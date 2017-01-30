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 Пограничник Луцкого погранотряда задержан за получение 800 долл. взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Начальник одного из отделов Луцкого пограничного отряда задержан при получении взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Начальник одного из отделов Луцкого пограничного отряда за определенное "вознаграждение" позволял гражданам пересекать границу по упрощенной процедуре. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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В рамках уголовного производства оперативники УЗЭ в Ривненской области и следователи военной прокуратуры установили, что пограничник требовал 800 долларов США неправомерной выгоды за ввоз на таможенную территорию Украины нерастаможенного груза. Деньги чиновник получал двумя частями.

При получении второй части взятки пограничника задержали, у злоумышленника изъяли 600 американских долларов.

Пограничник Луцкого погранотряда задержан за получение 800 долл. взятки, - Нацполиция 01
Пограничник Луцкого погранотряда задержан за получение 800 долл. взятки, - Нацполиция 02

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Пограничник Луцкого погранотряда задержан за получение 800 долл. взятки, - Нацполиция 03

В настоящее время устанавливается причастность других сотрудников пограничного отряда к фактам коррупционной деятельности.

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Система непоколебима,еще не победить.Взятки надо брать очень большие,как в последний раз.
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На фронт его! За 100 баксов взятки- ползком 100 метров по минному полю, за 200- 200 метров, ну и т.д... Оружие не давать. Ползком. Всем! Та там снега не видно будет!
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не факт что он там не был. Я знаю одного вояку, который получил боевое ранение и контузию, прошел очень горячие точки (Иловайск и Дебальцево) после чего попав в военкомат, был задержан на взятке. Патриотизм и героизм не исключают коррупцию, а могут прекрасно идти рядом и дополнять друг друга.
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Вооруженная группа это часом не ДСО в Княжичах?
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Ну как же так... Похоже,что это потомок завезенных в Луцк кацапов.
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Не оттуда начали бороться с коррупцией, "боротьбисты", - рыба гниет с головы... Вот оттуда и начинайте... Хотя в отношении руководства ГПСУ прерогатива "надевания браслетов" принадлежит НАБУ. Ну а то, что у погранцов, как и во всех остальных "правоохранительных" органах государства, выстроена целая преступная "система" получения неправомерного обогащения всех связанных с "кормушкой", - то об этом не писал и не говорил разве что ленивый... Так что "отрубайте голову", - "туловище" само "сгниет"!
P.S. Хотя вообще то "голову" надо "рубить" самую "главную", - иначе вся борьба с коррупцией в нашем государстве останется просто фикцией...
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а, что как при Литвине, нужно каждую неделю возить в столицу N-ную цифирь в портфеле!?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПограничник Луцкого погранотряда задержан за получение 800 долл. взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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