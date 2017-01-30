 "Лучший командир роты": погибший под Авдеевкой Андрей Кизило вырос в семье военных. ФОТО+ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на черкасский сайт Прочерк "Лучший командир роты, которого можно было встретить!", "Я рад, что служил с таким ком.роты "- эти записи остались на странице в социальной сети уманчанина, капитана Андрея Кизило, который вчера погиб в Авдеевке."Среди тех, кто сегодня скорбит по 23-летнему Андрею - его двоюродная сестра, журналистка Виктория Михайлюк-Врачинська", - говорится в заметке.

ртиллерийские обстрелы Авдеевки и позиций ВСУ боевиками продолжались весь вечер и ночь 30 января. Во время боя и нападения были убиты четверо бойцов 72-й отдельной механизированной бригады , девять получили ранения.

"У нас - семья военных, - рассказала Виктория. - Наш дедушка военный, отец Андрея - тоже... Андрей и сам с детства хотел быть военным. После 9 класса он поступил в военный лицей имени Богуна. "Пехота - царица полей"... Поэтому учился в военной академии в Львове".Когда началась война на востоке Украины, Андрей попал на службу на Донбасс. Прошел все горячие точки фронта. В последнее время служил под Авдеевкой."Под руководством Андрея в разные времена служило много 40-летних, 50-летних людей, мобилизованных. Он умел с каждым находить общий язык", - сквозь слезы говорит Виктория.В Интернете также сохранилось интервью Андрея Кизило, в котором молодой военнослужащий рассказывает о своей учебе во Львовской академии сухопутных войск, а также о своем опыте участия в международных учениях.Напомним, а