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 "Лучший командир роты": погибший под Авдеевкой Андрей Кизило вырос в семье военных. ФОТО+ВИДЕО

Погибший в Авдеевке боец 72-й отдельной механизированной бригады Андрей Кизило был потомственным военным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на черкасский сайт Прочерк.

"Лучший командир роты, которого можно было встретить!", "Я рад, что служил с таким ком.роты "- эти записи остались на странице в социальной сети уманчанина, капитана Андрея Кизило, который вчера погиб в Авдеевке.

"Среди тех, кто сегодня скорбит по 23-летнему Андрею - его двоюродная сестра, журналистка Виктория Михайлюк-Врачинська", - говорится в заметке.

"Лучший командир роты": погибший под Авдеевкой Андрей Кизило вырос в семье военных 01

"У нас - семья военных, - рассказала Виктория. - Наш дедушка военный, отец Андрея - тоже... Андрей и сам с детства хотел быть военным. После 9 класса он поступил в военный лицей имени Богуна. "Пехота - царица полей"... Поэтому учился в военной академии в Львове".

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Когда началась война на востоке Украины, Андрей попал на службу на Донбасс. Прошел все горячие точки фронта. В последнее время служил под Авдеевкой.

"Под руководством Андрея в разные времена служило много 40-летних, 50-летних людей, мобилизованных. Он умел с каждым находить общий язык", - сквозь слезы говорит Виктория.

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В Интернете также сохранилось интервью Андрея Кизило, в котором молодой военнослужащий рассказывает о своей учебе во Львовской академии сухопутных войск, а также о своем опыте участия в международных учениях.



Напомним, артиллерийские обстрелы Авдеевки и позиций ВСУ боевиками продолжались весь вечер и ночь 30 января. Во время боя и нападения были убиты четверо бойцов 72-й отдельной механизированной бригады, девять получили ранения.
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Вічна Память, Вічна Слава славним синам полеглим за Україну !!!
Спочивайте з миром побратими !!!
Низько вклоняю голову !!!
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Коли ми почнемо воювати так щоб не втрачати своїх найкращих солдат та офіцерів, знищуючи ворога ще до того як він підійде на відстань гарматного пострілу? Досить вже дурних самообмежень! Терористи мають бути знищені на будь якій відстані! Вся артилерія та ракетні війська мають повернутись на лінію фронту.
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Хай тобі співають ангели !
Світла пам*ять.
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Вечная тебе память герой!
Какая может быть амнистия сраной даунбасовской сволоте и руцкой пидарасне-наемникам.. Какие нах..братья эта рашка..
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Спасибо родителям за воспитание героя.Низкий поклон.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Лучший командир роты": погибший под Авдеевкой Андрей Кизило вырос в семье военных. ФОТО+ВИДЕО
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