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 "Очень позитивный был парень. Скромный, порядочный, спортсмен", - погибшему под Авдеевкой Дмитрию Оверченко было всего 28 лет. ФОТОрепортаж

Военнослужащий 72 отдельной механизированной бригады Дмитрий Оверченко погиб в результате вчерашних боев в районе Авдеевки (Донецкая область).

Бойцу было всего 28 лет, передает Цензор.НЕТ.

По данным пресс-центра 72 ОМБр, артиллерийские обстрелы Авдеевки и позиций ВСУ боевиками продолжались весь вечер и ночь. Во время боя и нападения были убиты четверо бойцов. Среди них Дмитрий Оверченко.

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"Очень позитивный был парень. Скромный, порядочный, спортсмен", - погибшему под Авдеевкой Дмитрию Оверченко было всего 28 лет 01"Очень позитивный был парень. Скромный, порядочный, спортсмен", - погибшему под Авдеевкой Дмитрию Оверченко было всего 28 лет 02"Очень позитивный был парень. Скромный, порядочный, спортсмен", - погибшему под Авдеевкой Дмитрию Оверченко было всего 28 лет 03
ФОТО: Facebook Елены Проценко

По данным Gazeta.Ua, военнослужащий родился в селе Вишнополь Тальновского района на Черкасщине.

"Он был очень позитивный парень. Скромный, порядочный ребенок, спортсмен. Какой была его последняя военная специальность - не знаю. Дима рос в многодетной семье. Имел двух братьев и двух сестер. Родные проживают в Кировоградской области. Отец очень болеет", - говорит сельский председатель Татьяна Гудзенко.

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По предварительной информации Дмитрия Оверченко похоронят в Вишнополе в среду.

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ох и вернеться всё это русне с троицей..ох мало им не покажется..из за детей аллепо, и за войну с Грузией, Украиной.... ох рф готовтесь оплатить счёт.
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Светлая память. Скорбим о всех погибших ребятах. Десяток кацапов с собои прихватил.
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Царство небесное воинам нашим.Скорбь и Боль за таких молодых красивых ребят....................
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Вiчна пам'ять тобi, земляк! Ярких гарних, розумних, вiдданих,прекрасных хлопчикiв втрачаемо. Серце болить... Спочивай, синку. Украiна та Черкащина любить тебе i пам'ятае. Мамо та тату- вам низкий уклiн та спiвчуття.
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Светлое лицо и чистая душа, горячее сердце и холодный разум. Герой, Слава ему!
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Навiки проклятi будьте, тварюки кацапськi! До сорокового колiна!
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скорбота.не стало хлопцiв якi закрили собою Украiну вiд кацапськоi навали.воiни свiтла.найкращi сини,батьки,брати,дiти...хiба так мае бути???низький уклiн родинам загиблих....СЛАВА ГЕРОЯМ!!!!
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чи то так здається, чи то насправді в усіх наших хлопців очі Янголів..
Україна сумує за тобою, Дмитре. Всі, хто має серце, душу - плачуть.
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Знову красень! Знову дитина! Уклін тобі до землі та наша пам ят в сердцях,Воін,Герой! Співчуття батькам.....
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Воин Света, тут и нечего добавить...Светлая память тебе, СЫН УКРАИНЫ! Твой подвиг в сердцах украинцев - навеки! Гореть в пекле убийцам наших защитников.
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Я по сводке прошел как цифра.
Одна двойка и два нуля.
Отрекитесь от кода шифра
И поймите, что это Я.
Тот, кто вечером был в наряде,
Отсылал СМС домой,
И не знал, что летит в снаряде,
Тот осколок, который мой.
Не хочу быть строкою в сводке,
Не хочу безымянным быть.
Не затем умер я, чтоб водки,
Кто-то вечером мог попить.
Не затем, подставляя тело,
На войне не кривил душой.
Той, которая жить хотела,
А не цифрою стать скупой.
Мы не цифры с двумя нулями.
Не в отчетностях номера.
Мы обычными были парнями
И живыми еще вчера.
Когда слышите цифру двести,
То представьте хотя-бы раз,
Что на этом проклятом месте,
Мог бы быть и любой из вас.
За укор уж меня простите.
Каждый делает выбор сам…
Если память погибших чтите -
То зовите по именам.
04.11.2016
Виктор Залевский,95 бригада
Діма Івах. Я знаю,що ви його теж пам'ятаєте.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Очень позитивный был парень. Скромный, порядочный, спортсмен", - погибшему под Авдеевкой Дмитрию Оверченко было всего 28 лет. ФОТОрепортаж
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