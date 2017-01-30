 "Лучший командир роты": погибший под Авдеевкой 23-летний Андрей Кизило вырос в семье военных. ФОТО+ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на черкасский сайт Прочерк.
"Лучший командир роты, которого можно было встретить!", "Я рад, что служил с таким ком.роты "- эти записи остались на странице в социальной сети уманчанина, капитана Андрея Кизило, который вчера погиб в Авдеевке.
"Среди тех, кто сегодня скорбит по 23-летнему Андрею - его двоюродная сестра, журналистка Виктория Михайлюк-Врачинська", - говорится в заметке.
Когда началась война на востоке Украины, Андрей попал на службу на Донбасс. Прошел все горячие точки фронта. В последнее время служил под Авдеевкой.
"Под руководством Андрея в разные времена служило много 40-летних, 50-летних людей, мобилизованных. Он умел с каждым находить общий язык", - сквозь слезы говорит Виктория.
В Интернете также сохранилось интервью Андрея Кизило, в котором молодой военнослужащий рассказывает о своей учебе во Львовской академии сухопутных войск, а также о своем опыте участия в международных учениях.
Напомним, артиллерийские обстрелы Авдеевки и позиций ВСУ боевиками продолжались весь вечер и ночь 30 января. Во время боя и нападения были убиты четверо бойцов 72-й отдельной механизированной бригады, девять получили ранения.
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Спочивайте з миром побратими !!!
Низько вклоняю голову !!!
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Світла пам*ять.
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Какая может быть амнистия сраной даунбасовской сволоте и руцкой пидарасне-наемникам.. Какие нах..братья эта рашка..
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а він ГЕРОЙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЦЕ НЕГАДЯ САВЧЕНКО АЛКАШКА КОНЧЕНА ЦЕ НЕ ЄНЕРАЛИ ЯКІ ТІКАЛИ НА ГВИНТОКРИЛАХ ! це ЛЮДИНА з великої літери !!!!!!
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЇТЬ !!!!!!!
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Отомстим безкомпромиссно!
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Веселій был хлопец(((
Земля пухом.
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А дыныры и лыныры нужно реально обнести колючей проволокой, пока не отрезвеют. За каждого нашего убитого или раненного нужно закрывать пункт пропуска. Блокаду нужно расширить и продолжать. С оккупантами и убийцами не торговать, воду им тоже не давать. А то мы слишком добрые с ними, поэтому вот уже почти три года каждый день хороним таких вот лучших из лучших. Горе родителям, горе всем нам.
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А ребятам земля пухом. Хай спочивають з богом.
Невозможно смотреть без слез....
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А умирать должны фаны мертворожденного русского мирка!
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Колись я читала роман "Чорний ворон", там автор жорстко виписував відмінність у зовнішності українця і того, хто його вбивав. Тоді я подумала: "Ну це, мабуть, перебільшення, до чого тут зовнішня краса?" А тепер бачу, що правда. Просто з одного боку той, хто захищає свою країну. А з іншого - загарбник, бандит, а як мають виглядати бандити? Фізіогноміка - жорстка наука...
Найкращі гинули першими в усі часи, от що ми зробимо, щоб він загинув не даремно...
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((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Черт, слов просто нет...
Учитывая, что российские фашисты обмен пленными остановили, есть рацпредложение: на этой неделе пленных не брать. Сопроводим души наших героев рабами-рашистами в раю. Это гуманно - так души винторогих свинособак спасутся от законного места в самых глубоких расщелинах ада.
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ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ СЛАВНОМУ СИНУ УКРАЇНИ!
Низький уклін батькам...
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Не стоит тут что-либо недопонимать, путать или забывать.
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Вічна память Герою...
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Вечная память!
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Одна двойка и два нуля.
Отрекитесь от кода шифра
И поймите, что это Я.
Тот, кто вечером был в наряде,
Отсылал СМС домой,
И не знал, что летит в снаряде,
Тот осколок, который мой.
Не хочу быть строкою в сводке,
Не хочу безымянным быть.
Не затем умер я, чтоб водки,
Кто-то вечером мог попить.
Не затем, подставляя тело,
На войне не кривил душой.
Той, которая жить хотела,
А не цифрою стать скупой.
Мы не цифры с двумя нулями.
Не в отчетностях номера.
Мы обычными были парнями
И живыми еще вчера.
Когда слышите цифру двести,
То представьте хотя-бы раз,
Что на этом проклятом месте,
Мог бы быть и любой из вас.
За укор уж меня простите.
Каждый делает выбор сам…
Если память погибших чтите -
То зовите по именам.
04.11.2016
Виктор Залевский,95 бригада
Діма Івах. Я знаю,що ви його теж пам'ятаєте.
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