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Все про:Черновицкая область (248) взятка (3368) задержание (4984) СБУ (13252)

 Чиновник управления Гоструда на Буковине задержан на взятке в 1,5 тыс. долларов. ФОТОрепортаж

Одного из руководителей управления Гоструда в Черновицкой области разоблачила на взятке Служба безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины, госслужащий, член комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве, требовал от местного жителя полторы тысячи долларов США за содействие в выплате государственной помощи в связи со смертью близкого родственника.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Задержанный доцент запорожского вуза прятал взятку в Уголовном кодексе. ВИДЕО

Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника в служебном кабинете во время получения взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получения неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Чиновник управления Гоструда на Буковине задержан на взятке в 1,5 тыс. долларов 01Чиновник управления Гоструда на Буковине задержан на взятке в 1,5 тыс. долларов 02Чиновник управления Гоструда на Буковине задержан на взятке в 1,5 тыс. долларов 03Чиновник управления Гоструда на Буковине задержан на взятке в 1,5 тыс. долларов 04Чиновник управления Гоструда на Буковине задержан на взятке в 1,5 тыс. долларов 05Чиновник управления Гоструда на Буковине задержан на взятке в 1,5 тыс. долларов 06Чиновник управления Гоструда на Буковине задержан на взятке в 1,5 тыс. долларов 07

Продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании должностному лицу меры пресечения.

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задержан на взятке в

Каждый день задерживают. И дальше? Занес судье и восстановление на работе. И начнет больше брать. Зачем выпускать под заставу? Посидел бы в сизо пол года, покормил бы блох. Может одумался.
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то 500, то 1500,
а где же миллионы, а где же миллиарды хотя бы гривен? народу по ушам ездят, имитаторы хреновы....
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Ну Вы даёте.) Миллионные взятки, как правило, кэшем не дают. Там совсем другие схемы и факт взятки доказать практически невозможно. Во всяком случае в нашей стране.
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В Черновцах нач. медицины города Шкробанец бывый рыг Гребет бабло лопатой у него пенхаус, дачи, яхта об этом все знают, но его не кто не трогает..
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Судя по декларациям депутатов и судей - не тех ловят.
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Ну и???? Его уволят, а через год он будет работать на другой должности начальника....
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А чего же не посадили дельцов банковских, только за Прихват банк каждый украинец должен заплатить больше чем по 3 тыс. С бюджета Украины своровали 150 миллиардов. Когда же за это будут сажать?
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это какая же должна была быть выплата если брал гад - 1500
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник управления Гоструда на Буковине задержан на взятке в 1,5 тыс. долларов. ФОТОрепортаж
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