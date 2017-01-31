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 Российский подполковник Якунин, участвовавший в боевых действиях на Донбассе, внезапно умер в Москве, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

"Сердечный приступ рака" - это не диагноз нового смертельного заболевания, а интернет-мем, характеризующий внезапную смерть высокопоставленных российских офицеров, боевиков и военных преступников, прошедших через командировки на украинский Донбасс и затем погибших на территории Российской Федерации при достаточно странных обстоятельствах".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации InformNapalm о российском подполковнике юстиции Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области Владимире Якунине, воевавшем и неоднократно награжденном за участие в войне против Украины, а затем скоропостижно скончавшегося в автомобиле скорой помощи не от полученных ранений, а от "сердечного приступа" в России.

"Впоследствии один из комментаторов также сообщил, что у Якунина якобы был рак. Таким образом "сердечный приступ рака" продолжает "выкашивать" российских офицеров", - отмечают авторы материала.

Вместо предисловия

"В феврале 2016 года в Москве, в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе, состоялась благотворительная акция под названием "Добровольцы - защитники Отечества", посвященная участникам войны на Донбассе. В данном мероприятии принимало участие много граждан Российской Федерации и некоторые коллаборационисты из Украины. Звучало много имен боевиков и даже так называемый член "Комитета спасения Украины" - Владимир Олейник, бывший украинский политик от "Партии регионов", скрывающийся в России, присутствовал на мероприятии и выступал с трибуны", - сообщают авторы расследования.

Российский подполковник Якунин, участвовавший в боевых действиях на Донбассе, внезапно умер в Москве, - InformNapalm 01

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Российский подполковник Якунин, участвовавший в боевых действиях на Донбассе, внезапно умер в Москве, - InformNapalm 02

Из статьи, освещающей данное событие в деталях, внимание OSINT-экспертов InformNapalm привлекла строка: "Вручал награды российский офицер, доброволец Донбасса подполковник юстиции Владимир Якунин "


Российский подполковник Якунин, участвовавший в боевых действиях на Донбассе, внезапно умер в Москве, - InformNapalm 03Российский подполковник Якунин, участвовавший в боевых действиях на Донбассе, внезапно умер в Москве, - InformNapalm 04Российский подполковник Якунин, участвовавший в боевых действиях на Донбассе, внезапно умер в Москве, - InformNapalm 05

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Российский подполковник Якунин, участвовавший в боевых действиях на Донбассе, внезапно умер в Москве, - InformNapalm 06

На фото видно, что он не только награждал, но и сам был награжден различными медалями за участие в войне на Донбассе.

Российский подполковник Якунин, участвовавший в боевых действиях на Донбассе, внезапно умер в Москве, - InformNapalm 07
Российский подполковник Якунин, участвовавший в боевых действиях на Донбассе, внезапно умер в Москве, - InformNapalm 08

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Российский подполковник Якунин, участвовавший в боевых действиях на Донбассе, внезапно умер в Москве, - InformNapalm 09

Удалось установить и детальную информацию о фигуранте расследования по обрывкам данных из открытых источников:
Якунин Владимир Владимирович подполковник юстиции Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

Примечание. Специальные звания в системе МВД России (не путать с воинскими званиями, которые присваиваются военнослужащим внутренних войск МВД России) присваиваются в зависимости от подразделения, в котором проходит службу сотрудник, и могут быть званиями полиции, внутренней службы или юстиции. При переходе сотрудника из одного подразделения в другое ему может быть присвоено аналогичное специальное звание в порядке переаттестации.

Упоминание о Якунине В.В. в небольшой заметке под названием "Оправдание главы города Красноармейск".


Российский подполковник Якунин, участвовавший в боевых действиях на Донбассе, внезапно умер в Москве, - InformNapalm 10

Подполковник юстиции РФ, образование: Военный институт пограничных войск РФ (Голицынский пограничный институт ФСБ РФ), воевал на Донбассе, после возвращения в Россию получил новое место в "органах исполнительной власти". На Донбассе он был прикомандирован и воевал в рядах так называемого батальона "Восток". Имел позывной "Рейдер".


Российский подполковник Якунин, участвовавший в боевых действиях на Донбассе, внезапно умер в Москве, - InformNapalm 11

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Российский подполковник Якунин, участвовавший в боевых действиях на Донбассе, внезапно умер в Москве, - InformNapalm 12Российский подполковник Якунин, участвовавший в боевых действиях на Донбассе, внезапно умер в Москве, - InformNapalm 13

"Отметим, что скриншоты выше из соцсети instagram Якунина В.В. сделаны анонимным волонтером и ранее были переданы в "Чистилище" Миротворца. После возвращения с полей Донбасса и получения должности в теплом московском кабинете подполковник внезапно скончался в машине скорой помощи. Сегодня, в уже закрытом профиле соцсети instagram, под его фото можно наблюдать как люди оставляли комментарии с соболезнованиями, с точной датой смерти - 19 ноября 2016 года. Интересно, что его знакомые путаются в причине смерти: рак или сердечный приступ. Вот некоторые иллюстрации с комментариями под фото", - говорится в публикации.


