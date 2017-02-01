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Все про:авто (4018) Волынь (500) граница (2778) пограничники (1070) Польша (3621) таможня (1264) янтарь (465) изъятие (309)

 Житель Волыни пытался вывезти за границу 8,7 кг янтаря, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

В пункте пропуска "Устилуг" на границе с Польшей (Волынская область) пограничники и таможенники изъяли партию контрабандного янтаря.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, во время пограничного контроля пограничники обратили внимание на нервное поведение жителя Волыни, который ехал за рулем KIA в Польшу. Автомобиль вывели для дополнительной проверки.

Выяснилось, что гражданин Украины упаковал в передние ланжероны машины камни янтаря. В тайниках было выявлено 8,7 кг необработанного янтаря. Автомобиль и ископаемые изъяты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция изъяла янтаря более чем на полмиллиона гривен в Ривненской области. ФОТОрепортаж

Житель Волыни пытался вывезти за границу 8,7 кг янтаря, - Госпогранслужба 01Житель Волыни пытался вывезти за границу 8,7 кг янтаря, - Госпогранслужба 02Житель Волыни пытался вывезти за границу 8,7 кг янтаря, - Госпогранслужба 03

(Фото Госпогранслужбы)
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и что здесь плохого?
человек хотел заработать деньги для себя и своей семьи.
привезти валюту в Украину.
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Баригі провладні не ганьбіть Україну,вирішить питання бурштину)))))
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а куда он должен был повезти, Авакову? и заместо денег получить срок?.... Как там Грося вчера звезданул на счет угля в Лугандоне? это недры Украины, которые принадлежат народу Украины..... , или народ Украины это сугубо чоколядная шобла?
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Цензор.НЕТФотоОбществоЖитель Волыни пытался вывезти за границу 8,7 кг янтаря, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
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