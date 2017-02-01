 600 патронов, 54 тротиловые шашки и граната: на станции метро "Житомирская" задержали военнослужащего с арсеналом боеприпасов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Смотрите на "Цензор.НЕТ: У жителей Волыни изъяты незарегистрированные охотничьи ружья и арсенал боеприпасов времен мировых войн. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции."Около полуночи сотрудники управления полиции в метрополитене Главного управления полиции в городе Киеве в вестибюле задержали 29-летнего мужчину, который перевозил в сумке большое количество патронов. Правоохранители обнаружили 600 патронов калибра 7,62 мм, 54 тротиловые шашки, 100 запалов к тротиловым шашкам и граната РГД", - сказано в сообщении.Так, по предварительной информации, уроженец Житомирской области проходит службу в одной из воинских частей. С его слов, все предметы он нашел во рве возле полигона в городе Гончаровск и вез домой для использования в личных целях.Отмечается, что следственным отделом управления полиции в метрополитене Главного управления полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 2 ст. 410 ( Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Изъятый ​​арсенал направлен на экспертное исследование. Парню грозит до десяти лет тюремного заключения.