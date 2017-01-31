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 Сторонница российской оккупации и пособница сепаратистов пытается устроиться при министерстве в Киеве, - журналист. ФОТОрепортаж

Жительница Киева Юлия Малькина, которая с началом войны уехала в Донецк, где поддерживала сепаратистов, вернулась в столицу и теперь является одним из кандидатов в общественный совет министерства по оккупированным территориям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Виталий Овчаренко.

Сторонница российской оккупации и пособница сепаратистов пытается устроиться при министерстве в Киеве, - журналист 01

"Как говорит классик, знакомьтесь. Юлия Малькина. Сторонница российской оккупации. Полтора года с начала войны жила в Донецке и прославляла российскую оккупацию. Пролистайте ее фейсбук годичной давности и почитайте. Теперь живет в Киеве. Участвует в работе "Института мира". Агитирует нас за мир, так сказать. 83 номер среди кандидатов в общественный совет министерства с оккупированных территорий", - написал Овчаренко.

Сторонница российской оккупации и пособница сепаратистов пытается устроиться при министерстве в Киеве, - журналист 02



"Черт побери, сепары тупо приезжают в Киев и начинают лезть в наши министерства.
Что происходит?", - возмущается журналист.

Сторонница российской оккупации и пособница сепаратистов пытается устроиться при министерстве в Киеве, - журналист 03

Посты в Facebook Юлии Малькиной за 2015 год

Сторонница российской оккупации и пособница сепаратистов пытается устроиться при министерстве в Киеве, - журналист 04Сторонница российской оккупации и пособница сепаратистов пытается устроиться при министерстве в Киеве, - журналист 05

"Няшные террористы", - называет Малькина Губарева и его жену.

Сторонница российской оккупации и пособница сепаратистов пытается устроиться при министерстве в Киеве, - журналист 06


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Сторонница российской оккупации и пособница сепаратистов пытается устроиться при министерстве в Киеве, - журналист 07

Подробно об "Институте мира", и, в частности, о Юлии Малькиной, написал в 2016 году журналист Богдан Буткевич в своей статье для издания "Тиждень".

"Заместитель председателя ("Института мира" - ред.) - Юлия Малькина-Богуславская, дочь экс-мэра Шепетовки Валерия Малькина. Тоже весьма интересная фигура, известная работой на ряд украинских СМИ и ультралевыми взглядами. Пророссийские настроения в левой украинской тусовке не новость. О КПУ и ее роль в раздувании войны в Донбассе можно не вспоминать, речь сейчас именно о так называемых новых левых, которые в итоге ни в чем не уступают старым - стоит вспомнить о той же левой группировке "Боротьба", члены которой упорно поддерживали пророссийских террористов. Итак, Малькина-Богуславская активно сотрудничает с изданием террористов NewsFront, для которого, например, взяла интервью у жены Павла Губарева Екатерины. Ну, а тематике этого интервью позавидовали бы даже на LifeNews - расследование "преступлений" украинских военных в "ДНР", создание "судов" и квазизаконодательства в так называемой республике и тому подобное. Часто посещает оккупированный Донецк, где (у нее - ред.) нет никаких проблем с передвижением", - писал в 2016 году журналист Буткевич.
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Вы же сообщите командору Геращенко если увидите ватника? Родина в вас верит. Слава Украине!
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Это прогресс - такие раша-ебаньки типа тебя уже знают, как правильно приветствовать людей. Совсем скоро будешь учить украинский язык, а то вдруг будет комендантский час, тебя остановит патруль, спросит "Якого дідька тут вештаєшся, покидьок?", а ты и ответить нормально не сможешь
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ну, так что такому классическому совкодрочеру и почитателю Сталина, как вы, не нравится-то? Ваша привычная среда обитания, не?
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Это ваша омерзительная среда обитания, привыкайте.
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Кацап под американским флагом до боли напоминает кучку козлиных шариков. Кстати, а что тебе "до боли" напоминает убийство Немцова? А Беслан тебе что напоминает? Сгинь урод.
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Им говоришь в какое говно они превратили свою страну, а они пальцем на других показывают.
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Посмотрите на себя, посмотрите на этот сайт. Вы же сами в говно превратились. Вы ради этого скакали?
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Иди на половой придаток, аморфное, одноклеточное биообразование...
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Чем НКВД занимается! - сокрушался товарищ Швондер.
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я тоже хочу министерство. А для этого как я понял надо стажироваться в ДНР. Так и сделаю.
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Хоть кто нибудь внятно скажет, у вас ВОЙНА идет, или шо? Моя бабуля, 1904г.р. уроженка Фастова, рассказывала мне, школьнику, про Украину 1918 - 192х годов. Свадьба в Малиновке отдыхает. У вас что, готовят съемки второй серии этой комедии?
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Так у нас уся влада така.
І през, і його сабакови-шмонтарєви.

І прокурвори усі такі.
І мусора.
І судді на 95%.
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Какая отвратительная рожа.

Явные признаки дебилизма у неё на лице.

А как отриагирует СБУ?
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СБУ спит ,или кто то из СБУ предатель.Как можно вообще терпеть её в Украине.Нужен закон о лишении гражданства,это назрело ещё вчера.Полный Киев тварей разных мастей.То в Одессу
тварюка приехала ,сейчас в Киев.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажСторонница российской оккупации и пособница сепаратистов пытается устроиться при министерстве в Киеве, - журналист. ФОТОрепортаж
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