 Пропагандисты, снимая Захарченко, случайно "засветили" российскую "гуманитарку" - гранаты ВОГ-17М и ящики от 122-мм снарядов, - волонтер. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на своей странице в Facebook волонтер-расследователь Михаил Кузнецов.
"Руссишен пропагандистен случайно в кадре показали российскую "гуманитарку". Гранаты ВОГ-17М 1990 и 1994 года производства. А так же ящики от 122 мм. ОФ снарядов 1997 года производства. С видеороликом можно ознакомиться по ссылке", - пишет Кузнецов.
Ранее сообщалось, что пропагандисты, снимая Захарченко, забыли убрать из кадра трупы боевиков.
17835 29
Материалы по теме: Доказательства российской агрессии в Украине
"Найдена позиция "Градов", с которой бьют по Авдеевке. Россияне следуют заветам своего фюрера, используя мирное население Донецка как живой щит", - InformNapalm. ФОТОфакт(37)
Российский подполковник Якунин, участвовавший в боевых действиях на Донбассе, внезапно умер в Москве, - InformNapalm. ФОТОрепортаж(194)
Суд ЕС оставил в силе заморозку средств "Алмаз-Антея": "Россия фактически поставляет оружие сепаратистам на востоке Украины", - СМИ(45)
В "серой зоне" на Донбассе найдены элементы боевого снаряжения российской армии, - СБУ. ФОТОрепортаж(65)
Понимает ли Надежда, что стала частью большой антиукраинской игры?(0)
В Украине уже осудили 31 российского военного, - Матиос(139)
"Герой "ДНР" за 719 рублей! Финальная ликвидация": в России продают побрякушки боевиков "Новороссии". ФОТОрепортаж(138)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Генерал-майор Игорь Гордийчук (позывной Сумрак) в августе 2014 года малыми силами две недели удерживал знаменитую Саур-Могилу в условиях полного окружения и под массированным артиллерийским огнем. Тогда он получил очень тяжелые ранения. Никто не думал, что он выживет. Даже боевики не добивали, бросили умирать в поле. И он выжил, вернулся к службе - начальником киевского Военного лицея имени Богуна. Кроме АТО, за его плечами служба в Афганистане и Колледж сухопутных войск Вооруженных сил США.
- На ваш взгляд, почему имеют место в настоящее время обстрелы Авдеевки? Почему активизировался агрессор? Что нам делать?
- Это их агония. Дай Бог, чтобы последняя предсмертная агония.
С нашей стороны должен быть комплексный подход. Важно политико-дипломатическое, экономическое, правовое и информационное давление. Есть Минские договоренности. Надеюсь, будут усилены санкции. Надо держать оборону. Ведь, конечно, есть военная составляющая - то, что мы, военные должны делать. От этого никуда не денешься. Нужно держаться, держаться и еще раз держаться.
- Можем держаться?
- Конечно. Ведь уже пора всем понять, что наша армия сейчас совсем другая. То, что было в 2014-м, когда им в Крыму легко все удалось, совсем не то, что мы имеем сегодня. Даже, если они на метр-два продвинутся, наша реакция будет вполне адекватной и однозначно будет в нашу пользу. Просто должно быть соотношение цены и качества. Чтобы мы не несли потери. Мы, в отличие от империи зла, теряем лучших наших сыновей.
- ... под Авдеевкой снова гибнут
- ... Вчера погиб капитан Кизило Андрей Александрович. Он - наш выпускник, окончил лицей Богуна. Кроме того, он окончил Национальную академию Сухопутных войск. Очень и очень толковый офицер. Трудно подобрать слова. Жаль. Погибают лучшие ребята. Лучшие.
Поэтому все нужно продумывать. Даже если тактически метр-два империя зла захочет получить, мы сможем адекватно провести контрмеры, которые позволят нам достичь успеха. И, однозначно, им не будет уже такого, как в Крыму, или в 2014-м году в Изюме, Славянске, Краматорске, Артемовске, Дебальцево, Углегорске, Саур-Могиле или в Иловайске, где я получил ранение.
У них тогда было значительное преимущество и в технике, и в людских ресурсах. У них же страна рабов. Не Россия, а Рабсия - от слова "раб". Она не считает. Люди для нее - мусор. А мы - теряем самое дорогое.
Знаете, сейчас самое главное, что морально-психологическое преимущество на нашей стороне. Мы стали намного сильнее духом, сознанием, интеллектом, умом. Мы - сплоченные. Гораздо больше людей осознает ответственность за порученный участок, в том числе, и здесь, в тылу.
- Какие изменения к лучшему вы видите здесь, в мирной жизни?
- Есть такие, как я говорю - ватники. То есть, те, кто думают, что их все это не касается. И, как говорил Черчилль, если кто-то не знает, за что мы воюем, ладно, давайте перестанем на один день воевать, и тогда они точно узнают, за что мы воюем. Империя зла хочет нас провоцировать на неадекватные оценки или действия. Мы же должны это понимать и придерживаться своей линии. Ведь нам чужого не надо.
Отмечу также большую роль и заслугу медиа. Ведь честное, объективное, всестороннее, быстрое и широкое донесение информации как в Донецком и Луганском регионах, на юге и востоке Украины, где немного есть еще, к сожалению, любителей "русского мира", делает страну сильнее. Ежедневно мы становимся сильнее духом. Информационная составляющая является драйвером и военной, и экономической, и политической составляющих.
Так вот, ватников у нас каждый день меньше, а сознательных - больше.
- Украинцы активно помогают Авдеевке. Следят за новостями. Туда едут волонтеры, хотя кое-кто утверждал, что это движение устало и выгорает.
