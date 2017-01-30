 "Лучший командир роты": погибший под Авдеевкой Андрей Кизило вырос в семье военных. ФОТО+ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на черкасский сайт Прочерк.
"Лучший командир роты, которого можно было встретить!", "Я рад, что служил с таким ком.роты "- эти записи остались на странице в социальной сети уманчанина, капитана Андрея Кизило, который вчера погиб в Авдеевке.
"Среди тех, кто сегодня скорбит по 23-летнему Андрею - его двоюродная сестра, журналистка Виктория Михайлюк-Врачинська", - говорится в заметке.
Когда началась война на востоке Украины, Андрей попал на службу на Донбасс. Прошел все горячие точки фронта. В последнее время служил под Авдеевкой.
"Под руководством Андрея в разные времена служило много 40-летних, 50-летних людей, мобилизованных. Он умел с каждым находить общий язык", - сквозь слезы говорит Виктория.
В Интернете также сохранилось интервью Андрея Кизило, в котором молодой военнослужащий рассказывает о своей учебе во Львовской академии сухопутных войск, а также о своем опыте участия в международных учениях.
Напомним, артиллерийские обстрелы Авдеевки и позиций ВСУ боевиками продолжались весь вечер и ночь 30 января. Во время боя и нападения были убиты четверо бойцов 72-й отдельной механизированной бригады, девять получили ранения.
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Спочивайте з миром побратими !!!
Низько вклоняю голову !!!
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Світла пам*ять.
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Какая может быть амнистия сраной даунбасовской сволоте и руцкой пидарасне-наемникам.. Какие нах..братья эта рашка..
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