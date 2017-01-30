 Порошенко и Меркель почтили память погибших во время теракта в Берлине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
Тогда террорист - сторонник радикального ислама направил грузовой автомобиль в толпу людей, посещавших рождественскую ярмарку. В результате террористического акта погибли 12 и получили ранения 50 человек.
Среди погибших был и один украинец, который работал в Берлине. Президент возложил букет цветов на месте трагедии и почтил память жертв теракта.
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или два дня обострения боевых действий уже не проблема?
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всё это началось с болтовни в прессе, что якобы трамп снимет санкции. на это якобы отреагировала раша обстрелами авдеевки, чувствуя свою безнаказанность. на что меркель сказала, санкции надо усиливать а не снимать
так вот петруша там своих солдат положил чтоб санкции со стороны германии в отношении россии не снимали, а может даже усилили.
немцы не дураки и то что они это так легко схавали, говорит о том что они этого хотели.
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http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=225039
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Гнида шоколадная,шоб тебя имплементировали раком.
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шкура твоя продажная тридцати-шекелевая, тьфу..
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«Так это и есть финансирование терроризма. Это и есть государственная измена. И придёт время - вы, продажные твари, за всё это ответите»
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