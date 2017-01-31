 Задержаны наркоторговцы, наладившие поставки опия из Ивано-Франковска в Донецкую область. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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Из наркосырья мужчина делал концентрат, который затем пересылал в Дружковку. Туда выезжали его сообщники, чтобы забрать "товар".
Злоумышленники готовили опий и сбывали его по цене 100-120 гривен за 1 миллилитр. Из одной партии они получали до 200 миллилитров готового наркотика, а посылку от ивано-франковского "коллеги" забирали в среднем раз в неделю. Деньги от продажи опия злоумышленники использовали для дальнейшего приобретения "зелья", а оставшееся делили пополам.
Одновременно в двух городах Украины по 4 адресам были проведены обыски. Изъяты банковские карточки, мобильные телефоны, поддельные паспорта, с помощью которых происходило отправление и получение концентрата маковой соломы, а также готовый опий, 1 килограмм продуктов мака, приборы для изготовления опия ацетилированного.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса (незаконный сбыт наркотических средств по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
(Фото полиции Донецкой области)
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кому война - кому мать родная.
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