 Старший советник юстиции пытался подкупить военного прокурора Кировоградского гарнизона за тысячу долларов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины, старший советник юстиции в интересах предпринимателя пытался подкупить военного прокурора Кировоградского гарнизона.
Он предложил одну тысячу долларов за неподачу апелляционной жалобы на решение областного хозяйственного суда относительно отказа в удовлетворении иска о признании недействительным договора аренды земельного участка.
Оперативники спецслужбы задержали взяткодателя 28 января "на горячем".
Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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