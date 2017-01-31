 Чиновник управления Гоструда на Буковине задержан на взятке в 1,5 тыс. долларов. ФОТОрепортаж

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины, госслужащий, член комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве, требовал от местного жителя полторы тысячи долларов США за содействие в выплате государственной помощи в связи со смертью близкого родственника.
Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника в служебном кабинете во время получения взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получения неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании должностному лицу меры пресечения.
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Каждый день задерживают. И дальше? Занес судье и восстановление на работе. И начнет больше брать. Зачем выпускать под заставу? Посидел бы в сизо пол года, покормил бы блох. Может одумался.
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а где же миллионы, а где же миллиарды хотя бы гривен? народу по ушам ездят, имитаторы хреновы....
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