- Помощь волонтеров и добровольцев - неоценима. Путин думал, все испугаются. Не знал, что такое сердце украинского волонтера, украинского добровольца. Это люди, которые исключительно на моральных принципах действуют.
Волонтеры спасли тогда. Мы были полуголые и босые. Имели автомат и высокую мотивацию. Что могли, то делали. Сейчас, возможно, меньше волонтеров. И это не потому, что люди у нас черствее стали или еще что-то такое.
Волонтеры - молодцы. Продолжают помогать. На многих участках, где командиры мобилизовались, ситуация не такая тяжелая, как была полгода, год или два назад. Армия во всех смыслах другая. Так должно быть, потому что надо воевать не только количеством, но и качеством. Качество является определяющим. И оно у нас уже есть.
- Сейчас наши войска возле Авдеевки занимают так называемую господствующую высоту, контролируют важную транспортную развязку, как автомобильную, так и железнодорожную. Объясните, чем важна эта дислокация для нас?
- Есть такое в стратегии понятие, как "Операция Анаконда". То есть - удушение. Здесь могут быть тактические приемы, например, блокировки. Цель - выбить из-под них точку опоры, лишить почвы, того что обеспечивает их функционирование: начиная от информационных вопросов, заканчивая торгово-материальными. Контролировать, чтобы не было подкрепления, начиная от местного населения, заканчивая, военным усилением, за счет получения резервов, как людских, так и технических. Поэтому, важно, что мы можем это отслеживать и реагировать.
- Сейчас там воюет 72 отдельная механизированная бригада. Командует ею полковник Андрей Соколов, который с первых дней на фронте.
- Да, я был с ним с первых дней в АТО. Мы с ним одним бортом прилетели. Не буду говорить каким бортом, когда, куда именно и кто с нами был, но мы с ним побратимы боевые - братья из одного окопа. Я его очень уважаю. Он очень толковый. Боевой офицер. Передавайте ему большой привет.
- То есть, "орки" даже не знают против кого пошли.
- Он - один из лучших офицеров Вооруженных сил Украины. Он подготовлен всесторонне.
- Скажите, не попытается ли агрессор запугать украинцев, уничтожая гражданских, устроив здесь, как писали некоторые российские "эксперты", еще одно Алеппо?
- Нет. Не получится у них. Ни один самолет не пролетит и двух километров. Такие мифы продуцируют для их внутреннего потребителя: мы их шапками закидаем. Если бы они могли - они бы это уже сделали. Посмотрите, какую агрессию осуществляет Путин.
Мы ежедневно становимся сильнее, а империя зла - слабеет. И завершится все нашей победой.
- Усталость от войны, от смертей нарастает. Есть такие, кто считает, что надо отказаться, отделиться от тех "ЛНР/ДНР" стеной, колючей проволокой, и, мол, пусть живут, а нас не трогают. Вы как думаете?
- Категорически против. Нельзя отказываться ни от земли, ни от людей. Генеральная стратегическая линия у нас, у Украины, правильная. Они уже пищат. Будут проситься. Все должно быть согласно Минским договоренностям. Сначала - составляющая по безопасности, полное прекращение огня, проверка всех. Есть ватники, у которых в венах крови уже нет, а только водка. Поймите, нельзя всех под одну гребенку. Нужно будет разбираться, вводить программы "Вернись домой". А насчет остальных: украл, выпил - в тюрьму.
Нет у нас волшебной палочки, чтобы раз взмахнуть, и к утру все решено. Но завершение будет победным, увидите. Правда, это не за день и не за два. Надо еще поработать. Мы, украинцы, не только свободолюбивые, а еще и трудолюбивые. Это дело, как и обещали, доведем до конца.
- А если - контрнаступление? Взять и выбить силой их с нашей земли?
- В отличие от империи зла, как я уже подчеркивал, мы бережем каждого человека. На отдельных участках, которые имеют стратегическое и господствующее значение, возможно, и надо. Мы с минимальными потерями победим. Надо побеждать умом и интеллектом, а не просто класть людей. Военные Украины - не пушечное мясо.
И еще. Учтите. В империи зла только того и ждут, чтобы мы нарушили Минские договоренности. Все, что говорит Путин, нам стоит сделать с точностью до наоборот.
Юлия Артамощенко, Новое время
Ответить
Ответить
человекватник попал в беду - на асфальте мелом его я обведу
В результате контрнаступательных действий, силам АТО удалось закрепиться под Спартаком и перейти донецкую трассу в районе Царского Села. Об этом сообщает военный корреспондент Роман Бочкала.
«Теперь, говорят бойцы, главное чтобы не приказали отойти. Такое уже бывало... Взяли реально много новых мест. Слава бойцам 72й бригады ВСУ! 54ка тоже красавцы - принимают бои на Светлодарской дуге.
И в Крымском снова жарко - сообщают добровольцы. Режим "тишины" сепары больше не признают. Минск отброшен на нулевую стадию. Собственно, что и требовалось доказать. Держимся», - сообщает Бочкала.
Пресс-секретарь 72-й отдельной механизированной бригады Елена Мокренчук заявила об отражении атаки террористов и опровергла заявления российской стороны о том, что незаконным формированиям удалось отбить у украинцев населенный пункт.
"Предлагаю купить губозакаточную им машинку и идти домой!" - прокомментировала она заявление Пескова, добавив, что "ВСУ утром отбили атаку боевиков, они получили по зубам", - сказала Мокренчук в эфире 5-го канала.
Отвечая на вопрос, смогут ли удержать Авдеевку силы АТО, она ответила: "А что у кого-то есть сомнения? Пусть приедут сюда и посмотрят".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Ты окуда?
- Из днр
- Скажи что-нибудь на днрском
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Типа "он уважать себя заставил...", пытается заставить.
Ответить
Ответить
Ответить