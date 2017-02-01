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 На Тернопольщине налоговики ликвидировали незаконную АЗС. ФОТОрепортаж

В Тернопольской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали нелегальную автозаправочную станцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что в одном из сел области, на территории, принадлежащей строительной компании, оборудована автозаправочная станция, на которой осуществляется реализация дизельного топлива неизвестного происхождения без наличия каких-либо разрешительных документов.

На Тернопольщине налоговики ликвидировали незаконную АЗС 01

На Тернопольщине налоговики ликвидировали незаконную АЗС 02

На Тернопольщине налоговики ликвидировали незаконную АЗС 03


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Кроме того, на заправке не было регистратора расчетных операций, и продажа топлива не отражалась в каком-либо учете.

В результате проведенного обыска было обнаружено и изъято 17 тысяч литров дизельного топлива, компьютерная техника и оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет 560 тысяч гривен.

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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видимо единственная в округе. Неужели кто-то построит "легальную"?
Может проще акциз собирать при оптовой продаже? Тогда конечным реализаторам проще будет легально работать?
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