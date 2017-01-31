 Сторонница российской оккупации и пособница сепаратистов пытается устроиться при министерстве в Киеве, - журналист. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ , об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Виталий Овчаренко.

"Как говорит классик, знакомьтесь. Юлия Малькина. Сторонница российской оккупации. Полтора года с начала войны жила в Донецке и прославляла российскую оккупацию. Пролистайте ее фейсбук годичной давности и почитайте. Теперь живет в Киеве. Участвует в работе "Института мира". Агитирует нас за мир, так сказать. 83 номер среди кандидатов в общественный совет министерства с оккупированных территорий", - написал Овчаренко.

"Черт побери, сепары тупо приезжают в Киев и начинают лезть в наши министерства.

Что происходит?", - возмущается журналист.