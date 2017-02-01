 "Бог і Україна": в Нацакадемии сухопутных войск начались пилотные курсы по подготовке военных капелланов. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"В Национальной академии сухопутных войск начались пилотные курсы по подготовке военных капелланов. Курсы военных капелланов для Вооруженных Сил Украины начались в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. В течение двух недель представители всех конфессий, входящих в Совет по делам пастырской опеки при Министерстве обороны Украины обсудят проблематику, которая возникает при работе капелланов в войсках и изучать иностранный опыт службы священников в Вооруженных силах. Этот опыт украинскому духовенству будут передавать представители Королевской службы капелланов Канады", - рассказали в ведомстве.
В курсах подготовки военных капелланов участвуют 24 священнослужителя, среди которых христиане - представители православных конфессий, греко- и римо-католики, евангельские христиане, а также капелланы-имамы.
"На первом этапе, до 1 июня этого года, планируется ввести должности и укомплектовать военными священниками-капелланами в боевых бригадах Сухопутных войск, Воздушных Сил, Военно-Морских Сил и высокомобильных десантных войсках, а до конца года - в остальных воинских частях Вооруженных Сил Украины", - сообщил начальник отдела взаимодействия с военными капелланами Центра морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины полковник Александр Герус.
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Когда вы наконец поймёте разницу? Нет инопланетян. Улетели. Отвязались от нас. Зачем капелланы?
Просто безумие.
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