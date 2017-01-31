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Все про:авария (1081) Волынец (88) Донецк (7246) шахта (746)

 Из-за аварии на шахте имени Засядько в оккупированном Донецке более 200 человек остались под землей, - Волынец. ФОТО

На шахте имени Засядько (оккупированный Донецк) произошла авария.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на Facebook.

"На шахте Засядько авария. С третьей смены не выехали более 200 человек. Причиной стало повреждение электроподстанции. Также отключен резервный подвод. Уже подвезли генератор и в ручном режиме будут пытаться поднять людей. Последний раз люди ели более 12 часов назад", - пишет он.

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Из-за аварии на шахте имени Засядько в оккупированном Донецке более 200 человек остались под землей, - Волынец 01

(Фото со страницы Mihaylo Volinets)
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Видно, что не профи. Нужно было затопить шахту и обвинить в гибели 200 шахтёров ВСУ
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Руководство донецкой шахты им. Засядько приступило к эвакуации 200 горняков, которые были заблокированы под землей из-за нарушенного огнем ВСУ энергоснабжения предприятия.
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это новость или одна бабка на базаре сказала под большим секретом?
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так если был огонь ВСУ им лучше под землей и оставаться,как в бомбоубежище
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) а сам?, коммунальные платежи, цены, всё в порядке?
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Не понял. А шахтеры разве не на войне с хунтой?
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Поди настолько кровавую и коварную хунту мир видит впервые!
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Шахтеры на войне, а в шахтах колмыки с бурятами.
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а этот волынец чего раскукарекался?это он что ли генератор подвез?сепары подогнали генератор....и вообще, это проблемы сепаров,а не как не волынца....ну если сам волынец не сепар,конечно....
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Помниться этот волынец в мае 14 бил себя в грудь и говорил "наши шахтёры не дадут сепарам захватить власть, они дадут достойный отпор". Так вот сидите там (под землёй) и дальше. Шахта вам пухом, ублюдки.
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по идее они недолжны были туда спускаться кули 3 км от линии фронта но там ахметофскозвягильские рабы работают
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Так все "шахтеры" на фронте!!!!! Бандеровце отгоняют от "исконно рушкой земли"......
Кто был в шахте????
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Хай свистять в гудки і голосно стукають касками, рабські собаки.
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её давно надо закрыть( она сама по себе небезопасная а владельцы ещё и экономят на технике безопасности, это только у нас и в Африке ещё с таким риском добывают
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90 уже подняли, есчё 100 подымают, всё нормально.
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на и что?.... захотят с ломиком и какой то матерью сами вылезут
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А почему этот Волынец не живет в Донецке? Вот там пускай и беспокоится о своих "шахтерах".Звчем в Киеве заботится о тех, кто против Украины, как государства?
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Вот как на духу - пох на них, я за тех кто в окопах поголовье орковсокращает у Бога прошу.
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там своя даунецкая жизь.....может денех на зарплату ешо нет...кого это интересует....
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Це шахта регіонала Юхима Звягільського.
Може дешевше не залізницю блокувати, а шахту підірвати?
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И шо? надо деньгами помочь постадальцам?
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Не страшно. Пусть посидят, кроты поганые.
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Ее давно надо закрыть ( она сама по себе небезопасна и владельцы еще экономят)
Это надо письмо Путену писать.
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А Фіма Звягільський спокійно у ВР сидить ...?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияИз-за аварии на шахте имени Засядько в оккупированном Донецке более 200 человек остались под землей, - Волынец. ФОТО
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