EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Общество
  1239  4
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5461) Нацполиция (5824) статистика (268) травма (613) жертвы (824)

 В пяти областях уровень аварийности на дорогах критический. ИНФОГРАФИКА

За минувшие сутки (31 января) на дорогах Украины погибли 4 человека, травмированы 54.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, 1 февраля критической по уровню аварийности остается ситуация в пяти областях Украины. В частности, во Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Харьковской областях зафиксирован рост уровня аварийности более чем на 50%.

Высокий уровень аварийности остается в Закарпатской, Черновицкой, Одесской, Днепропетровской, Запорожской и Луганской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Интерсити "Киев-Перемышль" протаранил автомобиль на переезде. ФОТО

В пяти областях уровень аварийности на дорогах критический 01

(Инфографика Нацполиции)
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
- Маргадон, один надо было зарядить
- А вы, оказывается, бесчестный человек, Маргадон.
- Конечно!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пишите правильно. 90% украинских дорог разного значения находятся в катастрофическом, не пригодном для эксплуатации состоянии. При движении по ним вы (водители и пассажиры) рискуете не доехать до места назначения по многим причинам, и гололед и не убранный снег будут хоть и важной, но не главной на то причиной. Основная из них это отсутствие полотна, превратившегося в рвы и овраги. (даже Киев Чоп начала разрушаться. Трещина в полотне, заполненная водой, по которой проезжает 40 тонная фура, от гидроудара превращается в яму за несколько циклов)
А вторая , не менее важная причина, обилие диких животных разных видов, которые будут подвергать не только Вас но и себя разного рода опасностям. Ну и многое другое.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"от гидроудара превращается в яму за несколько циклов"- а Вас Штірліц папрашу астаца!
А можна повну версію теорії гідроударів у яму,в студію?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоОбществоВ пяти областях уровень аварийности на дорогах критический. ИНФОГРАФИКА
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия РФ боевик боевые действия военнослужащие Гройсман ГФС Донбасс Донецкая область Евросоюз Жебривский задержание Крым МИД минские соглашения Нацполиция ОБСЕ обстрел ОГА оккупация Порошенко ранение Россия СБУ смерть США Сытник терроризм эвакуация
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти