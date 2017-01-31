 СБУ подозревает руководителя провайдера связи в содействии террористам "ЛНР". ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, с августа 2015 года злоумышленник способствовал созданию и функционированию незаконного оператора мобильной связи "Луганские коммуникации" ("Лугаком"), который обеспечивал боевиков "ЛНР" связью и доступом к Интернету. Для развития сети он вступил в преступный сговор с руководителем "компании", которому СБУ сообщила о подозрении в содействии террористам и объявила в розыск. Сообщник передал боевикам часть волоконно-оптических кабелей и оборудования подчиненного провайдера, находящихся на временно оккупированной территории Луганской области.
Расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической организации или участие в ее деятельности).
(Фото СБУ)
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В ЛНР все отдали часть бизнеса
Явно или тайно, как пресловутые украинские предприятия
Забрали даже большую часть домофонных фирм
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