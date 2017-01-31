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Все про:задержание (4990) Ивано-Франковск (571) наркотики (1270) Нацполиция (5809) Донецкая область (3617) Торецк (8)

 Задержаны наркоторговцы, наладившие поставки опия из Ивано-Франковска в Донецкую область. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Полиция арестовала троих членов преступной группировки, которые наладили поставки из Прикарпатья в прифронтовой Торецк особо опасного наркотического вещества (опия) и последующий его сбыт в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Донецкой области, год назад основной фигурант выехал на проживание в Ивано-Франковск. Там он нашел место приобретения маковой соломы и разработал план реализации опия в Донецкой области. К преступной схеме он привлек двух товарищей из Торецка.

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Из наркосырья мужчина делал концентрат, который затем пересылал в Дружковку. Туда выезжали его сообщники, чтобы забрать "товар".

Злоумышленники готовили опий и сбывали его по цене 100-120 гривен за 1 миллилитр. Из одной партии они получали до 200 миллилитров готового наркотика, а посылку от ивано-франковского "коллеги" забирали в среднем раз в неделю. Деньги от продажи опия злоумышленники использовали для дальнейшего приобретения "зелья", а оставшееся делили пополам.

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Одновременно в двух городах Украины по 4 адресам были проведены обыски. Изъяты банковские карточки, мобильные телефоны, поддельные паспорта, с помощью которых происходило отправление и получение концентрата маковой соломы, а также готовый опий, 1 килограмм продуктов мака, приборы для изготовления опия ацетилированного.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса (незаконный сбыт наркотических средств по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.


Задержаны наркоторговцы, наладившие поставки опия из Ивано-Франковска в Донецкую область 01Задержаны наркоторговцы, наладившие поставки опия из Ивано-Франковска в Донецкую область 02Задержаны наркоторговцы, наладившие поставки опия из Ивано-Франковска в Донецкую область 03Задержаны наркоторговцы, наладившие поставки опия из Ивано-Франковска в Донецкую область 04Задержаны наркоторговцы, наладившие поставки опия из Ивано-Франковска в Донецкую область 05Задержаны наркоторговцы, наладившие поставки опия из Ивано-Франковска в Донецкую область 06Задержаны наркоторговцы, наладившие поставки опия из Ивано-Франковска в Донецкую область 07

(Фото полиции Донецкой области)
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Поставки опия в Даунецк необходимо приветствовать, и всячески поощрять поставщиков.
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правильно писать-донецк.не обижай людей,живущих там.
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Я сам решу как мне писать, люди оттуда уехали, там остались орки и кацапские шныри, водившие наших солдат по площади пленными и провожавшие моторылу в ад.
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баран ты малолетний.больше нечего добавить.мычишь ахинею какую то.а дети малые?а старики?а прикованные к постелям инвалиды?это тоже орки?думай,что пишешь!
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Малолетним я был когда ты у своего папы в яйцах ещё пищал, иди н..х путлеровский бот,что тебе не понять ?
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мне 43 года.работаю шахтером.стаж-26 лет. начинал с 1991 года,когда украина стала незалежной и пошла разваливаться на глазах.пережил и 90е с купонами и 2000е с бартером.никуда на заработки не уезжал из принципа.работал и работаю в родном городе.было очень тяжело-но налоги платил исправно.что сделал ты?
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Ни один кацап тогда на заработки не уезжал,сидели на жопе и ныли ненавидя "хохлов" которые кормили свои семьи, оторвав себя от Родины,я сделал побольше чем ты писюнами с тобой мерятся не собираюсь,ты мне неинтересен, унылый угрюмый кацап,просто сгинь.
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дебил!!!!ты реальный!!!что ты сделал?сколько тебе лет?мальчик.садись за парту по-новой.тебе учиться и учиться как завещал великий ленин!
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кто такой ленин, вовка бланк который российскую империю за английские деньги развалил,и которого даже Земля не принимает, по заветам этого сатаниста сам живи,рашист
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Ты кстати ветки попутал уродец ольгиевский, какое отношение имеют поставки опия в лугандон к прикованым к постели старикам, даун )))
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Я сам оплачиваю свои разговоры,с упоротым общатся не имею желания.Сгинь.
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только языком......вот так вы все упоротые.как до серьезного-обосрались.лижи дальше-патриот.
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Нет мля,акция такая на Цензоре, перезвоните каждому кацапскому троллю по первому его пожеланию, зачем мне ещё слушать твою бредятину
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напиши свой номер-я тебе сам позвоню.пообщаемся на злободневные темы.чего до оскорблений скатываться.
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Ты уже вскрылся путлераст, звони 03 и пообщайся с психиатром,а теперь нах... вражий кацапский тролль.
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из-за таких тварей вроде тебя, украину нам все тяжелее сделать достойной страной.строчи свои высеры дальше-патриот.только для меня патриотизм-это сделать украину успешной и процветающей,а у тебя патриотизм заключается в нена висти ко всему русскому.строить вы неспособны.
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CБУ избавляется от диких конкурентов. Их можно задерживать на камеру. Зато не будет угрозы сбива цен основным десятилетия крышуемым и организуемым каналам.
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Такой маленький кулек, что на фотке, это смешно-даже пацаны в селах мешками имеют. Кому этот позор хотят втюхать? Гоняют доморошенных торгашей как бабушек возле супермаркетов.
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Туда ширево надо бы бесплатно поставлять. Только при подготовке соломы наполовину с болиголовом мешать. Самый тот коктейль для нечисти был бы.
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Зачем? Надо наоборот, наладить поставку опия прямо в окопы Домбабве в не ограниченных количествах, что бы они там сторчались по быстрому.
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Дать герыча сколько смогут унести, и пропустить в Макеевку без права возврата обратно. А иначе - десяточку.
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Набрал а Гугле: Опий купить. Результатов: примерно 68 800 (0,44 сек.). Работы - край непочатый
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Так то правильный-полицейский и сбушный опий, а этот сами видать вырастили и залезли в чужой огород.
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Опий медицинский препарат,возможно предлагают купить-продать под надзором и по законам Государста ?
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я смотрю тут столько доброжелателей собралось.все хотят мира и вернуть территории назад,в украину.ну ну.разжигайте ненависть дальше.
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На лубянке у себя ну-нукай, рашист.Территории мы вернем,а Украина пишется с большой буквы,теперь сгинь ботяра путлера.
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я из торецка-баран!!!на оскорбления никогда не переходил.только если очень вынудят.такие упыри как ты.я такой же украинец как и ты,надеюсь.только взгляды на ситуацию в стране немного другие.они имеют место быть.а оскорблять-удел слабоумных.
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Ты сам так представился-баран из торецка,,,а тебя не смутило, что оскорбил первым именно Ты меня.
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мальчики, прекратите сейчас же, ругаться некрасиво(, идите убивать друг друга например в АТО на здоровье.
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хотим мира, но не в результате капитуляции и поглощения Украины москальскими холуями. Тут или война или капитуляция хуйловцев, других вариантов нет.
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цензоровские гики наверняка напишут мол то диверсия и правильно преступники продавали в Донецкую область) и наверное даже не подумают что продавали не каким -то оркам а может быть совсем наоборот
кому война - кому мать родная.
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Зачем задерживали? Дуста досыпали бы и в путь.
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Что-то много сегодня кацапских ботов на форуме, и ни одного в защиту Украины "офицера" от минстеця, все на ветках про Юльку "воровку" уснули
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Цензор.НЕТФотоОбществоЗадержаны наркоторговцы, наладившие поставки опия из Ивано-Франковска в Донецкую область. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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