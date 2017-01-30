 "Очень позитивный был парень. Скромный, порядочный, спортсмен", - погибшему под Авдеевкой Дмитрию Оверченко было всего 28 лет. ФОТОрепортаж

Бойцу было всего 28 лет, передает Цензор.НЕТ.
По данным пресс-центра 72 ОМБр, артиллерийские обстрелы Авдеевки и позиций ВСУ боевиками продолжались весь вечер и ночь. Во время боя и нападения были убиты четверо бойцов. Среди них Дмитрий Оверченко.
ФОТО: Facebook Елены Проценко
По данным Gazeta.Ua, военнослужащий родился в селе Вишнополь Тальновского района на Черкасщине.
"Он был очень позитивный парень. Скромный, порядочный ребенок, спортсмен. Какой была его последняя военная специальность - не знаю. Дима рос в многодетной семье. Имел двух братьев и двух сестер. Родные проживают в Кировоградской области. Отец очень болеет", - говорит сельский председатель Татьяна Гудзенко.
По предварительной информации Дмитрия Оверченко похоронят в Вишнополе в среду.
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Вечная Слава...
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Україна сумує за тобою, Дмитре. Всі, хто має серце, душу - плачуть.
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Спочивай з миром.
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Одна двойка и два нуля.
Отрекитесь от кода шифра
И поймите, что это Я.
Тот, кто вечером был в наряде,
Отсылал СМС домой,
И не знал, что летит в снаряде,
Тот осколок, который мой.
Не хочу быть строкою в сводке,
Не хочу безымянным быть.
Не затем умер я, чтоб водки,
Кто-то вечером мог попить.
Не затем, подставляя тело,
На войне не кривил душой.
Той, которая жить хотела,
А не цифрою стать скупой.
Мы не цифры с двумя нулями.
Не в отчетностях номера.
Мы обычными были парнями
И живыми еще вчера.
Когда слышите цифру двести,
То представьте хотя-бы раз,
Что на этом проклятом месте,
Мог бы быть и любой из вас.
За укор уж меня простите.
Каждый делает выбор сам…
Если память погибших чтите -
То зовите по именам.
04.11.2016
Виктор Залевский,95 бригада
Діма Івах. Я знаю,що ви його теж пам'ятаєте.
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