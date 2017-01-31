 Сторонница российской оккупации и пособница сепаратистов пытается устроиться при министерстве в Киеве, - журналист. ФОТОрепортаж

"Черт побери, сепары тупо приезжают в Киев и начинают лезть в наши министерства.
Что происходит?", - возмущается журналист.
статье для издания "Тиждень".
"Заместитель председателя ("Института мира" - ред.) - Юлия Малькина-Богуславская, дочь экс-мэра Шепетовки Валерия Малькина. Тоже весьма интересная фигура, известная работой на ряд украинских СМИ и ультралевыми взглядами. Пророссийские настроения в левой украинской тусовке не новость. О КПУ и ее роль в раздувании войны в Донбассе можно не вспоминать, речь сейчас именно о так называемых новых левых, которые в итоге ни в чем не уступают старым - стоит вспомнить о той же левой группировке "Боротьба", члены которой упорно поддерживали пророссийских террористов. Итак, Малькина-Богуславская активно сотрудничает с изданием террористов NewsFront, для которого, например, взяла интервью у жены Павла Губарева Екатерины. Ну, а тематике этого интервью позавидовали бы даже на LifeNews - расследование "преступлений" украинских военных в "ДНР", создание "судов" и квазизаконодательства в так называемой республике и тому подобное. Часто посещает оккупированный Донецк, где (у нее - ред.) нет никаких проблем с передвижением", - писал в 2016 году журналист Буткевич.
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І през, і його сабакови-шмонтарєви.
І прокурвори усі такі.
І мусора.
І судді на 95%.
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Явные признаки дебилизма у неё на лице.
А как отриагирует СБУ?
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тварюка приехала ,сейчас в Киев.
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