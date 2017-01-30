 Старший советник юстиции пытался подкупить военного прокурора Кировоградского гарнизона за тысячу долларов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины, старший советник юстиции в интересах предпринимателя пытался подкупить военного прокурора Кировоградского гарнизона.Он предложил одну тысячу долларов за неподачу апелляционной жалобы на решение областного хозяйственного суда относительно отказа в удовлетворении иска о признании недействительным договора аренды земельного участка.Оперативники спецслужбы задержали взяткодателя 28 января "на горячем".Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.