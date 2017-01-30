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 Политика Украины
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 Янукович готов сотрудничать с украинским следствием "по месту проживания" в России. ДОКУМЕНТ

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявляет, что готов сотрудничать с украинским следствием, и убежден, что сейчас нет никаких препятствий для проведения необходимых следственных и процессуальных действий с его участием на территории Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Военная прокуратура гарантирует безопасность и круглосуточную охрану Януковичу в случае его возвращения в Украину для участия в следственных действиях

"В любое удобное для вас время вы можете лично прибыть по месту моего проживания, которое вам известно, для получения от меня показаний, вручения необходимых документов и проведения других процессуальных действий. При этом прошу вас учесть наличие у меня желание сотрудничать со следствием и сообщить обо всех действительных обстоятельствах дела для проведения всестороннего и беспристрастного расследования", - говорится в обращении В.Януковича.

Янукович готов сотрудничать с украинским следствием "по месту проживания" в России 01

Янукович готов сотрудничать с украинским следствием "по месту проживания" в России 02

Янукович готов сотрудничать с украинским следствием "по месту проживания" в России 03



Читайте на "Цензор.НЕТ": Специальное досудебное расследование по делу о госизмене Януковича завершено, - военная прокуратура

Как сообщалось, 20 января 2017 года следственным судьей Печерского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины и предоставлено разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Януковича В.Ф. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины. Кроме того у прокуратуры есть санкция на его задержание.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что начало судебного разбирательства по делу о госизмене Януковича прогнозируют на март этого года.

28 ноября во время допроса Януковича в деле экс-"беркутовцев" Генеральный прокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в госизмене.

Помимо указанных обвинений, беглый экс-президент Янукович подозревается Генпрокуратурой в причастности к массовым убийствам на Евромайдане, злоупотреблении властью, а также в хищениях и присвоении имущества.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска.
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Так и наши готовы к общению по месту проживания овоща, в Лукьяновском СИЗО.
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Что он может сказать кроме оправдательной брехни? Его надо брать за жабры и тащить в суд.
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"Клацнути" хама - не проблема. Але доцільніше його потрусити як Буратіно.
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хаха, а в суде признают невиновность янукевича изза отсутствия доказательств , постановят

компенсировать моральный и материальный ущерб и восстановить на прежнем месте работы.
или кто-то сомневается в неспособности гиниральной пракуратуры им.луценко похоронить любое дело????
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>>восстановить на прежнем месте работы.<<
Завгаром? Чи шити рукавички в зоні?
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По месту прописки его могут только шлепнуть, а для сотрудничества должен прибыть в суд. Даст показания на хуйло , который распорядился овощу убивать украинцев и до Гааги может гулять
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Прикольно! Понятно, что в россии ему ничего не предъявят.
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Скучно. Ничего интересного у Януковича нет, судя по последней конференции.
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Нет уж витя...лучше ты к нам..... оно надежнее будет....
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Его не отпустят, потому что он может ляпнуть лишнее, а там по листочку будет отвечать.
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У него же внука люстрировали... Какое сотрудничество со следствием? Его вообще могут кастрировать ))))
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В Зоопарку найміцніша клітка та триразове харчування буде запезпечено, не сци!!!
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если гора не едет к магомету, тогда магомет ползет к горе
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Мені подобається, як оформлено звернення - просто: в.ф.янукович. Ні громадянства (бо вже мабудь расєйское), ні посади (легітимний чи вже ні?). Що воно за одне
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Хряк ублюдочный, холуй кремлевский занимайся в паРаше своим привычным ремеслом-воруй шапки,ты здесь нужен только как зек на зоне.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЯнукович готов сотрудничать с украинским следствием "по месту проживания" в России. ДОКУМЕНТ
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