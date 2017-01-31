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 Троян поручил подготовить резерв полицейских сил, которые при необходимости смогут быстро прибыть в Авдеевку. ФОТО

Нацполиция планирует подготовить резерв для увеличения в случае необходимости количества полицейских в Авдеевке Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

По словам и.о. главы Нацполиции Вадима Трояна, учитывая ситуацию с обстрелом Авдеевки боевиками, а также из-за тяжелых погодных условий необходимо заранее спланировать возможность надежного обеспечения общественной безопасности и личной безопасности жителей Авдеевки.

Троян поручил подготовить резерв полицейских сил, которые при необходимости смогут быстро прибыть в Авдеевку 01

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В связи с этим он поручил руководителям подразделений Нацполиции и полиции Донецкой области создать резерв полицейских сил. При необходимости они смогут оперативно прибыть в город и выполнить возложенные на полицию задачи.

Троян поручил подготовить резерв полицейских сил, которые при необходимости смогут быстро прибыть в Авдеевку 02

Начальник полиции Донетчины Вячеслав Аброськин отметил, что в настоящее время полиция работает в режиме ротации. Службу в городе несут работники подразделений, чья территория обслуживания прилегает к территории Авдеевки.

Напомним, сейчас в Авдеевке развернута деятельность оперативного штаба.
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Да туда зенитно-ракетный полк отсылать надо, а вслед танковую дивизию, а не ментов статус УБД получать.
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менты воевать будут? Не смешите мои тапочки.
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Эти на фото с генеральскими погонами тоже выдвигаются?
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А может делать по кацапски- расхерячить нафиг Донецк,как кацапы Грозный и Алеппо,а потом отстроить с нуля?
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А нахрена отстраивать? Я конечно чайник в макроэкономике, но по моему тот регион себя уже исчерпал и в мирное время. А война добила промышленность окончательно. Шахты дотационные, тем более Европа будет снижать до 0 долю угля в энергорынке. Европа переходит на зеленую возобновляемую энергию. Остальную промышленность надо развивать с 0-ля. А какой инвестор туда бабки вложит? Вся адекватная раб.сила разбежалась, осталась ватная. Т.е. работников надо завозить? А за какие бабки туда поедут кадры, которым и в тылу неплохо, не говоря уже о профессионалах, которые и в Европе работу найдут. Лично я пока вижу перспективу лугандона только как военной базы, на границе с нашим "братским высокодуховным народом".
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Нолицаев , особенно НОВЫХ в первую очередь порядок наводить , плюс половину национальных гвардейцев...Хватит правительство охранять , чей не драгоценность.Плюс прокурорских туды.
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в мене є дуже цікаве фото знято десь хвилин 40 можливо годину, я дуже хочу її комусь надати, але нажаль всі телефони мовчать, мене цікавлять пс автомайдан або патріотичні змі, я можу і тут викласти але не хочу налякать раніше
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Смешно) туда артиллерию и танки надо подгонять, а не полицию)
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И это - в стране 260 000 ментов. Не считая Нацгвардию и погранцов в системе МВД.
Вон тех кто в зале ноги расставил, вентилирую яйца (и мужика-чемодан в первом ряду) - вперед, из зала в автобус и в Авдеевку. Готовые герои, все как на подбор УБД имеют.
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Знаю дохрена ментов, почти все они сепары имеют зуб со времен майдана. Самое интересное что они это особо не скрывают и переатистацию прошли
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Технику новую , Оплоты ребятам дайте . Хватит новое вооружение всяким Тайландам , да Тайваням продавать.
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Что там творится на самом деле в этой Авдеевке ? Что там будут делать полицейские , как они собираются обеспечить безопасность ? Стать живым щитом и огородить от Града или снаряда ? С таким успехом ещё МЧС туда отправьте .
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Как оперативно. Всего лишь три дня кацапы "градами" убивают наших военных хлопцев в Авдеевке а резерв полицейских сил завтра-после завтра уже будет тут как тут.
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Что интересно! А кацапы на Ленте.ру во все горло орут,что Авдеевку,подконтрольную ВСУ, обстреливает ВСУ!
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самые упоротые кричат ещё что всу пошла на штурм Авдеевки
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Пополнение кацапским обдроченцам отправить хочешь?
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фотка с мусорскими рылами позабавила.....вот сразу видно-переаттестация прошла успешно....вы только гляньте на эти честные светлые морды лица....
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Евакуйовують жителів Авдєєвкі і не подавляють вогневі точки противника, щоб часом не потривожити мирне і спокійне життя донбасян?
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троян ничего не перепутал.... на "Приусах и бобиках"...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТроян поручил подготовить резерв полицейских сил, которые при необходимости смогут быстро прибыть в Авдеевку. ФОТО
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