 Инспектор строительного надзора задержан на Тернопольщине при получении 2,3 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Вымогатель требовал у жителя Бережанского района 2300 долларов США за регистрацию декларации о начале строительных работ на промышленном объекте.
Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника в его рабочем кабинете при передаче средств.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.
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иди домой!
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Так за взятку поставили (мы вызывали даже этот "надзор" из Тернополя) в полуметре от моего забора, в 4 метрах от дома и в 4 метрах от пятиэтажки прямо на дороге для эвакуации жителей этой многоэтажки на случай пожара - некий МАФ "ремонт одежды".
Чем там торгуют - думаю дурью, т.к. ремонтировать что-то они просто неспособны (руки из жопы).
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