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 "Найдена позиция "Градов", с которой бьют по Авдеевке. Россияне следуют заветам своего фюрера, используя мирное население Донецка как живой щит", - InformNapalm. ФОТОфакт

На протяжении двух дней российские оккупанты в нарушение Минских соглашений наносят массированные артиллерийские удары по Авдеевке. Россияне применяют ствольную артиллерию, РСЗО и минометы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, очевидцы выкладывают видеоролики, на которых запечатлен пуск ракет РЗСО "Град" в непосредственной близости от жилых массивов Донецка. Как обычно, мирное население оккупанты используют как живой щит, так как ВСУ не наносят ответных огневых ударов по районам, расположенным в непосредственной близости к жилому сектору, говорится в расследовании InformNapalm.





Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm решили проанализировать один из роликов, дабы установить позиции РСЗО, а также направление стрельбы. На видео выше запечатлена стрельба с боевой машины БМ-21 РСЗО "Град". Видео снято 31.01.2017 в 10:40 по местному времени. По сообщениям очевидцев, это уже шестой "пакет" (пакет - 40 ракет), который россияне отстреливают с данной позиции, начиная с 30.01.2017. Нами установлено, что огонь ведется с позиции, расположенной в Буденовском районе Донецка между окружной дорогой и посадкой, в 250 метрах от территории гипермаркета "Сигма" и в 450 метрах - от детского сада "Козачек" Донского района города Донецка. Геолокация и привязка к местности представлена на скриншоте ниже (Для увеличения нажмите на картинку). Иконка с восклицательным знаком указывает на позицию, красная стрелка - направление стрельбы.

"Найдена позиция "Градов", с которой бьют по Авдеевке. Россияне следуют заветам своего фюрера, используя мирное население Донецка как живой щит", - InformNapalm 01

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В 16,5 километрах от позиции по направлению стрельбы начинаются окраины Авдеевки, по которой оккупанты наносили удары. Стоит отметить что максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным реактивным снарядом 9М22\9М22У составляет 20,4 километра.

"Найдена позиция "Градов", с которой бьют по Авдеевке. Россияне следуют заветам своего фюрера, используя мирное население Донецка как живой щит", - InformNapalm 02

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"Таким образом, россияне в очередной раз следуют заветам своего фюрера, ясно выразившемся о своей тактике ведения войны на Донбассе: "Пусть попробует кто-то из военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять… пускай они попробуют стрелять в женщин и детей". В нарушение Минских договорённостей российско-террористические войска используют тяжелое вооружение, которое должно было быть отведено от линии соприкосновения еще два года назад, и террористическую тактику ведения войны, стреляя из жилых кварталов", - отмечают авторы расследования.
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"Россияне следуют заветам своего фюрера," как долго я ждал годные заголовки на Цензоре, наконецто вещи своими именами называют
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Україні потрібно використовувати тактику масового використання БПЛА для контролю прилеглої до фронту території на відстань до 20км. Як тільки БПЛА бачить військову техніку, відразу має наводити артилерія по цілі. Так воюють США!

