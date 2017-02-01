 В пяти областях уровень аварийности на дорогах критический. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, 1 февраля критической по уровню аварийности остается ситуация в пяти областях Украины. В частности, во Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Харьковской областях зафиксирован рост уровня аварийности более чем на 50%.
Высокий уровень аварийности остается в Закарпатской, Черновицкой, Одесской, Днепропетровской, Запорожской и Луганской областях.
(Инфографика Нацполиции)
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- А вы, оказывается, бесчестный человек, Маргадон.
- Конечно!
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А вторая , не менее важная причина, обилие диких животных разных видов, которые будут подвергать не только Вас но и себя разного рода опасностям. Ну и многое другое.
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А можна повну версію теорії гідроударів у яму,в студію?
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