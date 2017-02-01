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 Работа полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет. ФОТОрепортаж

Силы полиции в Авдеевке (Донецкая область), где последние три дня идут активные боевые действия, увеличены втрое.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, в оперативном штабе, развернутом у местного отделения полиции, налажена работа. На карте отмечены наиболее опасные зоны, именно они находятся под особым вниманием.

Еду и чай правоохранители готовят на костре. Они готовы обогреть и накормить всех, кто придет за помощью.

Поблизости, в 200 метрах, на местном стадионе оборудован гуманитарный штаб Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Люди идут к палаткам, где можно съесть горячий суп, выпить чаю, получить медицинскую помощь.

Люди говорят, что в квартирах +10 градусов, поэтому пришли согреться и побыть в безопасности.

Паники в городе нет. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел совещание в военно-гражданской администрации Авдеевки с представителями региональной и городской власти, силовиками - всеми ведомствами, которые пытаются спасти жителей от гуманитарной катастрофы.

По информации полиции, сейчас проблем с обеспечением правопорядка в городе нет.

"Перед полицейскими Донетчины стоит задача охранять мир и спокойствие в городе и всячески помогать жителям Авдеевки. Только за 1 день поступило 19 обращений в колл-центр 102. Все они были призывами о помощи выехать из-под обстрела. Мы обеспечены всем необходимым и продолжаем выполнять свои обязанности, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается", - рассказал глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

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По его словам, полиция готова обеспечить охрану домов, откуда будут эвакуированы люди. Уже определяется количество личного состава, который будет задействован в этих мероприятиях.

Сейчас весь город - от завода до промзоны - под контролем полиции. Наряды работают посменно по 2 часа.

Улицы патрулируют более 100 полицейских. В результате в городе наименьший в области уровень преступности, не допущено ни одного факта мародерства.

Все силы, прибывшие на подкрепление, разместились в подвале городского отделения полиции. Здесь есть все условия для безопасного пребывания, и местные жители могут использовать его в качестве укрытия.

Группы быстрого реагирования и спецподразделение КОРД обеспечивают проверку транспорта и реагируют на все призывы о помощи. Так, спецназовцы вывезли с линии огня 2 семьи. Одна была обнаружена в результате мониторинга соцсетей, где люди просили об эвакуации: телефонной связи не было.

"Мы вывезли их из промышленной зоны. Еще пришла бабушка с обстреливаемой территории, просила забрать внучку. Сели, поехали, забрали девочку", - рассказал боец ​​КОРДа с позывным Кот.

Бесперебойно работает спецлиния 102, на которую могут обращаться жители. Круглосуточно звонки принимают операторы колл-центра 102, который расположен в Мариуполе, автоматически передают информацию на Покровский отдел полиции, а Покровск уже связывается непосредственно с полицией Авдеевки. Механизм действенный, он позволяет реагировать на все обращения от людей.

За 4 последних дня от авдеевцев поступило 48 заявлений и сообщений, 21 из которых касалось последствий артударов.

"Сейчас мы пытаемся подключиться к генератору, чтобы набить в базу правонарушения, закончить дела. Эти данные необходимы для анализа оперативной обстановки. Так, подавляющее большинство сообщений касается терактов боевиков", - сообщила Светлана Слободина, инспектор сектора информационной поддержки Авдеевского отдела полиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Ситуация в Авдеевке является контролируемой. Паники в городе нет. Наша с вами задача - выстоять", - Гройсман

За три дня сокрушительных обстрелов открыто 46 уголовных производств по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Вследствие артударов ранены 5 мирных жителей. Задокументировано 24 повреждения зданий, из которых 6 квартир и 18 - частных домов.

Генерал Аброськин поставил личному составу задачу обойти каждый дом, чтобы выявить тех, кому нужна помощь и кто сам не может позаботиться о себе.

В Авдеевке остается примерно 25 тысяч человек. Самый крайний дом - на пересечении улиц Молодежной и Воробьева. Сюда постоянно "прилетает" с 2014 года. До центра Авдеевки отсюда 500 м и всего 1 км - до позиций боевиков. Многоэтажка полна людей.

Читайте: Сегодня из Авдеевки эвакуированы 77 человек, - Жебривский

Работа полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет 01Работа полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет 02Работа полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет 03Работа полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет 04Работа полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет 05Работа полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет 06Работа полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет 07Работа полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет 08Работа полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет 09Работа полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет 10Работа полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет 11Работа полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет 12Работа полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет 13Работа полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет 14Работа полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет 15Работа полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет 16Работа полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет 17Работа полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет 18Работа полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет 19Работа полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет 20Работа полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет 21Работа полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет 22Работа полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет 23Работа полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет 24Работа полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет 25Работа полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет 26Работа полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет 27Работа полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет 28Работа полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет 29Работа полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет 30Работа полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет 31Работа полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет 32Работа полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет 33Работа полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет 34Работа полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет 35

(Фото полиции Донецкой области)

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конечно минимальный. всё что можно уже спижено-и воры поехали в тур по городам Украины.
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Можна починати евакуацію! Нарешті побачив хоч один нормальний надувний намет на фото! Зміни таки є!
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Можна починати евакуацію! Нарешті мжна починай евакуацію Го́рловка - город областного значения Как не крути ты главный
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а чё им выезжать? им же ничто не угрожает
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В федеральной земле Гессен рано утром в среду, 1 февраля, прошла масштабная антитеррористическая операция. Вооруженные спецподразделения земельной полиции и прокуратура провели обыски в 54 различных объектах в ряде городов, среди которых Франкфурт-на-Майне, Оффенбах и Висбаден. Обыски прошли в мечетях, офисах фирм и частных квартирах
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100 ментов? И это всего лишь в 10 раз меньше, чем патрулируют обычно Банковую. Во где рассадник преступности оказуецца!
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Цензор.НЕТФотоОбществоРабота полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет. ФОТОрепортаж
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