 "Найдена позиция "Градов", с которой бьют по Авдеевке. Россияне следуют заветам своего фюрера, используя мирное население Донецка как живой щит", - InformNapalm. ФОТОфакт

Как сообщает Цензор.НЕТ , очевидцы выкладывают видеоролики, на которых запечатлен пуск ракет РЗСО "Град" в непосредственной близости от жилых массивов Донецка. Как обычно, мирное население оккупанты используют как живой щит, так как ВСУ не наносят ответных огневых ударов по районам, расположенным в непосредственной близости к жилому сектору, говорится в расследовании InformNapalm Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm решили проанализировать один из роликов, дабы установить позиции РСЗО, а также направление стрельбы. На видео выше запечатлена стрельба с боевой машины БМ-21 РСЗО "Град". Видео снято 31.01.2017 в 10:40 по местному времени. По сообщениям очевидцев, это уже шестой "пакет" (пакет - 40 ракет), который россияне отстреливают с данной позиции, начиная с 30.01.2017. Нами установлено, что огонь ведется с позиции , расположенной в Буденовском районе Донецка между окружной дорогой и посадкой, в 250 метрах от территории гипермаркета "Сигма" и в 450 метрах - от детского сада "Козачек" Донского района города Донецка. Геолокация и привязка к местности представлена на скриншоте ниже (Для увеличения нажмите на картинку). Иконка с восклицательным знаком указывает на позицию, красная стрелка - направление стрельбы.

В 16,5 километрах от позиции по направлению стрельбы начинаются окраины Авдеевки, по которой оккупанты наносили удары. Стоит отметить что максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным реактивным снарядом 9М22\9М22У составляет 20,4 километра.