 "Завтра кто-то в "РашаТВ" получит выговор": пропагандисты, снимая Захарченко, забыли убрать из кадра трупы боевиков. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Роланд Микиани, передает Цензор.НЕТ.
"Завтра кто-то в "РашаТВ" получит выговор с занесением, лишение зарплаты и даже вечную ссылку в "ДНР" :)
Снимаешь героическое видео про героических защитников "НОВОРОССИИ" и тут бац, кто-то забыл убрать трупы, или оператор падла идиот", - написал он.
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Я меньше всего настроен умничать. Я просто хочу обратить внимание. Возможно немного жестче, чем хотелось бы. Идет война. Третий год идет война. Война это то, что было и неделю и две недели назад, и то, что сейчас в Авдеевке. Она разная, но она одинаковая. Одинаково непредсказуемая. В любой момент она может принять самые ужасные черты. Те, с которыми мы еще не встречались. Сейчас война, нет, еще даже не пришла, она, всего лишь, стучится в Авдеевку. Все то, что сейчас происходит в Авдеевке может произойти с любым из городов. Я знаю, что это звучит цинично, но то, что там происходит - не самое страшное. Возможны варианты похуже. И города побольше. Это просто нужно понимать. Принять один раз и не отпускать. За три дня по нашим позициям и населенным пунктам прилетело более тысячи реактивных снарядов «Град». Ствольная артиллерия работает на нескольких направлениях плотно и круглосуточно, как два года назад. У нас ничего не изменилось в отношениях с врагом с 14 года. И ничего не изменится до нашей победы. Все наши местные мультиразборки не стоят ничего, пока у нас война. Все, что связано с россией, каким бы дружественным оно не казалось, до самой нашей победы - это всего лишь иллюзия. В каждый момент может появиться десяток обстреливаемых и бомбардируемых городов. Потому что все то, что начато в 14 году мордором, еще не закончено. И наше спокойствие, наш сон зависит только от того, как нас будут защищать те, кто сейчас на передовой. Не оппозиционные политики. И не дружественные медийщики из мордора. И уж конечно не те, кто стремится нас замирить с орками. Каждый из нас, сейчас, зависит от солдата и офицера. От его подготовки, от его готовности, от его боеспособности. От его комфорта, черт возьми! И нравится нам или не нравится, но помощь армии - это по прежнему важнейшая задача для нас. Иначе завтра буржуйки и одеяла будут собирать для нас. Перемирие и затишье, это иллюзия спокойствия. Это всего лишь передышка, которую нужно было использовать. И которую мы использовали. Это не первое и не последнее обострение. И не самое страшное, что может быть завтра. И да, чуть не забыл - чем больше город, тем сложнее. И если сейчас жителей Авдеевки могут эвакуировать за 4-5 часов, то в других случаях такого уже не будет. Как то так. Тревожные чемоданчики у всех собраны? http://newsdaily.com.ua/post/12335
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В Тамбове на заводе оборонки долг по з/п рабочим около 30 млн. Завод на грани банкротства! Люди не понимают как это так получается
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Гавно - оно везде гавно...
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Не вже голодні собаки повідгризали.
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- Кто?
- Вон те, с колорадскими ленточками
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Лежить москалик на клійонці,
Мороз його вже не пече...
Стирчить триколір в голій сраці,
По нім лайно вже не тече.
Він вже не хоче воювати,
"мій Путін!" більше не кричить,
Йому вже в душу нам не срати -
Він, навіть, майже не смердить.
Ще вчора верещав - "раSSея!",
"дедивайвали!", "кримблянаш!".
А вже сьогодні панацея -
Ярлик "Груз 200" і... шабаш.
Так "привітала" Україна
Бридку паскуду москаля.
За те, що ніс лиху годину
Їй на квітучії поля.
Лежить москалик - син гієни,
Адепт рашистського крЄмля.
Отак кацапам править гени
РУСІ, КИЇВСЬКОЇ, земля.
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не спешите жить!)))))
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А дружина з дітьми дочекалися татка!!!
І хай всі матері та дружини, дітки дочекаються своїх синів, чоловіків,тат живими та здоровими!!!"
фото: Світлана Кубрак.
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"Итак, итоги дня. Противник по всему фронту провел разведку боем и полностью (по факту) вышел из "Минска-2". При чем - сделал это успешно для себя, обвинив в нападении на несчастное ВСУ подразделения "корпусов" (в чем ему поспособствовали отдельные информ.ресурсы РФ и ДНР, начавшие тиражировать "освобождение Авдеевки", тогда как дело было строго наоборот).
Кремль ожидаемо обгадился, попытавшись дать "лучшему выбору" возможность остановиться, "сохранив лицо" (я имею в виду жалкое нытьё Пескова о том, что Ясиноватую атаковали не регулярные войска, а какие-то "самостийные формирования").
Атакуют-то как раз самые что ни на есть "регулярные"...
Можете полюбоваться - кто, где и как атакует позиции "корпусов".
Порошенко и командование ВСУ с удовлетворением отметили "повышенную гибкость" Кремля и во второй половине дня атаковали под Докучаевском и Коминтерново. Там продолжаются ожесточенные бои.
Счет только убитых идет на многие десятки с каждой из сторон. По размаху - совершенно аналогично боям зимы 2015-го вокруг Дебальцево. Только вот в роли атакующих теперь укры.
Прогнозирую на завтра продолжение боев - укры будут пытаться втянуть в бой немногочисленные корпусные резервы. Чтобы потом либо ударить своими собственными (готовыми к броску), либо (если начнет задувать "северный ветер"), остановиться и сделать вид, что "отбили очередное наступление бурятских милиционеров".
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Довольно удачный кадр (снимок).
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- Извините, как попасть в российское посольство?
- Та дуже просто: навів ракетницю, націлився і й@бнув.
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