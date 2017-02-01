 Работа полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, в оперативном штабе, развернутом у местного отделения полиции, налажена работа. На карте отмечены наиболее опасные зоны, именно они находятся под особым вниманием.
Еду и чай правоохранители готовят на костре. Они готовы обогреть и накормить всех, кто придет за помощью.
Поблизости, в 200 метрах, на местном стадионе оборудован гуманитарный штаб Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Люди идут к палаткам, где можно съесть горячий суп, выпить чаю, получить медицинскую помощь.
Люди говорят, что в квартирах +10 градусов, поэтому пришли согреться и побыть в безопасности.
Паники в городе нет. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел совещание в военно-гражданской администрации Авдеевки с представителями региональной и городской власти, силовиками - всеми ведомствами, которые пытаются спасти жителей от гуманитарной катастрофы.
По информации полиции, сейчас проблем с обеспечением правопорядка в городе нет.
"Перед полицейскими Донетчины стоит задача охранять мир и спокойствие в городе и всячески помогать жителям Авдеевки. Только за 1 день поступило 19 обращений в колл-центр 102. Все они были призывами о помощи выехать из-под обстрела. Мы обеспечены всем необходимым и продолжаем выполнять свои обязанности, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается", - рассказал глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.
По его словам, полиция готова обеспечить охрану домов, откуда будут эвакуированы люди. Уже определяется количество личного состава, который будет задействован в этих мероприятиях.
Сейчас весь город - от завода до промзоны - под контролем полиции. Наряды работают посменно по 2 часа.
Улицы патрулируют более 100 полицейских. В результате в городе наименьший в области уровень преступности, не допущено ни одного факта мародерства.
Все силы, прибывшие на подкрепление, разместились в подвале городского отделения полиции. Здесь есть все условия для безопасного пребывания, и местные жители могут использовать его в качестве укрытия.
Группы быстрого реагирования и спецподразделение КОРД обеспечивают проверку транспорта и реагируют на все призывы о помощи. Так, спецназовцы вывезли с линии огня 2 семьи. Одна была обнаружена в результате мониторинга соцсетей, где люди просили об эвакуации: телефонной связи не было.
"Мы вывезли их из промышленной зоны. Еще пришла бабушка с обстреливаемой территории, просила забрать внучку. Сели, поехали, забрали девочку", - рассказал боец КОРДа с позывным Кот.
Бесперебойно работает спецлиния 102, на которую могут обращаться жители. Круглосуточно звонки принимают операторы колл-центра 102, который расположен в Мариуполе, автоматически передают информацию на Покровский отдел полиции, а Покровск уже связывается непосредственно с полицией Авдеевки. Механизм действенный, он позволяет реагировать на все обращения от людей.
За 4 последних дня от авдеевцев поступило 48 заявлений и сообщений, 21 из которых касалось последствий артударов.
"Сейчас мы пытаемся подключиться к генератору, чтобы набить в базу правонарушения, закончить дела. Эти данные необходимы для анализа оперативной обстановки. Так, подавляющее большинство сообщений касается терактов боевиков", - сообщила Светлана Слободина, инспектор сектора информационной поддержки Авдеевского отдела полиции.
За три дня сокрушительных обстрелов открыто 46 уголовных производств по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Вследствие артударов ранены 5 мирных жителей. Задокументировано 24 повреждения зданий, из которых 6 квартир и 18 - частных домов.
Генерал Аброськин поставил личному составу задачу обойти каждый дом, чтобы выявить тех, кому нужна помощь и кто сам не может позаботиться о себе.
В Авдеевке остается примерно 25 тысяч человек. Самый крайний дом - на пересечении улиц Молодежной и Воробьева. Сюда постоянно "прилетает" с 2014 года. До центра Авдеевки отсюда 500 м и всего 1 км - до позиций боевиков. Многоэтажка полна людей.
(Фото полиции Донецкой области)
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