The LOw-Cost Unmanned aerial vehicle Swarming Technology (LOCUST) is a prototype tube-launched UAV. The LOCUST program will make possible the launch of multiple swarming UAVs to autonomously
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Ну а кто сомневался... только как с этим бороться?
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Высокоточным оружием, которого у нас нет.
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Самое действенно средство борьбы -- донесение информации до мирового сообщества. Вспомните как освещались удары по Алеппо. Почему Украина не делает ничего подобного?
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что можно сказать, пид@ры. а потом местные самки будут выть, что гибнут "мирные" жители, мля
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А "мирное население" не сильно-то и против. Пока ответки нет это для них - салют, можно селфи делать.
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Ці тварюки звикли так воювати, згідно вказівок фюрера.
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Більш того,просто конче необхідно хоча б один раз "лупануть".Аби жителі прилеглих будинків затямили на рівні інстинкту ,якщо поруч стоіть російська арта,значить треба готуватися на той світ.Або виганяти російську арту.Третього варіанту не має існувати в природі
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Не коверкай, он не говорил о праве.
Так татары и делали атакуя города Руси Киевской. Женщин стариков и детей плененых на щиты впереди себя привязывали и атаковали стены городские. понимая что славяне в стариков своих и женщин с детьми стрелять не будут. тактика не нова и вполне присуща их потомкам.﻿
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Учи матчасть, троллятина кацапская! "И пусть кто-то из украинских военных попробует стрелять в своих людей, российские военные будут стоять позади людей, не спереди, а сзади" Наши войска станут ПОЗАДИ женщин и детей.
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А що заважає ЗСУ поставити перед собою щит з мирних "сєпарюг" і хай по них хуйловці і палюють. Може досить вже підставляти то ліву, то праву щоки для побоїв? Пора використовувати методи ворога. І все під об'єктиви камер ЗМІ - "місцеве мирне населення захищає свої ЗС!". Давно це пора було зробити, починиючи з 2014 року.
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Ти що тупий?!
Вони ж це власне й роблять вже три роки!
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"И пусть кто-то из украинских военных попробует стрелять в своих людей, российские военные будут стоять позади людей, не спереди, а сзади", - Путин.
Это у ваших людей спина спереди?
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молодці напалмовці, докази готуємо для Гааги!! смерть расіянсько-фашиським окупантам!!!!
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а у випадку, якщо снаряд бракований, то падає на голови донеччанам вздовж всієї відміченої лінії
а рашистам пофігу
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Так то "каратілі кієвскай хунті мірнає насілєніє Домбаса абстрєлівают" в такому випадку.
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Без решения,как бороться с этой практикой рашистов,будем нести потери и отступать.
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Мировой опыт есть. Разнообразный: и кровавый и гуманный. Не стоит придумывать украинский велосипед.
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ну были и положительные случаи расказали как орки в пантелеймоновке 2014 еще году начали рыть окопы прям под девятиэтажкой перед балконами так жильцы попросили их убраться аж до заправки.......но то время прошло потом арта изза огромной газостанции лупила потом на стадион перебрались
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Вопрос знатокам, куда летит "ответка" на эти снаряды?
А теперь ответ "ватника" - гадскиежидоукропы обстреливают жилые дома
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Не успел ответить этому гаденышу, который что-то вякнул про то что мы слова хула перекручиваем - отправили в спам и поделом. А эту цитату -в живую, с его голосом - нужно хакерским путем по всем российским медиа и по всем их громкоговорителям постоянно пускать. А то уже и забывать начали их подлую сущность. Стать позади женщин...- Суки!
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Попрошу заметить- И жители молчат, не возмущаются бо знают что отвёрточка от наших не прилетит.. прекратить все выплаты, нахер все перекрыть и никаких туристов-челночников
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так и есть,знают,что ВСУ никогда не будут обстреливать своих граждан.
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14.09.2016
НУУУУУ!!!!.... ОООООООООЧЕНЬ!!! уж правильные слова, сказанные Эдуардом Багировым, который был доверенным лицом на выборах Путина, на выборах президента в 2012 году.
1) Россия всю жизнь являлась в моем подсознании разнузданно пьяной, горластой и плохо вымытой тупорылой бабой. 2) Блядь, какие же омерзительные, напыщенные, отталкивающие, самодовольные, хамские, быдлячьи, скотские ебальники у русских. 3) Я хочу убивать русских, резать их на куски, душить голыми руками, как я их блядь ненавижу. И какое счастье, что президент в этой ёбаной раше Путин. Слава аллаху, он тоже ненавидит этот ёбанный во все щели народ. Он назначил меня своим доверенным лицом. Не верите уебаны-русачки? Вот вам ссылка - http://www.noi.md/ru/news_id/9880. Мы вместе с Путиным снесем к хуям это ошибку природы - эту страну недочеловеков, которую по воле Аллаха должен был сравнять ещё Гитлер. Думаете я кого-то боюсь, называя вас русачки ёбанным отродьем? А вот хуй. Моя крыша Путин, и я вас всех в рот ебал уже не раз и не два. Вот можете пройтись по ссылкам и прочитать все сказанные мной сейчас слова, разве что в другом порядке. Всё это было написано мной ещё до того как Путин назначил меня своим доверенным лицом. Понимаете суки логику? Потому и назначил, что мы с ним одинаково мылим - русню нужно выжать как лимон и выплюнуть, чтобы после заселили эту земли правильные народы. Сосите вечно мой азербайджанский хуй русачки. Блядь как меня трясёт от злобы, устал блядь даже. Ваш ёбарь Эдуард Багиров.
https://www.youtube.com/watch?v=yor0ZmAZ4b8
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Перевіряв - посилання вже НЕ дійсні. Хто б сумнівався...

