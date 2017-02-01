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 Политика Украины
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 В результате обстрелов в Авдеевке частично нет света и связи, проблемы с теплоснабжением, - штаб АТО. ФОТОрепортаж

Ситуация в Авдеевке остается сложной. В результате обстрелов города российско-оккупационными войсками реактивными системами залпового огня БМ-21 "Град" есть повреждения жилого сектора и жертвы среди мирного населения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Повреждены линии электроснабжения. В городе частично нет света и связи. Проблемы с теплоснабжением. Военнослужащие Вооруженных сил Украины совместно с Донецкой военно-гражданской администрацией пытаются стабилизировать ситуацию. Чтобы избежать гуманитарной катастрофы в городе военные предоставили полевые кухни и организовали работу полевых пунктов питания. Кроме того, Вооруженные силы Украины наладили процесс поставки дров и находятся в готовности развернуть дополнительные пункты обогрева, если возникнет такая потребность", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Большинство огневых средств находится в жилых кварталах Донецка", - в Минобороны констатируют снижение количества обстрелов в Авдеевке

В результате обстрелов в Авдеевке частично нет света и связи, проблемы с теплоснабжением, - штаб АТО 01В результате обстрелов в Авдеевке частично нет света и связи, проблемы с теплоснабжением, - штаб АТО 02

Смотрите также: "Найдена позиция "Градов", с которой бьют по Авдеевке. Россияне следуют заветам своего фюрера, используя мирное население Донецка как живой щит", - InformNapalm. ФОТОфакт

В результате обстрелов в Авдеевке частично нет света и связи, проблемы с теплоснабжением, - штаб АТО 03В результате обстрелов в Авдеевке частично нет света и связи, проблемы с теплоснабжением, - штаб АТО 04
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Щоб мовчали ще й мешканці Авдіївки, треба їх евакуювати! Затягування евакуації це злочин! Кожен загиблий мешканець Авдіївки буде на совісті ахметова, порошенка та всіх його чиновників, які не зробили нічого щоб вивезти людей подалі від війни! Авдіївка має бути закритим містом військових, щоб ніхто не повідомляв терористам що там відбувається!
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Подивіться репортаж з Авдіївки 112 канала на ютубі.
Місцеві жителі нападають на журналістів і прямо на камеру кажуть, що на стороні лугандонців воює пів-Авдєєвки і ждуть коли прийдуть і визволять денери від національної гвардії.
Робіть самі висновки !
Тука-сука де ти?
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Тим більше треба вивезти цих мешканців подалі, в Західну Україну, там їх швидко вилікують від путіна.
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Хороший лозунг... только не по адресу... Его бы следовало на ГШ МО вывесить. Сколько, бишь, там граждан с мордорсим гражданством кочумает?
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31 января в 23.38 в Макеевке, по адресу: пер. Авиационный 10, упал "БУК М1", выпущенный со стороны Авдеевки.

Ждём калибры с искандерами в ответку.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ результате обстрелов в Авдеевке частично нет света и связи, проблемы с теплоснабжением, - штаб АТО. ФОТОрепортаж
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