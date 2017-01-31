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 "Требуем от РФ немедленно прекратить боевые действия", - Ельченко направил письмо генсеку ООН. ДОКУМЕНТ

Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко обратился с письмом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу в связи с обострением ситуации в Авдеевке.

Как информирует Цензор.НЕТ, текст письма Ельченко опубликовал в своем Twitter.

"Требуем от России немедленно прекратить боевые действия и четко соблюдать режим прекращения огня", - говорится в тексте заявления.

В документе также отмечается, что последние два дня российские оккупационные войска проводят массивные атаки вдоль линии разграничения с использованием "Градов", артиллерии калибра 122 мм и 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм и танков, которые все запрещены Минскими договоренностями, а также стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение, - глава ОВГА Жебривский

Более 400 тыс. человек в районе боевых действий остались без воды, электричества и отопления, отмечается в тексте.

"Требуем от РФ немедленно прекратить боевые действия", - Ельченко направил письмо генсеку ООН 01


"Требуем от РФ немедленно прекратить боевые действия", - Ельченко направил письмо генсеку ООН 02

Как сообщалось ранее, МИД Украины также обратилось к международным партнерам и призвало РФ прекратить боевые действия.
Напомним, что с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.


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Ніякого припинення вогню! Тотальний наступ до перемоги! Всі ці жалісні листи в ООН з проханням припинити обстріли пишуть тільки нікчемні слизняки, якими є порошенко та його гнила команда говнодипломатів! Підтягування резервів та наступ, до повного звільнення української землі! Три роки війни показали що припинення вогню та припинення обстрілів це ідіотська тактика зрадників, які допомагають путіну перепочити та підтягнути резерви!
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Ти там на східцях військомату не змерз? Всю ніч певно простояв?
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Это ПОЛИТИКА. В ней ТАК НУЖНО! паРашия должна выглядеть агрессором!
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Росія і так вже виглядає агресором, а от ми виглядаємо ідіотами! Ведемо бойові дії в АТО і просимо ООН припинити наші бойові дії! Треба вимагати в ООН виводу російських військ, а не припинення бойових дій, бо терористів можна вигнати тільки силою! Виходить ми самі на себе жаліємось в ООН? Це що шизофренія у дипломатів та влади, чи відверта робота на путіна?
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Шкода що у народу немає мізків щоб зрозуміти ідіотизм заяв наших дипломатів в ООН! Правда це не зовсім ідіотизм, якщо врахувати що посол в ООН Єльчєнко це посол Януковича в Москві і скорше за все агент путіна! Ми своєю заявою вимагаємо припинити бойові дії! Для чого? Ми ж самі ведемо бойові дії проти терористів, щоб вибити їх з позицій! Ми що самі закликаємо ООН щоб проти нас ввели санкції? Агенти путіна працюють проти України навіть серед українських дипломатів в ООН!
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Присутствие какого количество военнослужащих должно быть доказательно засвидетельствовано для признания паРаши агрессией?
паРаша представляет "доказательства" - уволились, в отпуске.... на бумагах с печатями...
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мало того . на кожного з цих підерів ПОВИННО ЗАВЕСТИСЬ КАРНА СПРАВА . і передано в інтерпол розшук . ЦЕ ОБОВЯЗКИ ВІЙСЬКОВОЇ ПРОКУРАТУРИ . А у нас матіос лише лазить по ельбрусах , сажає торнадо , ловить по заказах рашки грузинів що воювали за УКРАЇНУ . Вобчим такий ось ГІБРИД.
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Вся проблема в доказательности и количестве доказательств...
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є простий вихід.
матіосці автомат і під обстріли , а також синкам пороха , пашинського , луценка і по списку....
Думаю прочистить мозги за годину як знайти докази і кількість оних.
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Нет простых выходов. Только в середине июня 2015 года ОБСЕ назвала паРашу агрессором, а чтобы это прозвучало из уст лидеров - должны быть очень весомые доказательства, которые паРаша не сможет опровергнут, как я это выше говорил про бумаги с печатями...
Также бы глупо звучало признание Украиной паРаши агрессором пока это не готовы произнести вслух западные лидеры. Можно любого назвать агрессором но... нужно весомо доказать.
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про що ви кажете ?
УКРАЇНА ОБЄКТ чи СУБЬЄКТ ?
Те що ви говорете автоматично УКРАЇНУ СТАВИТЬ у роль ОБЄКТА . Що і домоглися наші шоколятори в принципі. Трамп говорить з меркель про УКРАЇНУ , трамп говорить з оланд про УКРАЇНУ , трамп говорить з путькою ПРО УКРАЇНУ.... Трамп не говорить про УКРАЇНУ з УКРАЇНОЮ . Все приїхали. ДЕРЖАВУ нівелювали на міжнародному РІВНІ .
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Т.е. это был фейк, что сначала Трамп осуждал ситуацию в Украине с Порошенко, а потом с Хуйлом?
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тіресно коли це БУЛО ? ссилочку про розмову порошенка з трампом.
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Так я потому и задал вопрос, реагируя на бравурные утверждения в российских СМИ про отсутствие интереса Трампа к разговору с Украиной.
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знаєте мені наплювать що говорять рашкінські змі . АБСОЛЮТНО.
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А мне - нет, когда я узнаю их аналлитику в постах на форуме...
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знаєте це типічна РИТОРИКА ЗЛОДІЯ .
Котрий стиривши , починає шукати оправдання своїм поступкам ДОХОДЯЧИ ДО АБСУРДНИХ ТВЕРДЖЕНЬ типу що он та дурнувата любка , каже що він ЗЛОДІЙ . щоправда забуваючи головне ФАКТ КРАЖІ Є і він ВІДОМИЙ ВСЬОМУ СВІТУ .
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Чому до цих пір нема повідомлення, як пройшла ніч на фронті ?
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с 5 утра три пакета града ушло от нас на авдеевку
07.22 к ДФ И снова василек с Топаза, х..рячит не хило-так что сетки и стекла трясутся.

