 Из-за аварии на шахте имени Засядько в оккупированном Донецке более 200 человек остались под землей, - Волынец. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на Facebook.
"На шахте Засядько авария. С третьей смены не выехали более 200 человек. Причиной стало повреждение электроподстанции. Также отключен резервный подвод. Уже подвезли генератор и в ручном режиме будут пытаться поднять людей. Последний раз люди ели более 12 часов назад", - пишет он.
(Фото со страницы Mihaylo Volinets)
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http://censor.net.ua/news/425678/komandovanie_1_ak_vs_rf_na_donbasse_prinyalo_reshenie_prinimat_na_slujbu_invalidov_boevikov_srochno
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Кто был в шахте????
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Може дешевше не залізницю блокувати, а шахту підірвати?
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Это надо письмо Путену писать.
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