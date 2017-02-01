 "Найдена позиция "Градов", с которой бьют по Авдеевке. Россияне следуют заветам своего фюрера, используя мирное население Донецка как живой щит", - InformNapalm. ФОТОфакт

Как сообщает Цензор.НЕТ, очевидцы выкладывают видеоролики, на которых запечатлен пуск ракет РЗСО "Град" в непосредственной близости от жилых массивов Донецка. Как обычно, мирное население оккупанты используют как живой щит, так как ВСУ не наносят ответных огневых ударов по районам, расположенным в непосредственной близости к жилому сектору, говорится в расследовании InformNapalm.
Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm решили проанализировать один из роликов, дабы установить позиции РСЗО, а также направление стрельбы. На видео выше запечатлена стрельба с боевой машины БМ-21 РСЗО "Град". Видео снято 31.01.2017 в 10:40 по местному времени. По сообщениям очевидцев, это уже шестой "пакет" (пакет - 40 ракет), который россияне отстреливают с данной позиции, начиная с 30.01.2017. Нами установлено, что огонь ведется с позиции, расположенной в Буденовском районе Донецка между окружной дорогой и посадкой, в 250 метрах от территории гипермаркета "Сигма" и в 450 метрах - от детского сада "Козачек" Донского района города Донецка. Геолокация и привязка к местности представлена на скриншоте ниже (Для увеличения нажмите на картинку). Иконка с восклицательным знаком указывает на позицию, красная стрелка - направление стрельбы.
В 16,5 километрах от позиции по направлению стрельбы начинаются окраины Авдеевки, по которой оккупанты наносили удары. Стоит отметить что максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным реактивным снарядом 9М22\9М22У составляет 20,4 километра.
"Таким образом, россияне в очередной раз следуют заветам своего фюрера, ясно выразившемся о своей тактике ведения войны на Донбассе: "Пусть попробует кто-то из военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять… пускай они попробуют стрелять в женщин и детей". В нарушение Минских договорённостей российско-террористические войска используют тяжелое вооружение, которое должно было быть отведено от линии соприкосновения еще два года назад, и террористическую тактику ведения войны, стреляя из жилых кварталов", - отмечают авторы расследования.
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The LOw-Cost Unmanned aerial vehicle Swarming Technology (LOCUST) is a prototype tube-launched UAV. The LOCUST program will make possible the launch of multiple swarming UAVs to autonomously
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Так татары и делали атакуя города Руси Киевской. Женщин стариков и детей плененых на щиты впереди себя привязывали и атаковали стены городские. понимая что славяне в стариков своих и женщин с детьми стрелять не будут. тактика не нова и вполне присуща их потомкам.
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Вони ж це власне й роблять вже три роки!
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Это у ваших людей спина спереди?
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Мы будет стоять за спинами их женщин и детей.
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а рашистам пофігу
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А теперь ответ "ватника" - гадскиежидоукропы обстреливают жилые дома
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НУУУУУ!!!!.... ОООООООООЧЕНЬ!!! уж правильные слова, сказанные Эдуардом Багировым, который был доверенным лицом на выборах Путина, на выборах президента в 2012 году.
1) Россия всю жизнь являлась в моем подсознании разнузданно пьяной, горластой и плохо вымытой тупорылой бабой. 2) Блядь, какие же омерзительные, напыщенные, отталкивающие, самодовольные, хамские, быдлячьи, скотские ебальники у русских. 3) Я хочу убивать русских, резать их на куски, душить голыми руками, как я их блядь ненавижу. И какое счастье, что президент в этой ёбаной раше Путин. Слава аллаху, он тоже ненавидит этот ёбанный во все щели народ. Он назначил меня своим доверенным лицом. Не верите уебаны-русачки? Вот вам ссылка - http://www.noi.md/ru/news_id/9880. Мы вместе с Путиным снесем к хуям это ошибку природы - эту страну недочеловеков, которую по воле Аллаха должен был сравнять ещё Гитлер. Думаете я кого-то боюсь, называя вас русачки ёбанным отродьем? А вот хуй. Моя крыша Путин, и я вас всех в рот ебал уже не раз и не два. Вот можете пройтись по ссылкам и прочитать все сказанные мной сейчас слова, разве что в другом порядке. Всё это было написано мной ещё до того как Путин назначил меня своим доверенным лицом. Понимаете суки логику? Потому и назначил, что мы с ним одинаково мылим - русню нужно выжать как лимон и выплюнуть, чтобы после заселили эту земли правильные народы. Сосите вечно мой азербайджанский хуй русачки. Блядь как меня трясёт от злобы, устал блядь даже. Ваш ёбарь Эдуард Багиров.
https://www.youtube.com/watch?v=yor0ZmAZ4b8
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Перевіряв - посилання вже НЕ дійсні. Хто б сумнівався...
01\02\2017
Посилання сьогодні вже НЕ дійсні.
Але щойно знайшов працююче
https://2ch.hk/b/arch/2016-07-26/res/132620726.html
Аноним 25/07/16 Пнд 23:12:34 №132622875
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Тепер пожинають посіяне раніше!!!
Я щось впритул НЕ БАЧУ "В России много людей, которые против этой войны и против путинской авантюры" !!!
Де вони ??????????????????????
А про "резать и рвать на куски" спиздів ТИ, а не я !!!
Я підкреслив, що вважав за потрібне !!!!!
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У союзников конечно все это есть, плохо только что их можно называть союзниками с большой натяжкой.
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А работать крепостные не могут потому, что руки из жопы у них выросли да и пахать на хозяина-барина им нехочется.
Навоз у барина на конюшне или в коровнике убрать за поллитра самогона так кацапы всей дярёвней тут как тут, а вот если поле распахать и пшеницу выростить, то кацапы сразу за вилы и на войну в чужие страны, авось там, в чужих домах, если не издохнут на войне то смогут шо-то спиздить в соседней стране.
Вспомните все кацапские картины кацапскими художниками нарисованные, где "тяжкий труд" всегда ассоциируется с "крестьянами в плуг запряженными" а сзади баба кацапская со слезами на ебле зёрна пшеницы разбрасывает и ревёт, шо белуга.
Московитская мордва это не народ, это сука бесы в людском обличье.
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