 Последствия утреннего обстрела боевиками Авдеевки: найден труп женщины с многочисленными осколочными ранениями, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
"Авдеевка. Результат утреннего обстрела боевиками города. Буквально 20 минут назад на ул. Заводской обнаружен труп женщины, 1955 года рождения, с многочисленными осколочными ранениями", - написал он.
Фото: Facebook /Аброськин
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению. Утром 1 февраля боевики снова предприняли попытку штурма позиций ВСУ вблизи Авдеевки. По состоянию на сейчас бои продолжаются.
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