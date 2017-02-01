 На Тернопольщине налоговики ликвидировали незаконную АЗС. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что в одном из сел области, на территории, принадлежащей строительной компании, оборудована автозаправочная станция, на которой осуществляется реализация дизельного топлива неизвестного происхождения без наличия каких-либо разрешительных документов.

Кроме того, на заправке не было регистратора расчетных операций, и продажа топлива не отражалась в каком-либо учете.В результате проведенного обыска было обнаружено и изъято 17 тысяч литров дизельного топлива, компьютерная техника и оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет 560 тысяч гривен.В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.