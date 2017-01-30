 Янукович готов сотрудничать с украинским следствием "по месту проживания" в России. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"В любое удобное для вас время вы можете лично прибыть по месту моего проживания, которое вам известно, для получения от меня показаний, вручения необходимых документов и проведения других процессуальных действий. При этом прошу вас учесть наличие у меня желание сотрудничать со следствием и сообщить обо всех действительных обстоятельствах дела для проведения всестороннего и беспристрастного расследования", - говорится в обращении В.Януковича.
Как сообщалось, 20 января 2017 года следственным судьей Печерского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины и предоставлено разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Януковича В.Ф. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины. Кроме того у прокуратуры есть санкция на его задержание.
Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что начало судебного разбирательства по делу о госизмене Януковича прогнозируют на март этого года.
28 ноября во время допроса Януковича в деле экс-"беркутовцев" Генеральный прокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в госизмене.
Помимо указанных обвинений, беглый экс-президент Янукович подозревается Генпрокуратурой в причастности к массовым убийствам на Евромайдане, злоупотреблении властью, а также в хищениях и присвоении имущества.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска.
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компенсировать моральный и материальный ущерб и восстановить на прежнем месте работы.
или кто-то сомневается в неспособности гиниральной пракуратуры им.луценко похоронить любое дело????
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Завгаром? Чи шити рукавички в зоні?
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https://www.youtube.com/watch?v=3T95BsOUEuA
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