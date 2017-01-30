 Пограничник Луцкого погранотряда задержан за получение 800 долл. взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Начальник одного из отделов Луцкого пограничного отряда за определенное "вознаграждение" позволял гражданам пересекать границу по упрощенной процедуре. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
В рамках уголовного производства оперативники УЗЭ в Ривненской области и следователи военной прокуратуры установили, что пограничник требовал 800 долларов США неправомерной выгоды за ввоз на таможенную территорию Украины нерастаможенного груза. Деньги чиновник получал двумя частями.
При получении второй части взятки пограничника задержали, у злоумышленника изъяли 600 американских долларов.
В настоящее время устанавливается причастность других сотрудников пограничного отряда к фактам коррупционной деятельности.
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http://antikor.com.ua/articles/149282-pod_kievom_vooruhennaja_gruppa_planirovala_ustroitj_samosud_nad_vorom
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P.S. Хотя вообще то "голову" надо "рубить" самую "главную", - иначе вся борьба с коррупцией в нашем государстве останется просто фикцией...
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