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Авдіївка - наша.
Так що це орки стріляють градами.
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А что, нужно было ждать обострений, чтоб выдвинуть такое требование. Да каждый день нужно выдвигать требования, как только началась война, а не беспокоиться за свой бизнес в раше и с рашей!
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Добрый день всем!Перевод бумаги.Ответ будет один-Знаем,видим,а где доказательства.Заученная фраза,не правда?Вы все врете.
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Да нет как раз земли хватает!Не хватает ума,и не хватает кто вместе с Украинцами обломает рога хуйлу и его банде гангстеров.
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меркельша сказала что прекращения огня нет но нужно выполнять минские договорняки! мне интересно что она бы говорила немцам если бы за два дня погибло 8 нмецких военных! колбасница бля!
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Если вы это говорите украинцам, то они отводили технику уже и ничего не изменилось со стороны рашистов. А с другой стороны, почему украинцы должны отводить украинские войска с украинской территории?
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"обратился с письмом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу Источник: http://censor.net.ua/p425640" - ну не надо их так озабочивать!!!
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Ага. ООН,ЭС, США и т.д висловлять занепокоєння, струрбованіть та рішуче засудження.
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Нужно не требовать. Уже наверное пора сплотиться сконцентрировать резервы и начать освобождать Донбасс. Тонка кишка у нынешних вождиков(а это точно ) пусть уходят. Найдутся нормальные люди, которые действительно будут работать на страну и народ, а не на свой собственный карман.
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Нет,ответ будет другой. Такой какой и должен быть. А именно что Россия не является стороной конфликта и все претензии к ней безосновательно.И день Юре будет 1000 процентной права.А потому когда Украина обращается с подобными демаршами она не понимает что политический ветер уже изменился с приходом трампа,а когда в марте пройдут выборы во Франции Меркель останется без поддержки и включит заднюю. Ибо именно тогда подписания Минска потребуют именно от Украины,как от стороны конфликта ,а не от России,все лишь гаранта выполния самих соглашений. А вот тогда у Пэци будет очень неприятный выбор и отмазки типа российской агрессии уже не проканают. Именно поэтому он сейчас и замутил обострение ситуации наивно полагая что запад полностью будет на его стороне как всегда. Не будет. Это пэцина агония ибо он уже не знает что ему делать.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Требуем от РФ немедленно прекратить боевые действия", - Ельченко направил письмо генсеку ООН. ДОКУМЕНТ
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