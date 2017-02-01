 Житель Волыни пытался вывезти за границу 8,7 кг янтаря, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, во время пограничного контроля пограничники обратили внимание на нервное поведение жителя Волыни, который ехал за рулем KIA в Польшу. Автомобиль вывели для дополнительной проверки.
Выяснилось, что гражданин Украины упаковал в передние ланжероны машины камни янтаря. В тайниках было выявлено 8,7 кг необработанного янтаря. Автомобиль и ископаемые изъяты.
(Фото Госпогранслужбы)
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человек хотел заработать деньги для себя и своей семьи.
привезти валюту в Украину.
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