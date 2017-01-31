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 Задержаны угонщики нерастаможенных автомобилей на иностранных номерах. ФОТОрепортаж

Полиция задержала двоих жителей Киевской области, которые наладили схему похищения элитных автомобилей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, преступный бизнес организовали 22-летний житель города Вишневое и 24-летний житель села Софиевская Борщаговка. Злоумышленники умудрялись похищать одни и те же автомобили по несколько раз.

Один из них владел СТО, через которую молодые люди и сбывали приобретенные за границей нерастаможенные автомобили. Прежде чем продать машину, злоумышленники прятали в салоне прибор для отслеживания местоположения (трекер), а с помощью специальной электронной техники изготавливали дополнительный ключ зажигания.

В течение месяца злоумышленники отслеживали маршрут автомобиля, выбирая удобное место и время для похищения, и параллельно подыскивали нового клиента. После угона они меняли документы на машину, номерные знаки и перепродавали автомобили в другие регионы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейские задержали банду автоугонщиков в Киеве. ФОТОрепортаж

Работникам полиции известно о примерно 10 подобных эпизодах. В частности, в прошлом году задокументировано похищение на территории Киевской области автомобиля Volkswagen Passat B5 польской регистрации. А в январе этого года в городе Городок Львовской области воры завладели автомобилем Audi A6 болгарской регистрации.

Открыто уголовные производства по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Похитителям грозит до 10 лет заключения.

Напомним, в конце января полиция также задержала преступную организацию - "монополиста" в сфере угонов элитных автомобилей.


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(Фото Нацполиции)
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На фото, я так понимаю, элитные автомобили?
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По закону военного времени! Все проблемы у честных людей в Украине из-за воров. Начиная от таких и заканчивая теми, что тусуются в коридорах власти.
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а как это вообще работает на синих номерах ездить? например из германии. если на номерах не содрана плакетка земли и места регистрации то это значит что на ком это должен платить налог страховку и все штрафы. если номера на машине но нет наклейки места регистрации то эта машина снята с регистрации и не может передвигатся по дорогам общего пользования.
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потому на немецких и не ездят. в прибалтике налога нет, только ТО раз в два года делать надо. вот на них и катаются. покупают фиктивные документы сотрудника иностранной фирмы, покупают транзит, покупают липовую страховку, пишут липовые путевые листы и фсе. и ездит по дорогам этакая бомба замедленного действия, потому как в случае скажем дтп страховая платить ничего не будет - потому как на лицо откровенное мошенничество с документами. за рулем случись что сидел хрен знает кто. безответственность полная, однако. отстреливать их пора ....
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на немецких мож и ездят но это будит обман. я както продола машину с номерами. номера не стали снимать с учёта потому-что это время и лишние траты для покупателя, а ему надо было ещё 200 километров ехать. но там было всё нормально он через два дня переоформил всё на себя.
вот, я сейчас думаю если кто-то не честный так купит и уедет в украину то у продавца будет большой геморой. от штрафа можно отбрыкаться (штраф платит не владелиц, а тот кто управлял машиной). по страховки тоже можно просто не платить но тогда понизится рейтинг. но вот с налогом как, его будешь платить пока регистрацию с номера не сдерут и пофиг что страховка не действительна.
больше так делать не буду и пофиг пусть номера на перегон покупают.
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В Харькове таких умников полно. Страшно на дорогу выезжать! Недалеко от меня паркуется чудило лет 20 на Селике 100500 летней на польских номерах. Гоняет шо угорелый!
Недавно видел его без переднего бампера.
Уверен, никакой страховки у него нет, катается пока куда-нить не влетит...
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если в таком возрасте воры, так лучше сразу прибить!!!
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Продавец угонял машину спустя месяц после продажи.
А у полиции не возникало подозрений!? Как обычно в деле? Не указано, что взяли их крышу. Либо не 10 раз, а на второй третий угон новичков. А на них уже списали 10 других.
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Цензор.НЕТФотоОбществоЗадержаны угонщики нерастаможенных автомобилей на иностранных номерах. ФОТОрепортаж
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