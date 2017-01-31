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 Политика Украины
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 СБУ подозревает руководителя провайдера связи в содействии террористам "ЛНР". ФОТО

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении в содействии деятельности террористической организации "ЛНР" руководителю одного из отечественных магистральных провайдеров связи.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, с августа 2015 года злоумышленник способствовал созданию и функционированию незаконного оператора мобильной связи "Луганские коммуникации" ("Лугаком"), который обеспечивал боевиков "ЛНР" связью и доступом к Интернету. Для развития сети он вступил в преступный сговор с руководителем "компании", которому СБУ сообщила о подозрении в содействии террористам и объявила в розыск. Сообщник передал боевикам часть волоконно-оптических кабелей и оборудования подчиненного провайдера, находящихся на временно оккупированной территории Луганской области.

Расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической организации или участие в ее деятельности).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незаконный канал международной связи выявлен на Луганщине

СБУ подозревает руководителя провайдера связи в содействии террористам "ЛНР" 01

(Фото СБУ)
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В Киеве заняться больше нечем, как провайдера копеечного подозревать
В ЛНР все отдали часть бизнеса
Явно или тайно, как пресловутые украинские предприятия

Забрали даже большую часть домофонных фирм
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Не понял. Там же(лугандония) наши люди!!! Как же они без связи? Я так понимаю трафик идет туда-сюда, точно так же как и вагоны с лесом,углем и металлом.
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этот Ахметову (с парашенкой) конкуренцию составляет...
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Хто працює на ворога ,торгує з ворогом , співпрацює з ворогом здихатиме болісно .Від найвищих щаблів - робітників ,до найнижчих покидьків - презика та депутанів.
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Угу. І з крісчанами торгують, і крисчани у нас торгують. Це так для прикладу.
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вот так,потихоньку-все пособники будут привлечены.всемирная сеть не позволит пропетлять
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСБУ подозревает руководителя провайдера связи в содействии террористам "ЛНР". ФОТО
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