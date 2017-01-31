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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Спасатели продолжают помогать жителям Авдеевки: в пункты обогрева обратился 881 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Спасатели продолжают оказывать помощь жителям Авдеевки: в городе функционируют мобильные пункты обогрева и полевые кухни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 20.00 в мобильные пункты обогрева обратился 881 человек, из них 236 человек пожилого возраста и 186 детей. Наряду с мобильными пунктами обогрева работают 3 полевые кухни", - сообщает ведомство.

Координацией мероприятий по защите населения и проведению аварийно-восстановительных работ в Авдеевке осуществляет областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

К аварийно-спасательным и смежным работам привлечено 229 человек и 54 единицы техники, в том числе от ГСЧС Украины - 90 человек и 30 единиц техники.

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Спасатели продолжают помогать жителям Авдеевки: в пункты обогрева обратился 881 человек, - ГСЧС 01

Спасатели продолжают помогать жителям Авдеевки: в пункты обогрева обратился 881 человек, - ГСЧС 02

Спасатели продолжают помогать жителям Авдеевки: в пункты обогрева обратился 881 человек, - ГСЧС 03

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Ранее сообщалось, что Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко обратился с письмом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу в связи с обострением ситуации в Авдеевке.

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и группа народных депутатов Украины обратились с открытым письмом к парламентариям всего мира в связи с обострением ситуации на Донбассе и постоянными попытками российских оккупационных войск развернуть наступление на Авдеевку.

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Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению.

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Если опросить жителей Авдеевки, то они будут во всем обвинять украинцев, даже зная кто это делал.
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это проблемы таких жителей, а государство должно заботиться о людях на подконтрольных территориях
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Как раз это их тактика, а не проблемы. Они всем украинским будут недовольны, а в тоталитарной россии просто будут из-за страха молчать.
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На фотографиях палатки видно, а жителей авдеевки не видно. Около палаток никого нет. И в палатках наверно тоже
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И дыма из палаток не видно- чем они обогревают?
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в палатках играют в дурачка на раздевание....я так думаю
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСпасатели продолжают помогать жителям Авдеевки: в пункты обогрева обратился 881 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
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