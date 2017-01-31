 Спасатели продолжают помогать жителям Авдеевки: в пункты обогрева обратился 881 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
"По состоянию на 20.00 в мобильные пункты обогрева обратился 881 человек, из них 236 человек пожилого возраста и 186 детей. Наряду с мобильными пунктами обогрева работают 3 полевые кухни", - сообщает ведомство.
Координацией мероприятий по защите населения и проведению аварийно-восстановительных работ в Авдеевке осуществляет областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
К аварийно-спасательным и смежным работам привлечено 229 человек и 54 единицы техники, в том числе от ГСЧС Украины - 90 человек и 30 единиц техники.
Ранее сообщалось, что Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко обратился с письмом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу в связи с обострением ситуации в Авдеевке.
В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и группа народных депутатов Украины обратились с открытым письмом к парламентариям всего мира в связи с обострением ситуации на Донбассе и постоянными попытками российских оккупационных войск развернуть наступление на Авдеевку.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
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