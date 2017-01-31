 Интерсити "Киев-Перемышль" протаранил автомобиль на переезде. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Игорь Зинкевич на странице "Варта-1" в Facebook.
"31 января в 17.15 в городе Судова Вишня на Львовщине на железнодорожном переезде поезд Интерсити "Киев-Перемышль" столкнулся с автомобилем", - сообщил Зинкевич.
По его словам, информации о жертвах и пострадавших нет.
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