 Российский подполковник Якунин, участвовавший в боевых действиях на Донбассе, внезапно умер в Москве, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации InformNapalm о российском подполковнике юстиции Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области Владимире Якунине, воевавшем и неоднократно награжденном за участие в войне против Украины, а затем скоропостижно скончавшегося в автомобиле скорой помощи не от полученных ранений, а от "сердечного приступа" в России.
"Впоследствии один из комментаторов также сообщил, что у Якунина якобы был рак. Таким образом "сердечный приступ рака" продолжает "выкашивать" российских офицеров", - отмечают авторы материала.
Вместо предисловия
"В феврале 2016 года в Москве, в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе, состоялась благотворительная акция под названием "Добровольцы - защитники Отечества", посвященная участникам войны на Донбассе. В данном мероприятии принимало участие много граждан Российской Федерации и некоторые коллаборационисты из Украины. Звучало много имен боевиков и даже так называемый член "Комитета спасения Украины" - Владимир Олейник, бывший украинский политик от "Партии регионов", скрывающийся в России, присутствовал на мероприятии и выступал с трибуны", - сообщают авторы расследования.
Из статьи, освещающей данное событие в деталях, внимание OSINT-экспертов InformNapalm привлекла строка: "Вручал награды российский офицер, доброволец Донбасса подполковник юстиции Владимир Якунин "
На фото видно, что он не только награждал, но и сам был награжден различными медалями за участие в войне на Донбассе.
Удалось установить и детальную информацию о фигуранте расследования по обрывкам данных из открытых источников:
Якунин Владимир Владимирович подполковник юстиции Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.
Примечание. Специальные звания в системе МВД России (не путать с воинскими званиями, которые присваиваются военнослужащим внутренних войск МВД России) присваиваются в зависимости от подразделения, в котором проходит службу сотрудник, и могут быть званиями полиции, внутренней службы или юстиции. При переходе сотрудника из одного подразделения в другое ему может быть присвоено аналогичное специальное звание в порядке переаттестации.
Упоминание о Якунине В.В. в небольшой заметке под названием "Оправдание главы города Красноармейск".
Подполковник юстиции РФ, образование: Военный институт пограничных войск РФ (Голицынский пограничный институт ФСБ РФ), воевал на Донбассе, после возвращения в Россию получил новое место в "органах исполнительной власти". На Донбассе он был прикомандирован и воевал в рядах так называемого батальона "Восток". Имел позывной "Рейдер".
"Отметим, что скриншоты выше из соцсети instagram Якунина В.В. сделаны анонимным волонтером и ранее были переданы в "Чистилище" Миротворца. После возвращения с полей Донбасса и получения должности в теплом московском кабинете подполковник внезапно скончался в машине скорой помощи. Сегодня, в уже закрытом профиле соцсети instagram, под его фото можно наблюдать как люди оставляли комментарии с соболезнованиями, с точной датой смерти - 19 ноября 2016 года. Интересно, что его знакомые путаются в причине смерти: рак или сердечный приступ. Вот некоторые иллюстрации с комментариями под фото", - говорится в публикации.
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"Таким образом, внезапные смерти российских офицеров и наемников в Москве, участвующими в развертывании "проекта Новороссия" не являются случайными. Напомним, что 27 января 2017, бывший главарь луганских боевиков Валерий Болотов скончался, предварительно, от сердечного приступа в своей квартире в Москве. В один день с ним также внезапно умер 40-летний "заместитель министра промышленности и торговли" в группировке "ДНР" Сергей Третьяков. Причиной смерти называют "тромб сосуда". Тромбы, отравления, сердечные приступы и даже быстрые "спуски на лифте" стали уже обыденными причинами смертей некоторых высокопоставленных боевиков и чиновников как на территории "ЛНР/ДНР", так и в самой России. А тем временем в РФ продолжает развиваться процесс репрессий против офицеров ФСБ и IT-специалистов, которых арестовывают за "измену Родине", причину арестов зачастую связывают с утечкой информации из почтовых переписок канцелярии главного архитектора "проекта Новороссия", помощника президента РФ Владислава Суркова", - отмечают авторы материала.
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Российский Спутник (для Ирана) подтверждает инсульт у Асада
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#Донецк В результате контратаки, ВСУ удалось закрепиться под Спартаком и перейти донецкую трассу у Царского Села.
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Поражаются в основном лишнехромосомные.
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Главное, что результат нас устраивает.
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братскому народу-- братская могіла!
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Тому сердечный приступ рака прыгнет на живот!
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Видно руки, видно ноги, видно... спину.
Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Поховали москаля у куфайці -
Видно руки, видно ноги, видно... пальці.
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Восточные границы надо закрывать. Лет на пятьдесят.
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Диагноз надо писать точнее:
сердечный приступ рака сепаратизма головного мозга.
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