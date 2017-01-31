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Все про:ДТП (5459) Львовщина (1315) поезд (578)

 Интерсити "Киев-Перемышль" протаранил автомобиль на переезде. ФОТО

Скоростной поезд "Интерсити" сообщением Киев-Перемышль протаранил автомобиль на переезде во Львовской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Игорь Зинкевич на странице "Варта-1" в Facebook.

"31 января в 17.15 в городе Судова Вишня на Львовщине на железнодорожном переезде поезд Интерсити "Киев-Перемышль" столкнулся с автомобилем", - сообщил Зинкевич.

По его словам, информации о жертвах и пострадавших нет.

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Интерсити "Киев-Перемышль" протаранил автомобиль на переезде 01Интерсити "Киев-Перемышль" протаранил автомобиль на переезде 02Интерсити "Киев-Перемышль" протаранил автомобиль на переезде 03Интерсити "Киев-Перемышль" протаранил автомобиль на переезде 04

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Счас угадаю: мудак на машине кудато оооооочееень спешил, да так что решил положить с прибором на ЖД переезд и проигнорировать шлагбаум. Уверенный кандидат на премию Дарвина - пацан к успеху шел ...
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Как всегда - пытался проскочить - Вообще когда наведут порядок на КПП?
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Как проскочить если он врезался в вагон? Это больше похоже на таран - хотел сбить поезд с рельсов?
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який порядок? подивись на фото тої "дороги" на якій треба навести порядок...
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RomanRastaman - а в тебе в Свиностополі дороги Гоблін вже полагодив ? КримНяш
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столкнулся и протаранил..... та просто поцарапал, слава аллаху
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А що він там робив, вуйко думав проскочити , чи скоріше хотів потрапити до ПОльші
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Нужно чтобы перед переездом были выдвижные ежы, мало кто захочет проскакивать перед поездом.
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На самом деле этот идиот сегодня второй раз родился...
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Было бы лучше для окружающих.что бы и первый раз не родился,если смальцю в голови немае.
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Тормозной путь до 1.5 км Еще и скорость с погодой...ув. автомобилисты и пешеходы, сообщаю вам, что у каждого старослужащего машиниста звездочек на фюзеляже полно Не трепите людям нервы на работе и не оставляйте своих детей сиротами
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Мудак еще и за ремонт поезда заплатит,если в Польшу завтра не смоется.
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Да он последнее ценное имущество потерял на переезде
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идиотский заголовок у статьи - как будто это поезд виноват
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияИнтерсити "Киев-Перемышль" протаранил автомобиль на переезде. ФОТО
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