 Троян поручил подготовить резерв полицейских сил, которые при необходимости смогут быстро прибыть в Авдеевку. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.
По словам и.о. главы Нацполиции Вадима Трояна, учитывая ситуацию с обстрелом Авдеевки боевиками, а также из-за тяжелых погодных условий необходимо заранее спланировать возможность надежного обеспечения общественной безопасности и личной безопасности жителей Авдеевки.
В связи с этим он поручил руководителям подразделений Нацполиции и полиции Донецкой области создать резерв полицейских сил. При необходимости они смогут оперативно прибыть в город и выполнить возложенные на полицию задачи.
Напомним, сейчас в Авдеевке развернута деятельность оперативного штаба.
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Догрався?
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Вон тех кто в зале ноги расставил, вентилирую яйца (и мужика-чемодан в первом ряду) - вперед, из зала в автобус и в Авдеевку. Готовые герои, все как на подбор УБД имеют.
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Мєнти будуть воювати ? ..))
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