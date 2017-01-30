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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (3366) Одесская область (1368) прокуратура (2611) таможня (1262) ГФС (2333)

 Чиновник Одесской таможни задержан при получении 800 долл. взятки, - прокуратура. ФОТОрепортаж

30 января, следователи прокуратуры Одесской области совместно с работниками УСБУ в Одесской области и УВБ ГУ ГФС в области во время получения взятки задержали чиновника таможни.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

Заместитель начальника таможенного поста Одесской таможни получил от представителя предприятия часть неправомерной выгоды в сумме 800 долларов за беспрепятственное таможенное оформление двух контейнеров с товарами.

Чиновник Одесской таможни задержан при получении 800 долл. взятки, - прокуратура 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Пограничник Луцкого погранотряда задержан за получение 800 долл. взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Чиновник Одесской таможни задержан при получении 800 долл. взятки, - прокуратура 02
Чиновник Одесской таможни задержан при получении 800 долл. взятки, - прокуратура 03

Смотрите: Сотрудники Херсонской таможни и Бердянского погранотряда задержаны на взятке в 8,6 тыс. грн, - полиция. ФОТОрепортаж

В ходе следственных действий также установлено, что до этого таможенник уже получил от гражданина 2500 долларов за растаможку пяти контейнеров с продукцией.
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Круто ! Коррупция побеждена !!! Пэца с гройсей тырят ярды, а ловят для отчетности низшее звено и то тех кто не из винницы !!!
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Просил всего 800 баксов! Судить, такой недостоин высокого звания таможенника.....
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Читаем правильно! Фракция ФСБ в ВР Украины - ОППОблок требует снятия блокады обеспечения армии страны-агрессора в "наваросии"!


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Вітя вимагав,кришував,попавсь на хабарі "Виграв" суд. І тепер Вітя новий поліцай
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Штрафы в Украине, для гоев и наших братьев. Ощутите разницу. Тель Хай



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Только масовые расстрелы воров и коррупционеров спасут эту страну. Другого выхода просто нет иначе хана всем.
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когда будем брать власть,главное заблокировать авиарейсы вылетающие на Тель-Авив.
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Масові не треба... треба карати і показувати у кару.

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Тяжёлое наследие царского режима Михо?Как там Мамуки,ещё керуют на таможне?
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А почему наследие. Быстрее всего новое начальство дало добро и план. А коммерсы гады по старой привычке сдали взяточника. Но ничего. Им объяснят новую политику партии. И все вернется н старую колею. Тем более бизнес с лугандоном не додает. Надо возвращать старые схемы.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник Одесской таможни задержан при получении 800 долл. взятки, - прокуратура. ФОТОрепортаж
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