EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Фоторепортаж
  17835  29
Материалы по теме:
Все про:армия РФ (6040) оккупация (6508) пропаганда (1815) Захарченко (736)

 Пропагандисты, снимая Захарченко, случайно "засветили" российскую "гуманитарку" - гранаты ВОГ-17М и ящики от 122-мм снарядов, - волонтер. ФОТО

Российские пропагандисты, снимая главаря боевиков Александра Захарченко, кроме того, что забыли убрать из кадра трупы террористов, еще и показали российские снаряды и гранаты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на своей странице в Facebook волонтер-расследователь Михаил Кузнецов.


Пропагандисты, снимая Захарченко, случайно "засветили" российскую "гуманитарку" - гранаты ВОГ-17М и ящики от 122-мм снарядов, - волонтер 01

"Руссишен пропагандистен случайно в кадре показали российскую "гуманитарку". Гранаты ВОГ-17М 1990 и 1994 года производства. А так же ящики от 122 мм. ОФ снарядов 1997 года производства. С видеороликом можно ознакомиться по ссылке", - пишет Кузнецов.

Читайте также: Террорист Гиркин заявляет о массовом дезертирстве боевиков "ДНР" под Авдеевкой, - журналист

Пропагандисты, снимая Захарченко, случайно "засветили" российскую "гуманитарку" - гранаты ВОГ-17М и ящики от 122-мм снарядов, - волонтер 02

Ранее сообщалось, что пропагандисты, снимая Захарченко, забыли убрать из кадра трупы боевиков.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Оружие сепарам Зорг поставляет - однозначно...


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Только что по телефону с Красноармейском говорил.Расселяют беженцев с Авдеевки.Пенсионеры в основном.Некоторые именно об этом и говорят(картинку имею в виду).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вывсёврёти ! Это усьо захвачино у укропов . И ваапще эта не гранаты , а предохранители такие бальшие , шоб свет не вырубало .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Агония боевиков. Герой Иловайска о раскладе сил и замысле украинских военных в Авдеевке

Генерал-майор Игорь Гордийчук (позывной Сумрак) в августе 2014 года малыми силами две недели удерживал знаменитую Саур-Могилу в условиях полного окружения и под массированным артиллерийским огнем. Тогда он получил очень тяжелые ранения. Никто не думал, что он выживет. Даже боевики не добивали, бросили умирать в поле. И он выжил, вернулся к службе - начальником киевского Военного лицея имени Богуна. Кроме АТО, за его плечами служба в Афганистане и Колледж сухопутных войск Вооруженных сил США.

- На ваш взгляд, почему имеют место в настоящее время обстрелы Авдеевки? Почему активизировался агрессор? Что нам делать?

- Это их агония. Дай Бог, чтобы последняя предсмертная агония.

С нашей стороны должен быть комплексный подход. Важно политико-дипломатическое, экономическое, правовое и информационное давление. Есть Минские договоренности. Надеюсь, будут усилены санкции. Надо держать оборону. Ведь, конечно, есть военная составляющая - то, что мы, военные должны делать. От этого никуда не денешься. Нужно держаться, держаться и еще раз держаться.

- Можем держаться?

- Конечно. Ведь уже пора всем понять, что наша армия сейчас совсем другая. То, что было в 2014-м, когда им в Крыму легко все удалось, совсем не то, что мы имеем сегодня. Даже, если они на метр-два продвинутся, наша реакция будет вполне адекватной и однозначно будет в нашу пользу. Просто должно быть соотношение цены и качества. Чтобы мы не несли потери. Мы, в отличие от империи зла, теряем лучших наших сыновей.

- ... под Авдеевкой снова гибнут

- ... Вчера погиб капитан Кизило Андрей Александрович. Он - наш выпускник, окончил лицей Богуна. Кроме того, он окончил Национальную академию Сухопутных войск. Очень и очень толковый офицер. Трудно подобрать слова. Жаль. Погибают лучшие ребята. Лучшие.

Поэтому все нужно продумывать. Даже если тактически метр-два империя зла захочет получить, мы сможем адекватно провести контрмеры, которые позволят нам достичь успеха. И, однозначно, им не будет уже такого, как в Крыму, или в 2014-м году в Изюме, Славянске, Краматорске, Артемовске, Дебальцево, Углегорске, Саур-Могиле или в Иловайске, где я получил ранение.

