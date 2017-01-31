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 Ситуация на дорогах Харьковщины критическая. ИНФОГРАФИКА

За минувшие сутки (30 января) вследствие ДТП в Украине погибли 5 человек, травмированы 36.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, 31 января критической по уровню аварийности остается ситуация в Харьковской области. Высокий уровень аварийности (рост количества ДТП - от 10% до 50%) зафиксирован в Хмельницкой, Днепропетровской и Херсонской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабное ДТП в центре столицы: на проспекте Победы столкнулись 7 автомобилей. ФОТОрепортаж

Ситуация на дорогах Харьковщины критическая 01


(Инфографика Нацполиции)
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Готують загальну думку до підняття штрафів, обмеження терміну дії водійських посвідчень і початку терору на дорозі з боку поліції?
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Цензор.НЕТФотоОбществоСитуация на дорогах Харьковщины критическая. ИНФОГРАФИКА
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