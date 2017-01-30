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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:контрабанда (1639) налоговая милиция (1070) Одесская область (1365) сигареты (509) ГФС (2331)

 Налоговики на Одесчине не допустили незаконного вывоза из Украины сигарет почти на 700 тыс. грн. ФОТОрепортаж

В Одесской области сотрудники налоговой милиции совместно с работниками таможни и Службы безопасности Украины задержали 34,6 тысячи пачек сигарет, которые пытались незаконно вывезти из страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операций "Акциз-2017" и "Рубеж-2017" на таможенном посту "Черноморск" был остановлен грузовик DAF под управлением гражданина Украины, который c экспортной накладной направлялся в Грузию.

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В результате проведенного осмотра транспортного средства в специально оборудованных местах в скрытом виде были обнаружены 34,6 тысячи пачек сигарет иностранного производства без марок акцизного налога. В настоящее время сигареты, стоимостью 690 тысяч гривен, а также полуприцеп рефрижератор, изъяты. Общая стоимость изъятого составляет почти 1,1 миллиона гривен.


Налоговики на Одесчине не допустили незаконного вывоза из Украины сигарет почти на 700 тыс. грн 01

Налоговики на Одесчине не допустили незаконного вывоза из Украины сигарет почти на 700 тыс. грн 02

Налоговики на Одесчине не допустили незаконного вывоза из Украины сигарет почти на 700 тыс. грн 03Налоговики на Одесчине не допустили незаконного вывоза из Украины сигарет почти на 700 тыс. грн 04Налоговики на Одесчине не допустили незаконного вывоза из Украины сигарет почти на 700 тыс. грн 05Налоговики на Одесчине не допустили незаконного вывоза из Украины сигарет почти на 700 тыс. грн 06

В случае попадания и реализации изъятых товаров на территории Украины убытки в виде непоступления в бюджет акцизного налога составили бы почти 300 тысяч гривен.

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В отношении водителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 (Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля) Таможенного кодекса Украины.
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После 800 вагонов ежесуточно с лугандона, такие новости звучат как издевательство
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сам сделал - сам кури. не надо кормить нахлебников из ЕС.
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Такое ощущение, что ГФС борется только с провозом сигарет.
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Та вывозите нахер это гавно !!!
путсь травятся там.... за поребриком !
сюда бабло лучше...пусть заходит.
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сделайте дальнобоям и их куратора специальный купон Украинского Казначчейства который стоит к примеру миллион долларов,пусть везут дальше,какие проблемы?
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сигареты водка наркота самый рентабельный продукт.Это не Метрополитен вечно убыточный,потому что народ в булочную на такси не ездиить..
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики на Одесчине не допустили незаконного вывоза из Украины сигарет почти на 700 тыс. грн. ФОТОрепортаж
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