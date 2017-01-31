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Все про:военнослужащие (3213) лечение (542) реабилитация (121)

 Оздоровительный центр братьев Кузьминых, специализирующийся на реабилитации бойцов АТО, нуждается в помощи. ФОТОрепортаж

Благотворительный Фонд братьев Кузьминых открыл в Житомире оздоровительный центр, деятельность которого направлена на реабилитационную помощь бойцам, раненным в зоне проведения АТО.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Фонда, который уже два года занимается лечением военнослужащих.

За время работы Фонда на лечение и реабилитацию было потрачено миллионы гривен, спасены десятки жизней.

Основатель Фонда Сергей Кузьминых рассказывает, что не всегда является целесообразным отправлять бойцов на реабилитацию за границу, ведь эти средства могут быть направлены на закупку качественного медицинского оборудования в Украину для оказания помощи в Украине.

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Так и родилась идея создания оздоровительного центра в Житомире. Для этого было приобретено дорогостоящее реабилитационное оборудование, обустроено помещение, приглашены ведущие реабилитологи Житомирщины.

"За первые недели работы Центр принял более десяти военнослужащих. Они бесплатно получают консультационные услуги, реабилитационную помощь и сопровождение в дальнейшем. Но содержание центра, который существует благодаря пожертвованиям патриотов, обходится более чем в 50 000 грн ежемесячно", - говорится в сообщении фонда.

Оздоровительный центр братьев Кузьминых, специализирующийся на реабилитации бойцов АТО, нуждается в помощи 04

Сергей Кузьминых надеется на помощь неравнодушных и строит планы. Чтобы бойцам из районов не приходилось ежедневно ездить в Житомир, здесь планируют создать стационар. А сейчас призывают военнослужащих, нуждающихся в реабилитации, обращаться за помощью.

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Оздоровительный центр братьев Кузьминых, специализирующийся на реабилитации бойцов АТО, нуждается в помощи 02Оздоровительный центр братьев Кузьминых, специализирующийся на реабилитации бойцов АТО, нуждается в помощи 03

Оздоровительный центр помощи военным находится по адресу: г. Житомир, ул. Тараса Бульбы-Боровца, 40. За более подробной информацией обращайтесь по телефону: 063 211-52-60 или пишите на e-mail: infi@kuzminykh.org

Для участников АТО помощь в оздоровительном центре Фонда Братьев Кузьминых бесплатная!

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Для желающих помочь реквизиты центра:

Карта ПриватБанка 4149 4378 5213 0671

Получатель Кузьминых Сергей Владимирович

ИЛИ:

БО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД БРАТІВ КУЗЬМІНІХ" Код ЄДРПОУ 4 0 0 5 4 3 1 3 р / р 2 6 0 0 4 0 5 5 8 0 2 5 1 4 в Житомирском отделении ПАТ "ПриватБанк" МФО 3 1 1 7 4 4

Также для всех желающих есть возможность использовать форму оплаты через IBox (Айбокс)

Сайт фонда kuzminykh.org

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Відправила посильну допомогу. Нехай наші захисники одужують якнайшвидше.
А Кузьміних низький уклін за добру справу.
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Цензор.НЕТФотоОбществоОздоровительный центр братьев Кузьминых, специализирующийся на реабилитации бойцов АТО, нуждается в помощи. ФОТОрепортаж
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