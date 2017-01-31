 "Важный визит, чтобы увидеть ситуацию на местах", - главы МИД Украины и Дании отправились в Мариуполь. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД, опубликованном в Twitter.
"Главы МИД Украины и Дании П.Климкин и А.Самуэльсен по дороге в Мариуполь. Важный визит, чтобы увидеть ситуацию на местах", - сказано в сообщении.
посетили город Днепр.
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кто нибудь видит Климкина кроме меня?
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Не везти , не показывать , не менять мнение ? Не убеждать ? не носится с ними как с малолетними имбецилами ?
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