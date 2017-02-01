 В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 200 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киева и Киевской области незаконные услуги по уклонению от налогообложения и переводу безналичных денег в наличные.
Для прикрытия своей деятельности злоумышленники создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права шести фиктивных компаний. На их счета, открытые в трех банках, от предприятий реального сектора экономики поступали денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги снимались наличными и за вычетом 10-12%, которые служили вознаграждением за оказанные конвертаторами незаконные услуги, вместе с поддельными первичными бухгалтерскими документами передавались заказчикам.
Общий объем проконвертированных денежных средств составил более 200 миллионов гривен.
В результате проведенных в Киеве и Киевской области пяти обысков были обнаружены и изъяты бухгалтерские документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности, компьютерная техника и шесть отсканированных оттисков печатей. Кроме того, на пяти текущих счетах в трех банках заблокировано 566 тысяч гривен.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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