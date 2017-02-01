 600 патронов, 54 тротиловые шашки и граната: на станции метро "Житомирская" задержали военнослужащего с арсеналом боеприпасов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.
"Около полуночи сотрудники управления полиции в метрополитене Главного управления полиции в городе Киеве в вестибюле задержали 29-летнего мужчину, который перевозил в сумке большое количество патронов. Правоохранители обнаружили 600 патронов калибра 7,62 мм, 54 тротиловые шашки, 100 запалов к тротиловым шашкам и граната РГД", - сказано в сообщении.
Так, по предварительной информации, уроженец Житомирской области проходит службу в одной из воинских частей. С его слов, все предметы он нашел во рве возле полигона в городе Гончаровск и вез домой для использования в личных целях.
Отмечается, что следственным отделом управления полиции в метрополитене Главного управления полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 2 ст. 410 ( Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
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Житель Симферополя опубликовал фото маршрутки №25 с дырой в полу.
«Да что вы знаете о безопасности? Маршрут номер 25», - написал подписчик группы «Типичный Симферополь».
«Это еще что, вот у меня случай был во всем известном маршруте 85, так там вообще из под прогнившего крыла под сидением фонтан грязи ***рил, и ничего прорвались», - написал пользователь в комментариях.
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вийде дурень під чороковочку.всю молодість за решіткою прогуляє
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Губернатор Закарпатской области Генадий Москаль, считает что Авакову и Луценко стыдно рассказать, о том, что на самом деле произошло в Княжичах.
«Я знаю не со слов Авакова и слов Генпрокуратуры. Я думаю, что на самом деле им просто стыдно рассказать, что произошло. Почему преступникам дали возможность уехать? Они поменяли одни машины, другие, а когда их задержали, то украденные деньги куда-то пропали. То ли по дороге в полицию они где-то исчезли, то ли еще где, но почему-то все молчат. Ну, и второй момент. Когда приехала госохрана, они же забрали алкоголь и все, что было в доме, а когда приехала полиция, то один из них сделал предупредительный выстрел, чтобы предупредить своих. В том, что я говорю 99% правды, может, просто какие-то нюансы я упустил. Потом уже началась беспорядочная борьба, которая и привела к жертвам. Ну, кто это вам скажет, кто признается, что мы дошли до такого? Деньги потеряли, сотрудники погибли, грабителей упустили. Их уже взяли, когда разгорелся скандал. Никто не хочет признаться, как оно было на самом деле. Я сразу сказал, что не могла эта стрельба начаться из ничего. Мое мнение, что тех, кого задержали, просто прикрывали, и никто не собирался их задерживать», - подытожил Москаль.
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Але якщо це для продажу.., а не в подарунок, то це ганьба!)
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Вымогательство военнослужащим оружия????
-Товарищ полковник, дайте нам хоть по одному патрону!
- Я сказал атаковать танки с рогатками - значит с рогатками, а то посажу за вымогательство!
Так?
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1. власть жестко контролирует оборот оружия
2. власть дает право каждому на ношение и применение.
причем второй вариант боле прост и эффективен.
если на 1 выстрел урода, последует 12 выстрелов со всех балконов многоэтажки, то следующий урод даже и думать не будет (хотя итак нечем)
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