Российский подполковник Якунин, участвовавший в боевых действиях на Донбассе, внезапно умер в Москве, - InformNapalm 14


Российский подполковник Якунин, участвовавший в боевых действиях на Донбассе, внезапно умер в Москве, - InformNapalm 15


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"Таким образом, внезапные смерти российских офицеров и наемников в Москве, участвующими в развертывании "проекта Новороссия" не являются случайными. Напомним, что 27 января 2017, бывший главарь луганских боевиков Валерий Болотов скончался, предварительно, от сердечного приступа в своей квартире в Москве. В один день с ним также внезапно умер 40-летний "заместитель министра промышленности и торговли" в группировке "ДНР" Сергей Третьяков. Причиной смерти называют "тромб сосуда". Тромбы, отравления, сердечные приступы и даже быстрые "спуски на лифте" стали уже обыденными причинами смертей некоторых высокопоставленных боевиков и чиновников как на территории "ЛНР/ДНР", так и в самой России. А тем временем в РФ продолжает развиваться процесс репрессий против офицеров ФСБ и IT-специалистов, которых арестовывают за "измену Родине", причину арестов зачастую связывают с утечкой информации из почтовых переписок канцелярии главного архитектора "проекта Новороссия", помощника президента РФ Владислава Суркова", - отмечают авторы материала.
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Российский Спутник (для Ирана) подтверждает инсульт у Асада

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И Асаду, говорят, очень нездоровиться....сирийский диктатор и убийца мирного народа Сирии Асад после кровоизлияния в мозг при смерти, врачи не дают никаких прогнозов.
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та просто жах))
Российский Спутник (для Ирана) подтверждает инсульт у Асада

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За Асада я б раньше времени не радовался, ибо если у Путлера случится облом в Сирии - он с утроенной силой за Украину возьмется.
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еще одной ватной мразью меньше! Земля тебе бетоном,шакал!
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"Похоронен в Липецке за несколько дней до своей внезапной смерти..."
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зачем нам его фото. здох и здох. Я лицо капитана с Умани запомнить хочу
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Из статьи, освещающей данное событие в деталях, внимание OSINT-экспертов InformNapalm привлекла строка: "Вручал награды российский офицер, доброволец Донбасса подполковник юстиции Владимир Якунин
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Igor Zubkov ㋡ ‏@IgorZ_ua 9 мин.9 минут назад

#Донецк В результате контратаки, ВСУ удалось закрепиться под Спартаком и перейти донецкую трассу у Царского Села.
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Кто может, дайте пжлст геогр. координаты Царского Села.
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"Похоронен в Липецке за несколько дней до своей внезапной смерти..."
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Да глупости все это. Каждый человек умерший в рашке от чего-то, сердечного приступа и тд тп объявляется горе-блохерами "генералом воевавшим на Донбассе". Это же маразм.
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форма днр на фотографіях погано проглядаеться?
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Ненавижу этих патриот-блохеров. Кругом одно вранье и фейки. Скоро вывескам на улицах перестанешь верить. Ни хера не делают, ни чем не занимаются, только сидят и в интернете мусорят.
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Так то ж человек умирает, а это мразь, которая приперлась в Украину убивать.
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без рук и без ног, но можно же ПРИКОВАТЬ к рельсе/шпале, вбитой в землю.. и дать в руки пулемет.)
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Выпил много кофе? Откройте новый онлайн-каталог
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Я був би дуже радий, якби й наволоч Олійник пішов вслід за ним..
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Какая безграмотная статья...автор запомни "умирают" люди, а твари - "сдыхают".
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издох очередной вонючий мокша по прозвищу кунилингус-якунин.гнусное племя пидорасов из РФии потихоньку склеивает ласты.
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жаль,що сбу не причетна до цієї чудової новини.
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Синдром Донбасса.
Поражаются в основном лишнехромосомные.
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а ведь в этом есть какая-то карма. Сколько из них уже ушло, если только СБУ к этому не причастно.
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Вряд ли это наши до них в Москве дотягиваются. Или свои убирают, или карма.
Главное, что результат нас устраивает.

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Ну что сказать... Собакам собачья... Будем только надеяться, что не последний в "списке"... Ну что, "херои новоотсосии" воевать за "руЦкий мир" желание еще не пропало? Ну, ну...
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теперь можно говорить : по ком позвонил Якунин? Консул ...ликвидирован под Донецком сегодня утром
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хто такий консул? це ж з тієї самої серії викидишів .що і сомпля і тд і тп...
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собаці-- собача смерть!
братскому народу-- братская могіла!
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Даже собак не хочется обижать: этот организм уже в пекле свои сребреники отрабатывает. Мрази рашисткие, вам всем - каюк, земля очищается от гидоты.
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А кто попрет на наш родной Бердичев
Тому сердечный приступ рака прыгнет на живот!
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Поховали москаля, як собаку -
Видно руки, видно ноги, видно... спину.

Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля у куфайці -
Видно руки, видно ноги, видно... пальці.
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Э братцы это начался Великий Мор, новососов и их опричников, дальше больше ждем еще...
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Туда гниде и дорога. А душонка паскудная сразу в Пекло. И на кол.


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Так, получается, и от кацапов польза бывает.. Этот, к примеру, настроение улучшил..
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Шакалы избавляются от исполнтелей, Гаага на пятки наступает
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Как же эти уродцы любят навешивать на себя всякие цаки,крестики,медальки,значочки....
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меня больше тревожит мальчик в колорадском беретике.
Восточные границы надо закрывать. Лет на пятьдесят.
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ну вы что?!!

Диагноз надо писать точнее:

сердечный приступ рака сепаратизма головного мозга.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажРоссийский подполковник Якунин, участвовавший в боевых действиях на Донбассе, внезапно умер в Москве, - InformNapalm. ФОТОрепортаж
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