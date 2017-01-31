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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:визит (2034) Дания (133) МИД (3829) Климкин (1117)

 "Важный визит, чтобы увидеть ситуацию на местах", - главы МИД Украины и Дании отправились в Мариуполь. ФОТО

Главы МИД Украины и Дании Павел Климкин и Андерс Самуэльсен во вторник утром вылетели в Мариуполь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД, опубликованном в Twitter.

"Главы МИД Украины и Дании П.Климкин и А.Самуэльсен по дороге в Мариуполь. Важный визит, чтобы увидеть ситуацию на местах", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы поражены прогрессом реформ в Украине, - глава МИД Дании

"Важный визит, чтобы увидеть ситуацию на местах", - главы МИД Украины и Дании отправились в Мариуполь 01

Отмечается также, что перед этим министры посетили город Днепр.
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во во.... и всю ВР взять, на экскурсию..... мож тогда что то меняться начнет.... я давно говорю, все бы уже закончилось если бы в 2014 ВР посадили справа, а штаб армии слева от ДАПа....
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тогда придется ссориться с раисей, это может повредить хрупкому диалогу...
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фигасе замаскировался
кто нибудь видит Климкина кроме меня?
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Мляя, сколько можно ездить туда-сюда, неужели за 3 года не ясно что тут идёт война и кто против кого воюет?
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да... хари такие, будто на Риппербам едут...
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Туристы бля. Интересно что они хотят там увидеть? Гражданский конфликт что ли, или "теракт".
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В Мариуполе их будет ждать фуршет, шо они такие радостные?
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поехали селфи сделать ? А климкин с хера в форме ? Дайте тогда ему уже и автомат тогда
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В этом фото - вся суть происходящего! Зажравшиеся, улыбающиеся европейские чиновники едут на экскурсию, посмотреть как украинцы гибнут. Глава МИД - экскурсовод!
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Ну где то так. Но с другой стороны - твои практические реккомендации? Без демагогии.
Не везти , не показывать , не менять мнение ? Не убеждать ? не носится с ними как с малолетними имбецилами ?
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Возить имбецилов по украинской земле - важная и эффективная миссия! Кто-то верит в результаты этой поездки? Что они там увидят нового, чего не видели раньше?
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Треба було ще посла Конго чи Нігерії взяти для компанії .

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А п осла кацапии нельзя бы свозить в Авдеевку?Или Марьинку?
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Не переживайте,у нас в Мариуполе тоже шумят,слава богу не как в Авдеевке,но слышно.Так что увидят и услышат
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А орки назвіздять шо прибули найманці. Вікінги.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Важный визит, чтобы увидеть ситуацию на местах", - главы МИД Украины и Дании отправились в Мариуполь. ФОТО
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