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 Политика Украины
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 "Эскалация на Донбассе повторяет тактику РФ в сирийском Алеппо", - делегация Украины обратилась к членам ПА НАТО. ДОКУМЕНТ

Председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО, нардеп (БПП) Ирина Фриз направила Председателю ПА НАТО Паоло Алли и членам Ассамблеи обращение в связи с ситуацией на востоке Украины.

Соответствующее обращение Фриз опубликовала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Постоянная делегация Украины в Парламентской Ассамблеи НАТО обращается с глубоким беспокойством в связи с активизацией российско-террористических сил на Донбассе и обстрелами города Авдеевка, угрожающих гуманитарной катастрофой. Начиная с 29 января российские оккупационные войска ведут массированные обстрелы из оружия, запрещенного согласно минских договоренностей, в частности из РСЗО "Град", артиллерии калибром 152 мм, 122 мм, минометов - 120 и 82 мм, танков, а также из стрелкового оружия. Вследствие нарушения российской стороной Минских соглашений погибли 8 украинских военнослужащих, 26 получили ранения, есть потери среди мирных жителей. Обстрелы жилых районов ведутся с территории жилого сектора оккупированного Донецка. Вследствие артиллерийских ударов по городу обесточены Авдеевка и Ясиноватая, выведена из строя система подачи воды и тепла, закрыты школы. От обстрелов пострадала больница города Авдеевка. Температура воздуха в районе достигает минус 25 градусов, что затрудняет гуманитарную ситуацию", - говорится в заявлении.

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"Обращаем Ваше внимание на то, обстрелы населенных пунктов, в том числе жилых кварталов, объектов социальной инфраструктуры: школ и детских садов, то есть незаконное, беспричинное и широкомасштабное уничтожение имущества, не вызванное военной необходимостью, является грубым нарушением Женевских конвенций от 12 августа 1949 года. Эскалация на Донбассе повторяет тактику Российской Федерации в сирийском Алеппо, направленную на полное уничтожение населенных пунктов вместе с населением и провоцирование гуманитарного кризиса с целью создания миграционных волн. Российская Федерация продолжает дерзко игнорировать свои обязательства в рамках Минских договоренностей, с целью не допустить стабилизации ситуации и достижения какого-либо прогресса в области безопасности и гуманитарной сферах. Требуем от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня. Обращаемся к членам Парламентской Ассамблеи НАТО с просьбой сообщить в национальные парламенты о ситуации, сложившейся в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины и усилить политико-дипломатическое давление на Кремль для того, чтобы остановить опасную эскалацию на Донбассе и избежать гуманитарной катастрофы в регионе", - призвала украинская делегация.

"Эскалация на Донбассе повторяет тактику РФ в сирийском Алеппо", - делегация Украины обратилась к членам ПА НАТО 01


Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ремонтники уже не смогут приступить к работам. Российская сторона СЦКК так и не предоставила подтверждение прекращения огня в Авдеевке, - Жебривский

Ранее в Донецкой ОВГА заявляли, что для начала ремонтных работ в Авдеевке необходимо разрешение СЦКК и мощное давление на его российскую часть. Позже Жебривский отметил, что от российской стороны поступила письменная гарантия о прекращении обстрелов с 10:00 до 17:00. Но режим тишины со стороны боевиков так и не наступил.

Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
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все правильно...ударили по всем фронтам...а как вы, кацапы, хотели? ...а впрочем сорян....ихтамнету...
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Появились данные о масштабных потерях путинских бандюков на Донбассе

31 января 2017

Более сотни боевиков российско-террористических войск погибли в зоне АТО на протяжении 29-30 января.
Об этом сообщили на странице 72-й Гвардейской ОМБР в соцсети Facebook.
"По подтвержденным данным, потери противника за два дня интенсивных боев составили более сотни человек. Около 60 российских военнослужащих находятся в морге Калининского района города Донецк (количество "ополченцев"-аборигенов, как сообщил источник, здесь никто не считает)", - сообщили военные.
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Они максимум что смогут - это ещё танков в Польшу да страны Балтии подвезут. И это понятно - они ж в договоре НАТО не подписывались Украину защищать.
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сдурели - получается Путин 187 см рост - не гони, корректируй фото!))))))))))))))
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Просто обувщик воффана чутка перестарался.

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шота ты карлопуке рост увеличил до 1,9 метра.
у карлика рост (на лабутенах) в в прыжке !,5 метра.
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па-рашка делает всё, чтоб х@йло болталось в петле во дворе тюрьмы в Гааге...
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сколько озабоченности вызовут эти письма и не простой а самой глубокой. надоело воду толочь в ступе?
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«Знакомые из ДНР говорят, что им пришли карты объектов и корректировки, в которых указаны исключительно гражданские объекты расположенные в городе Авдеевка.» - говорит местный житель.
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І що то за "знакомые" у тебе, яким надійшли карти обстрилів? Звичайним ватнікам таке не надсилається...
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дык свои своих-гражданская война в срассии перешла на землю УКРАИНЫ....верно-челябинских вернуть дамой в гробах-на срадину трупы-на сродину...боярышника местным жителям ешо не завезли-шкода.....БОЖЕ бережи наших славних ЗАХИСНИКІВ- поверни іх додому живими.....смерть сруцьким на довбаській землі............
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... постепенно человека подводят к мысли «зачем страдать?», ведь достаточно принять «безальтернативный Минск» и все закончится.
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про тебя.

из Авдеевки будут пытаться сделать что-то вроде Дебальцево или Алеппо. В телевизоре это уже происходит. Смотрите, там показывают весь набор ужасов, которыми пугают тех, кто хочет помешать торговле на крови и передаче Украины под «эффективный контроль» России. Погибшие, страдания гражданских, нет света и тепла, эвакуация. И постепенно человека подводят к мысли «зачем страдать?», ведь достаточно принять «безальтернативный Минск» и все закончится
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точно зачем страдать- врубите голос Левитана- Чемодан-лыжи-санки- срассия- вас путин ждет с обьятиями в махадане......сруцкие -в челябинск- хватит ср-ть на земле УКРАИНЫ- ДОДОМУ сволота-додому- кто в гробах- хто в товарняках- на сродину- гассс добывать...........
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белые колготки?
сколько сегодня уже отправила?
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Ну, і порівняння - вони що, вже зібралися здавати Авдіївку? Виходить, влада порівнює себе з сирійськими повстанцями? А ми тоді ж хто
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Начало Крымской войны в 1853 году - кому будут принадлежать ключи от церкви Рождества Христова в Вифлееме - православным или католикам.
И когда, после долгих колебаний, турки передали ключи французским католикам, то россияне сочли себя оскорбленными и ввели войска в Молдавию и Валахию.


В той войне россияне потерпели тяжелейшее поражение в Крыму, потеряли весь российский черноморский флот и 150 000 убитых крымскими татарами и турками российских солдат из-за оскорбленных чувств царского хозяина России :p

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Вот это сейчас кацапы и отыгрываются на крымских татарах спустя почти 200 лет.
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послал быБог или Трамп тактические ядерные на Ватостополь и на Воронеж((((((((
было бы лучше чем мирные невиновные люди.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Эскалация на Донбассе повторяет тактику РФ в сирийском Алеппо", - делегация Украины обратилась к членам ПА НАТО. ДОКУМЕНТ
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