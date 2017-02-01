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 600 патронов, 54 тротиловые шашки и граната: на станции метро "Житомирская" задержали военнослужащего с арсеналом боеприпасов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Сотрудники Нацполиции изъяли арсенал боеприпасов у военнослужащего на станции метро "Житомирская" в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

"Около полуночи сотрудники управления полиции в метрополитене Главного управления полиции в городе Киеве в вестибюле задержали 29-летнего мужчину, который перевозил в сумке большое количество патронов. Правоохранители обнаружили 600 патронов калибра 7,62 мм, 54 тротиловые шашки, 100 запалов к тротиловым шашкам и граната РГД", - сказано в сообщении.

600 патронов, 54 тротиловые шашки и граната: на станции метро "Житомирская" задержали военнослужащего с арсеналом боеприпасов, - Нацполиция 01

Так, по предварительной информации, уроженец Житомирской области проходит службу в одной из воинских частей. С его слов, все предметы он нашел во рве возле полигона в городе Гончаровск и вез домой для использования в личных целях.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: У жителей Волыни изъяты незарегистрированные охотничьи ружья и арсенал боеприпасов времен мировых войн. ФОТОрепортаж

600 патронов, 54 тротиловые шашки и граната: на станции метро "Житомирская" задержали военнослужащего с арсеналом боеприпасов, - Нацполиция 02

Отмечается, что следственным отделом управления полиции в метрополитене Главного управления полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 2 ст. 410 ( Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

600 патронов, 54 тротиловые шашки и граната: на станции метро "Житомирская" задержали военнослужащего с арсеналом боеприпасов, - Нацполиция 03

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Изъятый ​​арсенал направлен на экспертное исследование. Парню грозит до десяти лет тюремного заключения.

600 патронов, 54 тротиловые шашки и граната: на станции метро "Житомирская" задержали военнослужащего с арсеналом боеприпасов, - Нацполиция 04

600 патронов, 54 тротиловые шашки и граната: на станции метро "Житомирская" задержали военнослужащего с арсеналом боеприпасов, - Нацполиция 05

600 патронов, 54 тротиловые шашки и граната: на станции метро "Житомирская" задержали военнослужащего с арсеналом боеприпасов, - Нацполиция 06

Фото: пресс-служба Нацполиции
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у меня вернулось пятеро. нормальные. гранатами не торгуют. наверное разные люди и разные ситуации. как и тут, там много всякого разного...
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просто вместе с нормальными, которые пошли защищать страну, пошли и не нормальные, - за оружием. последнее время очень часто применяют оружие в грабежах и разборках бандитских .
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. було заборонено брати зброю , автоматы, пулеметы, и пистолеты
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Сквозь пол симферопольских маршруток видно землю

Житель Симферополя опубликовал фото маршрутки №25 с дырой в полу.
«Да что вы знаете о безопасности? Маршрут номер 25», - написал подписчик группы «Типичный Симферополь».
«Это еще что, вот у меня случай был во всем известном маршруте 85, так там вообще из под прогнившего крыла под сидением фонтан грязи ***рил, и ничего прорвались», - написал пользователь в комментариях.
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Тебе навалить фоток хмельницких троллейбусов и маршруток?
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Ну и шо? С паршивой овцы хоть шерсти клок (я о государстве). Чувак хоть как-то хотел заработать.
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Идиото! Критино! Какого ... в метро попёрся?! Я когда по Киеву гранаты перевожу , только услугами такси пользуюсь.
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А где хозяйке купить простое мыло для постирушки?
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Бедняга, не успел передать янтародобытчикам
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А скольких не задержали? Подорожание говорите, быдло стерпит? "Крутелыки" это "гостинцы" вам.
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ну за таке треба наказувати жостко.
вийде дурень під чороковочку.всю молодість за решіткою прогуляє
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изъяли, или нет ...
Губернатор Закарпатской области Генадий Москаль, считает что Авакову и Луценко стыдно рассказать, о том, что на самом деле произошло в Княжичах.

