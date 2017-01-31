 Оздоровительный центр братьев Кузьминых, специализирующийся на реабилитации бойцов АТО, нуждается в помощи. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Фонда, который уже два года занимается лечением военнослужащих.
За время работы Фонда на лечение и реабилитацию было потрачено миллионы гривен, спасены десятки жизней.
Основатель Фонда Сергей Кузьминых рассказывает, что не всегда является целесообразным отправлять бойцов на реабилитацию за границу, ведь эти средства могут быть направлены на закупку качественного медицинского оборудования в Украину для оказания помощи в Украине.
Так и родилась идея создания оздоровительного центра в Житомире. Для этого было приобретено дорогостоящее реабилитационное оборудование, обустроено помещение, приглашены ведущие реабилитологи Житомирщины.
"За первые недели работы Центр принял более десяти военнослужащих. Они бесплатно получают консультационные услуги, реабилитационную помощь и сопровождение в дальнейшем. Но содержание центра, который существует благодаря пожертвованиям патриотов, обходится более чем в 50 000 грн ежемесячно", - говорится в сообщении фонда.
Сергей Кузьминых надеется на помощь неравнодушных и строит планы. Чтобы бойцам из районов не приходилось ежедневно ездить в Житомир, здесь планируют создать стационар. А сейчас призывают военнослужащих, нуждающихся в реабилитации, обращаться за помощью.
Оздоровительный центр помощи военным находится по адресу: г. Житомир, ул. Тараса Бульбы-Боровца, 40. За более подробной информацией обращайтесь по телефону: 063 211-52-60 или пишите на e-mail: infi@kuzminykh.org
Для участников АТО помощь в оздоровительном центре Фонда Братьев Кузьминых бесплатная!
Для желающих помочь реквизиты центра:
Карта ПриватБанка 4149 4378 5213 0671
Получатель Кузьминых Сергей Владимирович
ИЛИ:
БО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД БРАТІВ КУЗЬМІНІХ" Код ЄДРПОУ 4 0 0 5 4 3 1 3 р / р 2 6 0 0 4 0 5 5 8 0 2 5 1 4 в Житомирском отделении ПАТ "ПриватБанк" МФО 3 1 1 7 4 4
Также для всех желающих есть возможность использовать форму оплаты через IBox (Айбокс)
Сайт фонда kuzminykh.org
1082 2
Материалы по теме: Помощь раненым Волонтеры для армии
Волонтеры "Мега-Полиграфа" везут большую партию помощи на Донбасс: некоторые позиции остаются незакрытыми(5)
Хотим обеспечить бойцов 54-й бригады планшетами со спецпрограммами для точного и слаженного огня, - волонтер Мысягин. ДОКУМЕНТ+ФОТО(43)
"Благодарность измеряется в конкретных сепарах": Волонтеры передали дальномер Newcon украинским воинам на передовой. ФОТО(28)
Благодаря читателям "Цензор.НЕТ" деньги на квадрокоптер для бойцов на передовой собрали за два дня, - волонтер. ФОТО(21)
"И так ясен результат – ничего Пашинскому не будет", – бизнесмен(0)
Доноры в Днепре сдали 250 литров крови для раненых бойцов АТО(23)
Эстония провела реабилитацию 39 украинских военных, получивших ранения на Донбассе(15)
Ответить
А Кузьміних низький уклін за добру справу.
Ответить