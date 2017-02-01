 Посреди улицы в Киеве загорелась легковушка. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, инцидент случился на улице Гаршина. Там загорелся Ford Sierra.
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