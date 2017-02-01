 На Тернопольщине налоговики ликвидировали незаконную АЗС. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что в одном из сел области, на территории, принадлежащей строительной компании, оборудована автозаправочная станция, на которой осуществляется реализация дизельного топлива неизвестного происхождения без наличия каких-либо разрешительных документов.
Кроме того, на заправке не было регистратора расчетных операций, и продажа топлива не отражалась в каком-либо учете.
В результате проведенного обыска было обнаружено и изъято 17 тысяч литров дизельного топлива, компьютерная техника и оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет 560 тысяч гривен.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
508 3
Налоговики ликвидировали две незаконные заправки в Харькове. ФОТОрепортаж(4)
Подозреваемая в ограблении АЗС и убийстве двух милиционеров Заверуха вышла под залог в 1,6 млн грн. ВИДЕО(162)
Военнослужащие, выполняющие задачи на Донбассе, обеспечены топливом, дровами, углем и средствами обогрева, - Минобороны(27)
Налоговики ликвидировали нелегальную АЗС возле линии разграничения в Луганской области. ФОТО(3)
Наркотрафик через украинскую границу: почему безмолвствует ГФС?(0)
Налоговики ликвидировали схему незаконного сбыта топлива на Херсонщине. ФОТОрепортаж(2)
"Укрзализныця" переплатит за дизтопливо 35 млн грн из-за того, что победитель тендера поднял стоимость горючего(26)
Может проще акциз собирать при оптовой продаже? Тогда конечным реализаторам проще будет легально работать?
Ответить
Ответить
Ответить