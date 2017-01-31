 Троян поручил подготовить резерв полицейских сил, которые при необходимости смогут быстро прибыть в Авдеевку. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.По словам и.о. главы Нацполиции Вадима Трояна, учитывая ситуацию с обстрелом Авдеевки боевиками, а также из-за тяжелых погодных условий необходимо заранее спланировать возможность надежного обеспечения общественной безопасности и личной безопасности жителей Авдеевки.

В связи с этим он поручил руководителям подразделений Нацполиции и полиции Донецкой области создать резерв полицейских сил. При необходимости они смогут оперативно прибыть в город и выполнить возложенные на полицию задачи.

Начальник полиции Донетчины Вячеслав Аброськин отметил, что в настоящее время полиция работает в режиме ротации. Службу в городе несут работники подразделений, чья территория обслуживания прилегает к территории Авдеевки.Напомним, сейчас в Авдеевке развернута деятельность оперативного штаба.