01\02\2017
Посилання сьогодні вже НЕ дійсні.
Але щойно знайшов працююче
https://2ch.hk/b/arch/2016-07-26/res/132620726.html
Аноним 25/07/16 Пнд 23:12:34 №132622875
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В России много людей, которые против этой войны и против путинской авантюры. Их тоже будешь резать и рвать на куски? Не греби всех под одну гребенку.
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Масу років українці "не гребли" підарасів-москалів, мовчки спускаючи їм всяке над собою знущання!!!
Тепер пожинають посіяне раніше!!!
Я щось впритул НЕ БАЧУ "В России много людей, которые против этой войны и против путинской авантюры" !!!
Де вони ??????????????????????
А про "резать и рвать на куски" спиздів ТИ, а не я !!!
Я підкреслив, що вважав за потрібне !!!!!
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Плохо, что у нас нет оборудования которое бы точно рассчитывало координаты цели и ракет способных точным ударом нейтрализовать стреляющие грады.
У союзников конечно все это есть, плохо только что их можно называть союзниками с большой натяжкой.
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А это трактористы в шлемофонах подъехали, обсудить аспекты международной политики с сепаратистенфюрером!

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Все вранье! Это "укропы" стреляют Градами из Донецка по Авдеевке.
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Это подтверждение тому, какой гнилой народ - кацапстана. Им плевать на всё, лишь бы после обстрелов налили рюмку стекломоя. Прятаться за спинами детей и женщин - это по русски. Какие же подлые и морально низкие гниды...какой президент такой и народ. Кремлёвский окурок дал команду на подлую войну, они бегут друг перед другом, что бы угодить пукину. Рабы и есть рабы.
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Ссыкота кацапская даже воевать боится , по правилам . Скоро дойдёт до того что идя в атаку будут гнать перед собой местное население . ! Тьху ,, вояки сраные . Позорище .. Надо эти ролики показывать всему миру , пусть посмотрит на фторую млять , армию мира . !
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Гибридная россия, бла. Мокши с эзрями нахапали себе столько земли, что не поймут, шо с ней делать. Вся мокшинская история только и происходит 2 года мира 12 лет войны. Эти рабы крепостные без войны жить не могут потому, что если не воевать то нужно работать.
А работать крепостные не могут потому, что руки из жопы у них выросли да и пахать на хозяина-барина им нехочется.

Навоз у барина на конюшне или в коровнике убрать за поллитра самогона так кацапы всей дярёвней тут как тут, а вот если поле распахать и пшеницу выростить, то кацапы сразу за вилы и на войну в чужие страны, авось там, в чужих домах, если не издохнут на войне то смогут шо-то спиздить в соседней стране.

Вспомните все кацапские картины кацапскими художниками нарисованные, где "тяжкий труд" всегда ассоциируется с "крестьянами в плуг запряженными" а сзади баба кацапская со слезами на ебле зёрна пшеницы разбрасывает и ревёт, шо белуга.
Московитская мордва это не народ, это сука бесы в людском обличье.
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Комментарии за кадром слышали?Не раз писала,что если бы прислали пару ответок,то эти мрази сами бы сепаров гнали,а так наслаждаются.Неправильно это и подло
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Значит окупантам можно градами накрывать жилые кварталы с людьми Авдеевки,а нашим нельзя отвечать по жилым кварталам Донецка откуда ведут огонь.Хибная у наших военных тактика,Порошенко тянет уже третий год ато
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Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве. -- Иван Тургенев
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Найдена позиция "Градов", с которой бьют по Авдеевке. Россияне следуют заветам своего фюрера, используя мирное население Донецка как живой щит", - InformNapalm. ФОТОфакт
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