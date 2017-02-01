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Все про:наркотики (1274) Ривненщина (531) СБУ (13262) тюрьма (620) заключенные (325)

 Сотрудник исправительного учреждения на Ривненщине проносил наркотики осужденным, - СБУ. ФОТО

В Ривненской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), прокуратуры и пенитенциарного учреждения перекрыли канал поступления наркотиков осужденным.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, в течение двух лет младший инспектор отдела надзора и безопасности проносил наркотики на территорию исправительного учреждения, оценивая одну "ходку" в тысячу гривен. Правоохранители задержали его в административном помещении при попытке пронести партию синтетического наркотика "субутекс".

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

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Сотрудник исправительного учреждения на Ривненщине проносил наркотики осужденным, - СБУ 01Сотрудник исправительного учреждения на Ривненщине проносил наркотики осужденным, - СБУ 02

(Фото СБУ)
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Цензор давай новость, что в Лугандоне решили придумать свой язык ))
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Опять потомок какцапских кацапездолов. Ну пля, ну сколько ж их по стране.
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да так всегда было, т.е. всегда носили "грев"...
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Таємниця Полішинеля)))) Та там кум -старший наркоділер ))))
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А я раньше думал, что зеки телепортацию придумали. А оно он воно шо.
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Эк, удивили! Там не только наркотики, проститутку с бухлом могут привести, если бабки имеются. Лично знаю одного кадра, на зоне сделал инвалидность и группу, типа ноги отнялись. Его освободили по УДО. Привезли на коляске, а утром видел, как за бухлом бежал на своих двоих. Чудо!
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ПОМЕСТИТЬ ЕГО НА ЭТУ ЖЕ ЗОНУ ТОЛЬКО В ДРУГОМ РАНГЕ.
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Цензор.НЕТФотоОбществоСотрудник исправительного учреждения на Ривненщине проносил наркотики осужденным, - СБУ. ФОТО
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