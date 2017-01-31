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Все про:взятка (3371) инспекция (53) СБУ (13256) Тернопольщина (316) чиновник (1257)

 Инспектор строительного надзора задержан на Тернопольщине при получении 2,3 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО

На Тернопольщине СБУ задержала на взятке главного инспектора строительного надзора управления государственной архитектурно-строительной инспекции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Вымогатель требовал у жителя Бережанского района 2300 долларов США за регистрацию декларации о начале строительных работ на промышленном объекте.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника в его рабочем кабинете при передаче средств.

Инспектор строительного надзора задержан на Тернопольщине при получении 2,3 тыс. долл. взятки, - СБУ 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Начальник центра административных услуг задержан на Сумщине при получении 20 тыс. грн взятки. ФОТО

Инспектор строительного надзора задержан на Тернопольщине при получении 2,3 тыс. долл. взятки, - СБУ 02

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите: Чиновник Одесской таможни задержан при получении 800 долл. взятки, - прокуратура. ФОТОрепортаж
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Кому война , а кому только взятки побольше.
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Дык у меня там в одном райцентре "дача"...
Так за взятку поставили (мы вызывали даже этот "надзор" из Тернополя) в полуметре от моего забора, в 4 метрах от дома и в 4 метрах от пятиэтажки прямо на дороге для эвакуации жителей этой многоэтажки на случай пожара - некий МАФ "ремонт одежды".
Чем там торгуют - думаю дурью, т.к. ремонтировать что-то они просто неспособны (руки из жопы).
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А если бы торговал с террористами эшелонами-никто бы не повязал.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияИнспектор строительного надзора задержан на Тернопольщине при получении 2,3 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО
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