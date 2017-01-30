 Налоговики на Одесчине не допустили незаконного вывоза из Украины сигарет почти на 700 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операций "Акциз-2017" и "Рубеж-2017" на таможенном посту "Черноморск" был остановлен грузовик DAF под управлением гражданина Украины, который c экспортной накладной направлялся в Грузию.
В результате проведенного осмотра транспортного средства в специально оборудованных местах в скрытом виде были обнаружены 34,6 тысячи пачек сигарет иностранного производства без марок акцизного налога. В настоящее время сигареты, стоимостью 690 тысяч гривен, а также полуприцеп рефрижератор, изъяты. Общая стоимость изъятого составляет почти 1,1 миллиона гривен.
В случае попадания и реализации изъятых товаров на территории Украины убытки в виде непоступления в бюджет акцизного налога составили бы почти 300 тысяч гривен.
В отношении водителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 (Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля) Таможенного кодекса Украины.
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путсь травятся там.... за поребриком !
сюда бабло лучше...пусть заходит.
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