди них бойцы 72-й механизированной бригады: капитан Андрей Кизило (1993 г.р.), младший сержант Владимир Бальченко (04.01.1992 г.р.), солдат Дмитрий Оверченко (24.01.1989 г.р.) и сержант Владимир Крижанский (24.03.1982 г.р.). А также воины: Павлюк Ярослав Ярославович (24.10.80 г.р.), Бурец Олег Васильевич (29.09.90 г.р.), Шамрай Виталий Владимирович (26.05.90 г.р.).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Очень позитивный был парень. Скромный, порядочный, спортсмен", - погибшему под Авдеевкой Дмитрию Оверченко было всего 28 лет. ФОТОрепортаж

Люди, пришедшие проститься с украинскими героями, встретили их,встав на колени. В церемонии приняли участие украинские воины, активисты, родные и близкие погибших, а также сотни других людей.

С погибшими под Авдеевкой воинами простились на Майдане Незалежности в Киеве 01

В Киеве простились с украинскими героями, погибшими в боях под Авдеевкой.

С погибшими под Авдеевкой воинами простились на Майдане Незалежности в Киеве 02

С погибшими под Авдеевкой воинами простились на Майдане Незалежности в Киеве 03

С погибшими под Авдеевкой воинами простились на Майдане Незалежности в Киеве 04

С погибшими под Авдеевкой воинами простились на Майдане Незалежности в Киеве 05

Майдан Незалежности встречал погибших украинских воинов, стоя на коленях.

С погибшими под Авдеевкой воинами простились на Майдане Незалежности в Киеве 06

Многие пришедшие не могли сдержать слез

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Фото: Наталья Шаромова, Цензор.НЕТ
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вы там з лукашенкой главное не отвлекайтесь!!! отрабатывайте "дружбу" на кацапов, на коленях отрабатывайте!!!
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В Госдуму внесён законопроект, запрещающий слово «разрешить» на всей территории Российской Федерации.

https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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не поднимай пену, лавандовый!!! я горжусь своим народом, который ТАК почитает своих Героев!!! и всякие "говорящие головы" здесь лишние!!!
ты же сам наверняка кричал бы здесь про циничный "пиар на костях", приди эти простипомы на прощание с Воинами!
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А российское быдло экскаваторами в землю закапывают, а родным запрещают даже вспоминать что у них был такой сын/муж/брат... Вот и вся разница между нашими народами...
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горе наше горькое... Царство Небесное вам, дети наши
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отстань, а? бо в спам отправлю, тролли в другом месте
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Може хто ще не відчув наразі,

У якій загрозі майбуття?

Та війна пускає метастази -

Виїдає радість із життя…

Поціляє у серця реальні І ростуть на цвинтарі хрести.

Дошки все нові меморіальні -

На будинках, школах їм цвісти!

Душі ті потрапили до Раю -

Їм Вітчизна освятила путь!

Знаю, що герої не вмирають -

У народній пам'яті живуть!
2014 Н. Волкова
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Такие молодые и уже нет их. Они отдали жизнь за Украину и уверен, что не зря. Выкинем ватную нечисть за поребрик и дружбы с мышиными братьями не будет.
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Господи,помоги пережить это горе родным и близким.Царствие Небесное Героям!
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світла пам,ять...Царство НЕБЕСНЕ ЦИМ ДІТКАМ , велика вдячність іх Батькам.... .. .с такими фото треба іхати по всьому світу, вимагати МИРОТВОРЦІВ на кордон, щоби не одна сруцька тварюка живою не повернулась в срассію, ні один сєпар не відкрив рота в УКРАІНІ....
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Вечная память и земля вам пухом братья...

