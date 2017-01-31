 Ситуация на дорогах Харьковщины критическая. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, 31 января критической по уровню аварийности остается ситуация в Харьковской области. Высокий уровень аварийности (рост количества ДТП - от 10% до 50%) зафиксирован в Хмельницкой, Днепропетровской и Херсонской областях.
(Инфографика Нацполиции)
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