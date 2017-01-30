 Чиновник Одесской таможни задержан при получении 800 долл. взятки, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.
Заместитель начальника таможенного поста Одесской таможни получил от представителя предприятия часть неправомерной выгоды в сумме 800 долларов за беспрепятственное таможенное оформление двух контейнеров с товарами.
В ходе следственных действий также установлено, что до этого таможенник уже получил от гражданина 2500 долларов за растаможку пяти контейнеров с продукцией.
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