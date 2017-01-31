 "Требуем от РФ немедленно прекратить боевые действия", - Ельченко направил письмо генсеку ООН. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, текст письма Ельченко опубликовал в своем Twitter.
"Требуем от России немедленно прекратить боевые действия и четко соблюдать режим прекращения огня", - говорится в тексте заявления.
В документе также отмечается, что последние два дня российские оккупационные войска проводят массивные атаки вдоль линии разграничения с использованием "Градов", артиллерии калибра 122 мм и 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм и танков, которые все запрещены Минскими договоренностями, а также стрелкового оружия.
Более 400 тыс. человек в районе боевых действий остались без воды, электричества и отопления, отмечается в тексте.
Как сообщалось ранее, МИД Украины также обратилось к международным партнерам и призвало РФ прекратить боевые действия.
Напомним, что с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
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паРаша представляет "доказательства" - уволились, в отпуске.... на бумагах с печатями...
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матіосці автомат і під обстріли , а також синкам пороха , пашинського , луценка і по списку....
Думаю прочистить мозги за годину як знайти докази і кількість оних.
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Также бы глупо звучало признание Украиной паРаши агрессором пока это не готовы произнести вслух западные лидеры. Можно любого назвать агрессором но... нужно весомо доказать.
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УКРАЇНА ОБЄКТ чи СУБЬЄКТ ?
Те що ви говорете автоматично УКРАЇНУ СТАВИТЬ у роль ОБЄКТА . Що і домоглися наші шоколятори в принципі. Трамп говорить з меркель про УКРАЇНУ , трамп говорить з оланд про УКРАЇНУ , трамп говорить з путькою ПРО УКРАЇНУ.... Трамп не говорить про УКРАЇНУ з УКРАЇНОЮ . Все приїхали. ДЕРЖАВУ нівелювали на міжнародному РІВНІ .
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Котрий стиривши , починає шукати оправдання своїм поступкам ДОХОДЯЧИ ДО АБСУРДНИХ ТВЕРДЖЕНЬ типу що он та дурнувата любка , каже що він ЗЛОДІЙ . щоправда забуваючи головне ФАКТ КРАЖІ Є і він ВІДОМИЙ ВСЬОМУ СВІТУ .
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07.22 к ДФ И снова василек с Топаза, х..рячит не хило-так что сетки и стекла трясутся.
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Так що це орки стріляють градами.
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