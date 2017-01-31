 Задержаны угонщики нерастаможенных автомобилей на иностранных номерах. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, преступный бизнес организовали 22-летний житель города Вишневое и 24-летний житель села Софиевская Борщаговка. Злоумышленники умудрялись похищать одни и те же автомобили по несколько раз.
Один из них владел СТО, через которую молодые люди и сбывали приобретенные за границей нерастаможенные автомобили. Прежде чем продать машину, злоумышленники прятали в салоне прибор для отслеживания местоположения (трекер), а с помощью специальной электронной техники изготавливали дополнительный ключ зажигания.
В течение месяца злоумышленники отслеживали маршрут автомобиля, выбирая удобное место и время для похищения, и параллельно подыскивали нового клиента. После угона они меняли документы на машину, номерные знаки и перепродавали автомобили в другие регионы.
Работникам полиции известно о примерно 10 подобных эпизодах. В частности, в прошлом году задокументировано похищение на территории Киевской области автомобиля Volkswagen Passat B5 польской регистрации. А в январе этого года в городе Городок Львовской области воры завладели автомобилем Audi A6 болгарской регистрации.
Открыто уголовные производства по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Похитителям грозит до 10 лет заключения.
Напомним, в конце января полиция также задержала преступную организацию - "монополиста" в сфере угонов элитных автомобилей.
(Фото Нацполиции)
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таки ЭЛИТНЫЕ...
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вот, я сейчас думаю если кто-то не честный так купит и уедет в украину то у продавца будет большой геморой. от штрафа можно отбрыкаться (штраф платит не владелиц, а тот кто управлял машиной). по страховки тоже можно просто не платить но тогда понизится рейтинг. но вот с налогом как, его будешь платить пока регистрацию с номера не сдерут и пофиг что страховка не действительна.
больше так делать не буду и пофиг пусть номера на перегон покупают.
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Недавно видел его без переднего бампера.
Уверен, никакой страховки у него нет, катается пока куда-нить не влетит...
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А у полиции не возникало подозрений!? Как обычно в деле? Не указано, что взяли их крышу. Либо не 10 раз, а на второй третий угон новичков. А на них уже списали 10 других.
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