У них тогда было значительное преимущество и в технике, и в людских ресурсах. У них же страна рабов. Не Россия, а Рабсия - от слова "раб". Она не считает. Люди для нее - мусор. А мы - теряем самое дорогое.

Знаете, сейчас самое главное, что морально-психологическое преимущество на нашей стороне. Мы стали намного сильнее духом, сознанием, интеллектом, умом. Мы - сплоченные. Гораздо больше людей осознает ответственность за порученный участок, в том числе, и здесь, в тылу.

- Какие изменения к лучшему вы видите здесь, в мирной жизни?

- Есть такие, как я говорю - ватники. То есть, те, кто думают, что их все это не касается. И, как говорил Черчилль, если кто-то не знает, за что мы воюем, ладно, давайте перестанем на один день воевать, и тогда они точно узнают, за что мы воюем. Империя зла хочет нас провоцировать на неадекватные оценки или действия. Мы же должны это понимать и придерживаться своей линии. Ведь нам чужого не надо.

Отмечу также большую роль и заслугу медиа. Ведь честное, объективное, всестороннее, быстрое и широкое донесение информации как в Донецком и Луганском регионах, на юге и востоке Украины, где немного есть еще, к сожалению, любителей "русского мира", делает страну сильнее. Ежедневно мы становимся сильнее духом. Информационная составляющая является драйвером и военной, и экономической, и политической составляющих.

Так вот, ватников у нас каждый день меньше, а сознательных - больше.

- Украинцы активно помогают Авдеевке. Следят за новостями. Туда едут волонтеры, хотя кое-кто утверждал, что это движение устало и выгорает.

- Помощь волонтеров и добровольцев - неоценима. Путин думал, все испугаются. Не знал, что такое сердце украинского волонтера, украинского добровольца. Это люди, которые исключительно на моральных принципах действуют.

Волонтеры спасли тогда. Мы были полуголые и босые. Имели автомат и высокую мотивацию. Что могли, то делали. Сейчас, возможно, меньше волонтеров. И это не потому, что люди у нас черствее стали или еще что-то такое.

Волонтеры - молодцы. Продолжают помогать. На многих участках, где командиры мобилизовались, ситуация не такая тяжелая, как была полгода, год или два назад. Армия во всех смыслах другая. Так должно быть, потому что надо воевать не только количеством, но и качеством. Качество является определяющим. И оно у нас уже есть.

- Сейчас наши войска возле Авдеевки занимают так называемую господствующую высоту, контролируют важную транспортную развязку, как автомобильную, так и железнодорожную. Объясните, чем важна эта дислокация для нас?

- Есть такое в стратегии понятие, как "Операция Анаконда". То есть - удушение. Здесь могут быть тактические приемы, например, блокировки. Цель - выбить из-под них точку опоры, лишить почвы, того что обеспечивает их функционирование: начиная от информационных вопросов, заканчивая торгово-материальными. Контролировать, чтобы не было подкрепления, начиная от местного населения, заканчивая, военным усилением, за счет получения резервов, как людских, так и технических. Поэтому, важно, что мы можем это отслеживать и реагировать.

- Сейчас там воюет 72 отдельная механизированная бригада. Командует ею полковник Андрей Соколов, который с первых дней на фронте.

- Да, я был с ним с первых дней в АТО. Мы с ним одним бортом прилетели. Не буду говорить каким бортом, когда, куда именно и кто с нами был, но мы с ним побратимы боевые - братья из одного окопа. Я его очень уважаю. Он очень толковый. Боевой офицер. Передавайте ему большой привет.

- То есть, "орки" даже не знают против кого пошли.

- Он - один из лучших офицеров Вооруженных сил Украины. Он подготовлен всесторонне.

- Скажите, не попытается ли агрессор запугать украинцев, уничтожая гражданских, устроив здесь, как писали некоторые российские "эксперты", еще одно Алеппо?

- Нет. Не получится у них. Ни один самолет не пролетит и двух километров. Такие мифы продуцируют для их внутреннего потребителя: мы их шапками закидаем. Если бы они могли - они бы это уже сделали. Посмотрите, какую агрессию осуществляет Путин.