Сколько горя Украине несет эта кровавая мокшанская ПОМОЙКА...
Помойка биологическая...моральная...генетическая...
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недострана которой не ведомы понятия:
- чести людской и воинской
- человеческого достоинства
- элементарной совести
- сострадания даже к своим...не говоря уже о чужих

Пускай горит Сраша в гиене огненой.
Она это заслужила...
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До слез жаль хлопцев. Такие молодые! Земля Вам пухом, солдаты!
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Действительно это ужасно , что ни кто не пришел из власти .Ладно..Слов нет .Это выше понимания .
Все описанное - БЫЛЬ .
= Воспоминание молитвы =
Что есть Добро , спросил Тарас себя, в отчаянье молитву вспоминая
Что наша Дева испросила там , судьбы ребенка Властелин
Что наша жизнь Предназначенье , соль отклонения - Духа Господин
Что смысл смерти нашей провиденье , в АТО судьбы освобождения , и
феолетовой тьмы приношения
Что жизни смысл и терпение, без радости родных людей - все страшное мгновение, хранитель ангела , оно веков терпение .
И он , Тарас без страха и без гордого презрения-невезения , он понял , что в смерти все одни , он `ОДин там , на фронте избавления
.
Что слабости минута значит , там в окопе под обстрелами часы первее лет - дитя проклятий стало ,видения себя со стороны
Что воин ВСУ - Тарас, он погибал без сожалений , на время став своей души хозяином и страха барин.
Что нам прощение в зоне этой Бога , часы уже ведь стали тут и это Бога крови очищения
Что Мать Бойца превозносила , всю жизнь воспитывая сына
Она ведь знала все молитвы наизусть, Семьи устои и ладони согревала жизни Украины
Страны Добра - Укропов Родины кирпичики ложила по общему велению и без всякого сомнения.
Она ведь в школе Львова после института, детей учив , оберегла свои мечты
Не для того , что б сын ее погиб первей нее , безумство Кармы осветляя
Судьбы ухмылки гордо провожая ,греховный вирус награждая , чужой людской молвы.
Людской молвы чужой страны-соседа ,,восьмидесяти трех процентов,, рейтинга тупого самомнения.
Греха и злобы, гордости нарыв, а уж прощение дел отцов своих - славянам братьям не интересны.
Им интересны мести опьянение , но месть ведь знает своего обидчика лицо , и все его во времени предопределение.
А мы Укропы не враги им были и Бандера ведь любил страну свою , ее астральные
поля , национальные ментальные уборы.
И Маму оберегал свою он с мала , он видел , знал вовсю свою судьбу и предназначение.
Он плакал не по детстки было , нет ревел навзрыв укрывшысь от взоров чуждых он молил богов дать силы претерпеть все попустительства судьбы.
Не для себя , а для матерей сынов взрастившых , что б эти Казаки , Укропы -
Люди молодые и не очень , в отчаянье перед смертью молитву вспомнили в окопе без преткновенья памяти - не для себя ...
Пока снаряды рвались , грады тихо,подло накрывали из - под шипения надежд хандры
В последние секунды себя обозначая, из-за завесов свиста и забвенья
Забвенья горя, не посланного матери бойца с Луганска, погибшего в котле предательства и совести пленнения
И цветов из моха памяти ,греховного падения устоев наших или их ?
Забвения Европы-мамы,этой светской рыси обещаний данных - поколению героев, напомнившых ее молитвы за нее.
Когда весь мир забыл само понятие Добра и Чести , исполнения договоров и обещаний, и снисхождения ...
Не для того она с детдома взяв Сережу к своим двоим , воспитывала сына,
Что б сын ее погиб первей нее , свои ведь сыновья за ЛНР воюют и не пишут , СУДЬБЫ шизофрения .
И нет забвения потери горя матери с Днепра , дай ей терпения
Она судья известная на всю страну и в области женщина всезнаемая , богатая , и достойная на удивление,
А сын пошел без всякого волнения , добровольцем на волне призыва без сожаления и страха , и без совести мучения
И он погиб в сырой земли обьятиях , святы были его муки , очистив смертью грехи отца он знал , что кромь него от черни для избавления
Всех наших матерей не защитит ни кто по мановению
Не защитит от чужой страны и чуждой нам культуры последних пятнадцати лет гипноза ,,Первого канала,, навеваний
Страны-соседа и ,,восьмидесяти трех процентов,, самомнения зверя.
Их счастье - грех и низость всем , их быль несчастья-счастье смысл ,у нас отсутствие страстей.
Отсутствие шакальих преткновений и устремлений , страны соседней , ее дешевые понты.
Панты оленя в Крыму как в злой сказке , без пренебрежений совести ,пред автоматами и без сожаления
Выставить детей ,святыми мамами прикрывшысь Путин сбрендил в коматозе пидерства породы
Породы лютой , неинтересной , пресной , серой , рвотной - дрожи выпердыш дитя .
Огрызок времени , окурок обслюнявленный , туберкулезный харьк ,неимоверное говно без всякого сомнения.
Он воскурил греховный сомн , ниизменные страсти великого народа , матушки России которой нет уже во славу , в нашем измерении .
А ведь ее любили , помнили родители , и жили ней, в стране разбитой трещинами перерождений .
И звезды былых рождений ,республик новых-старых и жизни становлений
Богами через Папу , Маму - бытие вдохнувших в нас для сохранения , и ангела -хранителя охраны
Европы матушки от ,,восмидесяти трех ,, поддержки рейтинга зеркального упокоения.
Гордыни , ниизменности , тщеславия бактерий, того народа ,коТрый за поребериком победы -
Победы над коричневой луны фашизма,узнав пришельца , обесценил он дедов завоевания - их потери и мучения.
И память талием вскормил он из-за каменной могилы ,
Могилы людских чувств и устремлений ,он или оно - там поколение акул , обесценило все то , что соткано из ткани Бодхисаттв, что Мать Страна СССР
Так долго перед свадьбой своих пятнадцати отпрысков , готовила на выданье.
Ее ведь , страну советов так любили , помнили и жили в ней те матери из Львова и Днепра, и из Луганска ,
И мечтали сыночка вырастить, женить .., слез не хватает.. Тем тварям власти мало , денег и гордыни успокоения нажрать ...Но ведь им и счастье не дано , ведь Satisfaction им и не купить меняя . И ласки женщины , и водка
не в радость им ., им йога не дана , они ведь бесы в теле - им их мучения, их ознобы - награда Бога их , и нет успокоения не им ,ни детям их ....
.
Все это нам напонимание , что все не зря ведь Мама
И Матушка-Земля \/ , ты ведь всегда прекрасна и честна ...
Мы вспомнили молитву , наконец-то можно умирать спокойно Прости так надо , ведь Боги лучших забирают , а ты живи ведь соль земли ты ,вечно молодая
А без тебя наш мир умрет , живи , роди , пожалуйста сына , и дочь еще , Бог даст и денег даст , не думай все решит всевышний.
Я с ним уже там , он справедливый , но так надо , не печалься , я поплачу за тебя там .
Чувствуешь ведь дождь , здесь это мы - мы плачем на клавиатуру провидения , на землю плачем мы дождем ,
Твою печаль смываем яростно и мягко , как Днепр омывает страну великую Укропов очищает он ,и напоит до не хочу он горе ...Влад Штефан
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власть имущие чужды на прощании с героями...
им нечего сказать...
они боятся людей...
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Господи! За что это нашему народу? .......хочется выть. Это же дети наши, сыночки!!!!!!!!!!!!!!!ЛУЧШИЕ СЫНОЧКИ! ....Царствия небесного, мальчики дорогие. .......как больно, как страшно, как непоправимо.
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За каждую слезинку ответите, твари рашисткие...
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Лучшие сыны Украины уходят! Герои не умирают,они в наших сердцах!
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Вечная и светлая память вам, соколики наши, покойтесь с миром. Невозможно такое пережить, искренние соболезнования их семьям.
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пэтро , та прочая шваль рошеновская не пришла не?
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Господи, какое горе........ Как пережить такое родным/близким? А нам, зная, что наши барыги продолжают торговать с уродами на крови наших мальчиков?....... Нет слов.....
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А почему никого нет из лидеров страны? Они совсем уху ели? Как гроши получать так первые. Поганцы!
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да шыкаладный цех сцыт на таких похоронах появляться.
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да ни гросмана ни полторока ни пороха они ваще берега перепутали свиньи
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И россияне ещё всерьёз надеются - что мы очень скоро забудем эти похороны и всё быстренько наладится/уляжется?
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Господи,сколько горя из-за кацапского быдла. Слава героям!!! Сил родным и близким!
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І знову ховаєм ГЕРОЇВ! І знов "Пливе кача"! Вічна ВАМ пам'ять рідні! Скільки ВАС уже полягло? І невмируща біль Савур Могили, Іловайська, Вуглегірська, Дебальцевого, Світлодарська, сотень інших міст! Люди! Зрозумійте, оце горе нас буде переслідувати до тих пір, допоки ми будемо терпіти оцю мерзенну владу!!!! Отим баригам наших хлопців не жалко, їм аби наживатися на цій війні! Оцю війну із цими страшними втратами ми зможемо закінчити лише з тими керманичами, хто буде щиро цього бажати і реально робити для цього абсолютн все! Ковтаємо сльози та заради життя інших хлопців підіймаймося!
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Вiчна пам'ять хлопцям.... А для вам кацапське бидло почався "зворотний вiдлiк", бо ви вже прокляті...
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Светлая память очередной небесной сотне.
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Что опьянит сильней вина, вершина сладострастья...
Когда стоишь ты у руля и все в твоею власти.
И женщина уж нежности порок, вершина счастья.
То скачки, ставки до небес, неодолимой страсти.
Заводит смерти лик, когда врага крошишь на части.
Что опьянит сильней вина, вершина дикой страсти.
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россия должна быть разгромлена и дезинтегрирована на мелкие кусочки.
Руководители режима и силовых структур, вплоть до среднего звена должны подлежать нейтрализации.
Остальные госслужащие, силовики и т.д. - от люстрации до различных сроков тюремного заключения.
И репарации в 2-3 триллиона евро + демилитаризированная зона на 500 км от украинской границы с правом бомбить их без предупреждения в случае, если в демилитаризированной зоне появится что-то сильнее лёгкого стрелкового оружия, либо носители стрелкового в группе свыше 5 человек. Разумеется, денуклериализация россии + забрать у её осколков стратегические наступательные вооружения (ракетные) + флот и боевую авиацию.
Вот такой должен быть итог того безумия, которое эта паскуда кремлёвская начала. Чтоб он не сдох быстро, а мучился парализованный и под себя ходил годами, падло.
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Очень жаль, что уровень цивилизации всё ещё позволяет людям гибнуть за какие-то лозунги, придуманные идеи и бесполезные кричалки.﻿
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Смотрите кацапы как провожают настоящих Героев!
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ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!!

