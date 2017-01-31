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Все про:АЗС (206) Харьков (4026) ГФС (2340)

 Налоговики ликвидировали две незаконные заправки в Харькове. ФОТОрепортаж

В Харькове сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность двух незаконных автозаправочных станций.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что в областном центре по двум адресам граждане осуществляют реализацию сжиженного газа без государственной регистрации в качестве субъектов предпринимательской деятельности и без наличия соответствующих лицензий и разрешений на указанный вид деятельности.

В результате проведенных по данным адресам мероприятий было обнаружено и изъято 9,5 тысячи литров сжиженного газа, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет почти 1,4 миллиона гривен.

В отношении граждан, осуществлявших продажу топлива, составлены протоколы о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 164 (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КУоАП".

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Прозрели, случилось чудо, думал что я только один их вижу на каждом углу.
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Для отвода глаз!!!!
В Киеве этих заправок сотни!!!! уже даже дизель продают у дороги в какихто бочках. Докатились!!
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