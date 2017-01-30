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 Старший советник юстиции пытался подкупить военного прокурора Кировоградского гарнизона за тысячу долларов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Заместителя прокурора Кировоградской области задержала за взяточничество Служба безопасности Украины совместно с Генеральной инспекцией ГПУ.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины, старший советник юстиции в интересах предпринимателя пытался подкупить военного прокурора Кировоградского гарнизона.

Он предложил одну тысячу долларов за неподачу апелляционной жалобы на решение областного хозяйственного суда относительно отказа в удовлетворении иска о признании недействительным договора аренды земельного участка.

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Оперативники спецслужбы задержали взяткодателя 28 января "на горячем".

Старший советник юстиции пытался подкупить военного прокурора Кировоградского гарнизона за тысячу долларов, - СБУ 01Старший советник юстиции пытался подкупить военного прокурора Кировоградского гарнизона за тысячу долларов, - СБУ 02Старший советник юстиции пытался подкупить военного прокурора Кировоградского гарнизона за тысячу долларов, - СБУ 03Старший советник юстиции пытался подкупить военного прокурора Кировоградского гарнизона за тысячу долларов, - СБУ 04Старший советник юстиции пытался подкупить военного прокурора Кировоградского гарнизона за тысячу долларов, - СБУ 05Старший советник юстиции пытался подкупить военного прокурора Кировоградского гарнизона за тысячу долларов, - СБУ 06

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

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Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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Ну і що, лохотрон триває)))0 Чергове антре блазнів,борцунів з корупцією )))
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да это показывают что просто мал размер взятки на 10000,никто и не узнал бы
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небось у заинтересованного взял 15000, 14 себе пришил, ну и не зря, теперь для отмазы понадобятся!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСтарший советник юстиции пытался подкупить военного прокурора Кировоградского гарнизона за тысячу долларов, - СБУ. ФОТОрепортаж
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