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!!

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!!

...
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Совсем молодые ребята.Сочувствие друзья.
Проклятые кремлёвские упыри продолжают пить кровь свободных народов.
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кацапська сволоті і їхні ватні шанувальники, якщо ви це читаєте,знайте, український народ заставить вас жерти ложками тю землю,яку ви окупували.
ви будете відповідати за кожного,хто віддав своє життя за свободу України.
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Смотрел в прямом эфире.
Слезы на глазах.
Болит сердце.
Украинцы умерли за Украину.
А теперь переключитесь на другой канал.
Там всякие Пети, Гроси и Пуки.
Они не защищают Украину, а делают бизнес на ней.
Сколько страна будет доверять ворам?
Опомнитесь, Украинцы!!!

Не за это погибают ребята!
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Як там, у туреціїї, тепло? Повернутися і допомогти нам не хочеш
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Вот так хоронят Героев!!!Слышали проклятые кацапские мрази,зарывающие своих орков как ссыкливых собак в неизвестном месте!Эти дети навсегда остануться для меня и моих детей и внуков образцом мужества и человечности,потому что отдали свои жизни за меня и всю Украину,чтобы мы спокойно дальше жили.А вы проклятые кацапы,навеки будете прокляты и род ваш.
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...боляче... і ненависть до усього расєйського тільки зростає
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныС погибшими под Авдеевкой воинами простились на Майдане Незалежности в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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