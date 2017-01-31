 Киевские налоговики не допустили незаконный экспорт 540 тонн кукурузы. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было установлено, что злоумышленники зарегистрировали фиктивное предприятие - экспортер, которое использовалось для прикрытия незаконной деятельности по выводу денежных средств заграницу при осуществлении экспорта сельскохозяйственной продукции.
Схема заключалась в следующем: часть товара закупалась у сельхозпроизводителей за наличные без отражения указанных операций в налоговом учете. После этого подконтрольные брокерские компании, в соответствии с контрактами, заключенными от имени фиктивного предприятия с компаниями - нерезидентами, оформили таможенной оформление груза в режиме "экспорт". Эти операции никак не отражались в налоговом и бухгалтерском учетах, в результате чего валютная выручка не возвращалась в Украину.
В результате проведенного обыска на территории морского порта, расположенного в Одесской области, было обнаружено, изъято и арестовано почти 540 тонн кукурузы стоимостью четыре миллиона гривен. В настоящее время расследование уголовного производства продолжается".
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Таким чином гравці виявили повагу до своїх українських коренів. Поєдинок, звісно ж, завершився перемогою Dauphin Kings з рахунком 3:2
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