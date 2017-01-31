 Налоговики на Львовщине задержали партию сигарет, которую пытались незаконно провезти в Польшу. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операций "Акциз-2017" и "Рубеж-2017" было установлено, что по территории области осуществляется транспортировка сигарет, которые планируется незаконно, с сокрытием от таможенного контроля, переправить в Польшу для дальнейшей реализации. На пункте пропуска Грушев был остановлен автомобиль Volkswagen под управлением гражданина Украины. В ходе проведенного углубленного осмотра транспортного средства в специально оборудованном тайнике в днище автомобиля были обнаружены и изъятыпочти шесть тысяч пачек сигарет неизвестного происхождения.
В настоящее время сигареты и автомобиль, общей стоимостью полмиллиона гривен, изъяты.
По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, предусмотренных ч. 1 ст. 483 (перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля) Таможенного кодекса.
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