Мы ежедневно становимся сильнее, а империя зла - слабеет. И завершится все нашей победой.

- Усталость от войны, от смертей нарастает. Есть такие, кто считает, что надо отказаться, отделиться от тех "ЛНР/ДНР" стеной, колючей проволокой, и, мол, пусть живут, а нас не трогают. Вы как думаете?

- Категорически против. Нельзя отказываться ни от земли, ни от людей. Генеральная стратегическая линия у нас, у Украины, правильная. Они уже пищат. Будут проситься. Все должно быть согласно Минским договоренностям. Сначала - составляющая по безопасности, полное прекращение огня, проверка всех. Есть ватники, у которых в венах крови уже нет, а только водка. Поймите, нельзя всех под одну гребенку. Нужно будет разбираться, вводить программы "Вернись домой". А насчет остальных: украл, выпил - в тюрьму.

Нет у нас волшебной палочки, чтобы раз взмахнуть, и к утру все решено. Но завершение будет победным, увидите. Правда, это не за день и не за два. Надо еще поработать. Мы, украинцы, не только свободолюбивые, а еще и трудолюбивые. Это дело, как и обещали, доведем до конца.

- А если - контрнаступление? Взять и выбить силой их с нашей земли?

- В отличие от империи зла, как я уже подчеркивал, мы бережем каждого человека. На отдельных участках, которые имеют стратегическое и господствующее значение, возможно, и надо. Мы с минимальными потерями победим. Надо побеждать умом и интеллектом, а не просто класть людей. Военные Украины - не пушечное мясо.

И еще. Учтите. В империи зла только того и ждут, чтобы мы нарушили Минские договоренности. Все, что говорит Путин, нам стоит сделать с точностью до наоборот.

Юлия Артамощенко, Новое время
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...а у мене вже просто не вистачає грошей на допомогу волонтерам: ще за часів Майдану, в 14 та 15 міг спокійно як не 500, так 100-200 гривень кожного тижня на щось пожертвувати. Зараз - хєр: майже усе зжирає комуналка, щось залишається на харчі, і - усе...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если человек ватник попал в беду - на асфальте мелом его я обведу

В результате контрнаступательных действий, силам АТО удалось закрепиться под Спартаком и перейти донецкую трассу в районе Царского Села. Об этом сообщает военный корреспондент Роман Бочкала.

«Теперь, говорят бойцы, главное чтобы не приказали отойти. Такое уже бывало... Взяли реально много новых мест. Слава бойцам 72й бригады ВСУ! 54ка тоже красавцы - принимают бои на Светлодарской дуге.

И в Крымском снова жарко - сообщают добровольцы. Режим "тишины" сепары больше не признают. Минск отброшен на нулевую стадию. Собственно, что и требовалось доказать. Держимся», - сообщает Бочкала.

Пресс-секретарь 72-й отдельной механизированной бригады Елена Мокренчук заявила об отражении атаки террористов и опровергла заявления российской стороны о том, что незаконным формированиям удалось отбить у украинцев населенный пункт.

"Предлагаю купить губозакаточную им машинку и идти домой!" - прокомментировала она заявление Пескова, добавив, что "ВСУ утром отбили атаку боевиков, они получили по зубам", - сказала Мокренчук в эфире 5-го канала.

Отвечая на вопрос, смогут ли удержать Авдеевку силы АТО, она ответила: "А что у кого-то есть сомнения? Пусть приедут сюда и посмотрят".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Запад не молчит, но как всегда выражает обеспокоенность , это правда!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Похоже что Трампыч по тилихвону послал Путлера куда подальше,вот Путлер и бесится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не исключено.
Типа "он уважать себя заставил...", пытается заставить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоФоторепортажПропагандисты, снимая Захарченко, случайно "засветили" российскую "гуманитарку" - гранаты ВОГ-17М и ящики от 122-мм снарядов, - волонтер. ФОТО
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия РФ боевик боевые действия военнослужащие Гройсман ГФС Донбасс Донецкая область Евросоюз Жебривский задержание Крым МИД минские соглашения Нацполиция ОБСЕ обстрел ОГА оккупация Порошенко ранение Россия СБУ смерть США Сытник терроризм эвакуация
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти