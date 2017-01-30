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 Политика Украины
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Все про:Берлин (140) Меркель (1356) Порошенко (12129) теракт (1985) терроризм (19795)

 Порошенко и Меркель почтили память погибших во время теракта в Берлине. ФОТОрепортаж

Президент Петр Порошенко вместе с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель посетил место трагедии, которая произошла в центре западного Берлина 19 декабря прошлого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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Тогда террорист - сторонник радикального ислама направил грузовой автомобиль в толпу людей, посещавших рождественскую ярмарку. В результате террористического акта погибли 12 и получили ранения 50 человек.

Среди погибших был и один украинец, который работал в Берлине. Президент возложил букет цветов на месте трагедии и почтил память жертв теракта.

Порошенко и Меркель почтили память погибших во время теракта в Берлине 01

Порошенко и Меркель почтили память погибших во время теракта в Берлине 02

Порошенко и Меркель почтили память погибших во время теракта в Берлине 03

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Интересно, оно носки хоть поменяло?
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А память наших погибших ребят почтили? Или то не так болит?
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Нет, они немцев с каким-то хохлами сравнивать даже не будут. Жаль, что их нельзя послать куда подальше. Ну, подумать, мусульман, среди которых половина, если не больше, террорюги, принимают в огромном количестве, содержат, кормят, пособия им выдают, а нам даже туристический безвиз жлобятся дать. Что-то я уже тут не догоняю. Неужели им так путин страшен?
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7 патріотів загинуло за добу,де скорбна морда пороха?????????
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За эту скорбь политические очки не начисляют....
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Так він ніяк не визначиться, кого ж йому жальче, чи німців, чи євреїв, а українці, - Та то таке... як казав Мирон Маркевич з зовсім іншого приводу.
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Надо не "день жалоби" устраивать, а день гнева с ответом по максимуму. Как это делает Израиль.
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А эта корова немецкая, хоть заикнулась, про погибших украинских солдат?
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Чего он туда сбежал?
или два дня обострения боевых действий уже не проблема?
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Гидрант сейчас находится в прострации, из всех так называемых друзей, осталась одна Меркель, куда ему ещё бежать, чтобы хоть кто то его подбодрил, поскольку все что обещала Европа, теперь может пойти туда, где Макар телят не пас.
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Сука... оно бля невменяемое... За два дня Украина потеряла десять пацанов под Авдеевой, ещё в разы раненых и покалеченых, а оно по заграницам ездит и скорбную рожу там корчит....
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Думаю, что Меркель бы поняла, что в Украине трагедия не меньшая
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Судя по фото, то рожу он не корчит.............думаю до 2019 оно, барыга липецкий, не доживет. Лярды на крови просто так не проходят! Посмотрите на его рыло на этом фото и его фото в 2014, перед выборами............вроде лет десять прожил.
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бухать меньше надо... и морда будет не такая опухшая
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так авдеевка именно для этого визита. я знаю за это здесь банят, но это так.
всё это началось с болтовни в прессе, что якобы трамп снимет санкции. на это якобы отреагировала раша обстрелами авдеевки, чувствуя свою безнаказанность. на что меркель сказала, санкции надо усиливать а не снимать
так вот петруша там своих солдат положил чтоб санкции со стороны германии в отношении россии не снимали, а может даже усилили.
немцы не дураки и то что они это так легко схавали, говорит о том что они этого хотели.
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Сука кондитерская ...на передок його!!! хай побачить що твориться на авдіївськой промзоні!!!
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Лучшие сыны Украины гибнут а он по погибшим в Германии скорбит.

Гнида шоколадная,шоб тебя имплементировали раком.
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А как на счет того, чтобы почтить память каждого, кто погибает на востоке Украины в террористических актах под названием АТО?
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Для этого путина надо назвать преступником финансирующим терроризм. Идут и к этому.
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Зрадоскот начнет изрыгать дерьмо и "советовать" кого чтить..
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А шо ти зрадо@б еще мог сказать кроме "лизать", "жопа", "чоколад" и "липецкая фабрика"... У тебя этот тэг-лайн вместо покинувшего тебя навсегда моска в твоей башке живет и на лбу написан..
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какая же ты мразь.... вот так и живем...
шкура твоя продажная тридцати-шекелевая, тьфу..
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Аргументируй. Почему я мразь.. Президент поехал искать поддержку в борьбе с лютым врагом в сильнейшую державу Европы. Там он как и положены лидеру страны почтил память немцев погибших в террактах.. Что он должен был сделать по твоему? Если не ответишь, считай этот пост моей аргументацией шо ты тупорылое смердящее ватнодупое животное работающее на Ху"ла..
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А тех ребят которые погибли за последние два дня?
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им так обоим пофиг кто там погиб в Германии.И Германия уже давно не немцам принадлежит

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шо, опять: "бей жидов--спасай рабсею"? Как вы палитесь, кацапотролли)))
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Надо отдать должное Меркель-она выразила свое возмущение тем,что до сих пор гибнут украинские воины на Лугандоне...
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Roman ‏@roman_primorye 9 ч.9 часов назад
«Так это и есть финансирование терроризма. Это и есть государственная измена. И придёт время - вы, продажные твари, за всё это ответите»


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Это потому, что чиновник наделенный властью несет ответственность за людей и страну. Ответственность а еще осведомленность быстро моск вправляет. А вот у зрадобыдла и правокаторов типа Криворожского Вомбата или Вавана 3.14дарасюка никакой ответственности нет, а есть черные пасти и страсть к гавняным фрик-шоу на камеры. Вот и весь сказ. На самом деле все очень просто.
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Почему же Маркель и остальной мир хочет что бы Украина террористов Донбасса легализовала которые до сих пор взрывают и убивают людей не навидя все что не русское.
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Когда Ты БЛЯДЬ будешь,чествовать НАШИХ погибших!!!
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Вот когда ты захлебнешься своим дерьмом может тогда, специально, для тебя, на камеры, и начнет "чествовать"
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко и Меркель почтили память погибших во время теракта в Берлине. ФОТОрепортаж
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