«Я знаю не со слов Авакова и слов Генпрокуратуры. Я думаю, что на самом деле им просто стыдно рассказать, что произошло. Почему преступникам дали возможность уехать? Они поменяли одни машины, другие, а когда их задержали, то украденные деньги куда-то пропали. То ли по дороге в полицию они где-то исчезли, то ли еще где, но почему-то все молчат. Ну, и второй момент. Когда приехала госохрана, они же забрали алкоголь и все, что было в доме, а когда приехала полиция, то один из них сделал предупредительный выстрел, чтобы предупредить своих. В том, что я говорю 99% правды, может, просто какие-то нюансы я упустил. Потом уже началась беспорядочная борьба, которая и привела к жертвам. Ну, кто это вам скажет, кто признается, что мы дошли до такого? Деньги потеряли, сотрудники погибли, грабителей упустили. Их уже взяли, когда разгорелся скандал. Никто не хочет признаться, как оно было на самом деле. Я сразу сказал, что не могла эта стрельба начаться из ничего. Мое мнение, что тех, кого задержали, просто прикрывали, и никто не собирался их задерживать», - подытожил Москаль.
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На сегодня это посредственный арсенальчик прикопанный у каждого приличного громадянина.., понимающего шо, чуть шо це буде в нараді..))) Ще доречно мати з десяток магазинів АК під різні калібри))
Але якщо це для продажу.., а не в подарунок, то це ганьба!)
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Офигеть статья УК!!!
Вымогательство военнослужащим оружия????

-Товарищ полковник, дайте нам хоть по одному патрону!
- Я сказал атаковать танки с рогатками - значит с рогатками, а то посажу за вымогательство!
Так?
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Ну, не факт что на продажу. Может просто мужик хозяйственный
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Не розумію,навіщо везти вибухівку та гранати? Я ще розумію,коли везуть набої- як-неяк пересічний громадянин купить їх для легальної (або прихованої нелегальної) зброї,і нічого особливо поганого в цьому не вбачаю.Ментівська система контролює ринок легальної зброї,накручуючі страшенні ціни на набої та і захисником громадянина фактично не є,а злочинці зброю та набої і так мають.Тому вважаю,що люди мають право укріплювати в такий спосіб своє конституційне право на недоторканність власного життя.Але возити вибухівку-особисто мені це незрозуміло,за таке треба карати.
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Вот так по глупости становятся зеками. После обещания использовать только для личных целей почему не отпустили?
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Был и у меня когда-то такой грех. Правда, очень давно, еще при совке. Я на стрельбище выдавал патроны, и мне удалось заныкать 4 с трассерами и 6 обычных, 7.62. Взял мыльницу, поставил туда патроны и смазал солидолом. Потом зарыл в одном месте. Зачем? до сих пор не могу понять, очевидно, еще подростковая любовь к таким цацкам. Думал, пойду на дембель и заберу их с собой. Без всякой задней мысли. Хорошо что потом их не нашел, хотя искал часа 2-3, хорошо запомнил где зарыл. Наверное боженька оградил меня от немалого срока, при совке кажись лет 5.
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При совке после того как отцы и старшие братья отпартизанили на переподготовке(были такие волны время от времени) у каждого почти школьника жменя патронов была 5.45 и 7.62 ,но это так себе считалось типа круто было от ПМ или редкость пулемётные(ибо более редкие),в кострах подрывали,про мелканы вообще молчу
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сколько потом вот таких арсеналов по всей украине начнет стрелять и рвать?!!!
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лишь бы по делу. Толстопузых трухать уже давно пора. Пару шашек во дворик особнячка, может повтикают хоть.
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Йшов собі воювати за алігархами хлопець, а тут бац і засада. Треба його відпустить бо Ахметов не сидить...
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варианта 2
1. власть жестко контролирует оборот оружия
2. власть дает право каждому на ношение и применение.

причем второй вариант боле прост и эффективен.
если на 1 выстрел урода, последует 12 выстрелов со всех балконов многоэтажки, то следующий урод даже и думать не будет (хотя итак нечем)
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия600 патронов, 54 тротиловые шашки и граната: на станции метро "Житомирская" задержали военнослужащего с арсеналом боеприпасов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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