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Все про:экспорт (476) ГФС (2342)

 Киевские налоговики не допустили незаконный экспорт 540 тонн кукурузы. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции г. Киева не допустили незаконного экспорта почти 540 тонн кукурузы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было установлено, что злоумышленники зарегистрировали фиктивное предприятие - экспортер, которое использовалось для прикрытия незаконной деятельности по выводу денежных средств заграницу при осуществлении экспорта сельскохозяйственной продукции.

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Схема заключалась в следующем: часть товара закупалась у сельхозпроизводителей за наличные без отражения указанных операций в налоговом учете. После этого подконтрольные брокерские компании, в соответствии с контрактами, заключенными от имени фиктивного предприятия с компаниями - нерезидентами, оформили таможенной оформление груза в режиме "экспорт". Эти операции никак не отражались в налоговом и бухгалтерском учетах, в результате чего валютная выручка не возвращалась в Украину.

В результате проведенного обыска на территории морского порта, расположенного в Одесской области, было обнаружено, изъято и арестовано почти 540 тонн кукурузы стоимостью четыре миллиона гривен. В настоящее время расследование уголовного производства продолжается".

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Киевские налоговики не допустили незаконный экспорт 540 тонн кукурузы 02

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Киевские налоговики не допустили незаконный экспорт 540 тонн кукурузы 03

Киевские налоговики не допустили незаконный экспорт 540 тонн кукурузы 04

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Сплошная постанова на камеру.А эти славные воины новососсии прилегли отдохнуть?

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не, это они репетируют загрузку 200-х в бусики. Потом их сгибают в положение "эмбрион" - так больше влазит.
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"Вишивану" форму вдягли на матч гравці канадської хокейної команди Dauphin Kings!
Таким чином гравці виявили повагу до своїх українських коренів. Поєдинок, звісно ж, завершився перемогою Dauphin Kings з рахунком 3:2


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Ублюдки віджимають все, що тільки можна. Цікаво де Насіров з Аваковим побудують нові палаци.
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у Стивена Кинга есть классная вещь. Дети Кукурузы. так, просто напросилась аналогия...
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На самом деле это вершина айсберга очередного большого земельного передела . Сейчас будут в плюсах только крупные агрохолдинги -экспортеры , остальные почти в нули или минуса . Вымывают деньги из средних предприятий ( НДС возвращается исключительно экспортерам ).Потом откроют рынок земли и не трудно догадаться кто её скупит .
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Єдине що вміють, це не вирощувати, ні експортувати, ні створювати робочі місця, а НЕ допускати експорту, відкривати уголовні провадження і потім віджимати!!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКиевские налоговики не допустили незаконный экспорт 540 тонн кукурузы. ФОТОрепортаж
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