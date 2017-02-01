 В результате обстрелов в Авдеевке частично нет света и связи, проблемы с теплоснабжением, - штаб АТО. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
"Повреждены линии электроснабжения. В городе частично нет света и связи. Проблемы с теплоснабжением. Военнослужащие Вооруженных сил Украины совместно с Донецкой военно-гражданской администрацией пытаются стабилизировать ситуацию. Чтобы избежать гуманитарной катастрофы в городе военные предоставили полевые кухни и организовали работу полевых пунктов питания. Кроме того, Вооруженные силы Украины наладили процесс поставки дров и находятся в готовности развернуть дополнительные пункты обогрева, если возникнет такая потребность", - сказано в сообщении.
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Місцеві жителі нападають на журналістів і прямо на камеру кажуть, що на стороні лугандонців воює пів-Авдєєвки і ждуть коли прийдуть і визволять денери від національної гвардії.
Робіть самі висновки !
Тука-сука де ти?
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Ждём калибры с искандерами в ответку.
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