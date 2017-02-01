 Сотрудник исправительного учреждения на Ривненщине проносил наркотики осужденным, - СБУ. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, в течение двух лет младший инспектор отдела надзора и безопасности проносил наркотики на территорию исправительного учреждения, оценивая одну "ходку" в тысячу гривен. Правоохранители задержали его в административном помещении при попытке пронести партию синтетического наркотика "субутекс".
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
(Фото СБУ)
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