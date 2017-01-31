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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Налоговики на Львовщине задержали партию сигарет, которую пытались незаконно провезти в Польшу. ФОТОрепортаж

Во Львовской области сотрудники налоговой милиции совместно с таможенниками не допустили незаконной транспортировки сигарет неизвестного происхождения в Польшу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операций "Акциз-2017" и "Рубеж-2017" было установлено, что по территории области осуществляется транспортировка сигарет, которые планируется незаконно, с сокрытием от таможенного контроля, переправить в Польшу для дальнейшей реализации. На пункте пропуска Грушев был остановлен автомобиль Volkswagen под управлением гражданина Украины. В ходе проведенного углубленного осмотра транспортного средства в специально оборудованном тайнике в днище автомобиля были обнаружены и изъятыпочти шесть тысяч пачек сигарет неизвестного происхождения.

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Налоговики на Львовщине задержали партию сигарет, которую пытались незаконно провезти в Польшу 01

Налоговики на Львовщине задержали партию сигарет, которую пытались незаконно провезти в Польшу 02

Налоговики на Львовщине задержали партию сигарет, которую пытались незаконно провезти в Польшу 03

В настоящее время сигареты и автомобиль, общей стоимостью полмиллиона гривен, изъяты.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, предусмотренных ч. 1 ст. 483 (перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля) Таможенного кодекса.

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Раха Китаю уже земли в аренду на 100 лет отдает, у себя за страну Моксель переживайте,с братьями поляками мы сами разберемся .
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики на Львовщине задержали партию сигарет, которую пытались незаконно провезти в Польшу. ФОТОрепортаж
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