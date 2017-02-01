 Под Авдеевкой уничтожен российский снайпер Александр Чеберов. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в одной из соцсетей российский наемник Евгений Логинов.
По его словам, Чеберов воевал на Донбассе с самого начала российской агрессии.
с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
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волонтерка об'єднання "Народний тил"
І це ж треба було - саме сьогодні приїхати поштою (в "Народний тил") прапору від 72-ї (окремої аеромобільної бригади, п'ять бійців якої загинули в неділю в Авдіївці).
Повинні були надіслати документи - прислали, але з прапором…
Пахне маслом якимсь. Неначе з СТО (з доступних мені для порівняння запахів).
Дивне відчуття. Зараз так не роблять. Ну, з прапорами. Ми не шлемо їм дитячі малюнки. А вони більше не розписують нам прапори.
І раптом він. Лежить сумний на робочому столі. Наче знає, що сталося за ті дні, поки він добирався до Києва.
Неможливо його фотографувати навіть (ага, слово "Авдіївка" й номер картки - звичайно, хіти людського божевілля в сьогоднішньому дні, але знову буду не в тренді).
Мені неначе незручно перед шматком тканини.
І перед людьми, що його прислали.
І перед людьми, чиї обличчя, тепер уже назавжди молоді, сьогодні повторюються в стрічці.
Ніби й не вистачає звуку говорити. Гучності.
Не надто тихо навіть, ні.
Абсолютно глухо від порожнечі.
Яка стискає і розтискає горло ще з 13-го року. Іде й повертається, йде і повертається.
І щоразу не знаєш, як же довго вийде дихати до "наступного разу". - http://novynarnia.com/2017/01/30/pislya-zagibeli-voyiniv-72-yi-brigadi-volonterka-otrimala-nadislaniy-nimi-prapor/
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Это нелюди, всех рашистов нужно убивать в зародыше. Сеют только смерть по миру.
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большинство из его земляков в Усть-Залупинсках просто тихо дохнет от Бояры..
а вешалка евойная не пропадёт - будет у Ашотика с Гагиком чурчхелу возле вокзала торговать,ну и остальное,само собой..
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наверное оно гавно жрало.
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