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 Под Авдеевкой уничтожен российский снайпер Александр Чеберов. ФОТО

Под Авдеевкой Донецкой области украинскими воинами уничтожен российский снайпер Александр Чеберов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в одной из соцсетей российский наемник Евгений Логинов.

По его словам, Чеберов воевал на Донбассе с самого начала российской агрессии.

Под Авдеевкой уничтожен российский снайпер Александр Чеберов 01

Под Авдеевкой уничтожен российский снайпер Александр Чеберов 02

Под Авдеевкой уничтожен российский снайпер Александр Чеберов 03

Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД РФ обвинил Украину в обострении на Донбассе: "Украинские власти упорно пытаются добиться военного решения конфликта"
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Отстрелялся русский пидар. Уже горит в аду, оккупант. Аминь.
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Ірина Гук
волонтерка об'єднання "Народний тил"

І це ж треба було - саме сьогодні приїхати поштою (в "Народний тил") прапору від 72-ї (окремої аеромобільної бригади, п'ять бійців якої загинули в неділю в Авдіївці).
Повинні були надіслати документи - прислали, але з прапором…
Пахне маслом якимсь. Неначе з СТО (з доступних мені для порівняння запахів).
Дивне відчуття. Зараз так не роблять. Ну, з прапорами. Ми не шлемо їм дитячі малюнки. А вони більше не розписують нам прапори.
І раптом він. Лежить сумний на робочому столі. Наче знає, що сталося за ті дні, поки він добирався до Києва.
Неможливо його фотографувати навіть (ага, слово "Авдіївка" й номер картки - звичайно, хіти людського божевілля в сьогоднішньому дні, але знову буду не в тренді).
Мені неначе незручно перед шматком тканини.
І перед людьми, що його прислали.
І перед людьми, чиї обличчя, тепер уже назавжди молоді, сьогодні повторюються в стрічці.
Ніби й не вистачає звуку говорити. Гучності.
Не надто тихо навіть, ні.
Абсолютно глухо від порожнечі.
Яка стискає і розтискає горло ще з 13-го року. Іде й повертається, йде і повертається.
І щоразу не знаєш, як же довго вийде дихати до "наступного разу". - http://novynarnia.com/2017/01/30/pislya-zagibeli-voyiniv-72-yi-brigadi-volonterka-otrimala-nadislaniy-nimi-prapor/
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Ох и 72-я там жару дает. То пару комбатов ватных зажарит, то сделают так, что ананас.. тьфу Гиви сам себя накроет, то новые позиции нагло возьмут и займут. Такое натворили, что вой кацапов просто нереальный)) Аж температура воздуха нагрелась от пердаков) Молодцы пацаны)) Не зря называют черной бригадой)))))))))
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путлеровская фашистская мразь и оккупант нашел свое место.
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Все там будут. Не сейчас - так чуть позже. Вон бразильская обизяна уже осваивает профессию "сепар легкого поведения". Мир, на самом деле маленький - все сучки свое получат.
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правильно говорить "с низкой социальной ответственностью"
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А чего оно в ИГИЛовской форме? "Совпадение? Не думаю." А, военторг же один и тот же!

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Земля стекловатой стекломою московитскому.

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А теперь смотрите, это он. Никогда не пойму русских недочеловеков, Бросил беременную жену и пошёл убивать украинцев в Украину. Ради чего???
Это нелюди, всех рашистов нужно убивать в зародыше. Сеют только смерть по миру.

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А ты бы не съебался бы на край света из ТАКОЙ квартиры и от такой жены? Там как-будто время на восьмидесятых остановилось...
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Да всунут его шлюшке пачку фублей в пасть - она и заявит что не было у нее никакого мужа... Что впервой ? А беременна - так то непорочное зачатие и все дела
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ну,ничо,хоть с "мядалью" на рваных трениках сфоткаться успел - не зря,выходит,прожил..
большинство из его земляков в Усть-Залупинсках просто тихо дохнет от Бояры..
а вешалка евойная не пропадёт - будет у Ашотика с Гагиком чурчхелу возле вокзала торговать,ну и остальное,само собой..
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ну,с чем его от всей души и поздравляем.чего искал в этой жизни,то и нашел.народ-идиотец
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Блин... А я волноваться уже начал, что енота пропущу))))
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Кофемана болотова провожают,шо то не густо венков и цветов для лидера


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Туда тебе и дорога, мразь кацапская ! Нечего топтать украинскую землю ! Главное, чтобы побольше дохло вас! У ХУ-ЛА после этого самооценка повышается !!!
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а шо это у рузькэ воэна на фотках сверху вокруг рота такое коричневое?
наверное оно гавно жрало.
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Товарищ в синей шапочке с фото, тоже вроде писали сегодня погиб..
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Представляю себе закоченевший трупп этого КАЗЛАМОРДОГО репаеда с дыркой в его бараньей башке Славным войнам ВСУ 1000 LIKE!
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Тетя Роза«Жена Болотова считает, что его отравили». Не, нуашо делать, если он не хотел заходить в лифт?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПод Авдеевкой уничтожен российский снайпер Александр Чеберов. ФОТО
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