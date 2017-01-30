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Все про:обстрел (5230) смерть (4451) боевые действия (975) потери (788) Авдеевка (725)

 "Лучший командир роты": погибший под Авдеевкой 23-летний Андрей Кизило вырос в семье военных. ФОТО+ВИДЕО

Погибший в Авдеевке боец 72-й отдельной механизированной бригады Андрей Кизило был потомственным военным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на черкасский сайт Прочерк.

"Лучший командир роты, которого можно было встретить!", "Я рад, что служил с таким ком.роты "- эти записи остались на странице в социальной сети уманчанина, капитана Андрея Кизило, который вчера погиб в Авдеевке.

"Среди тех, кто сегодня скорбит по 23-летнему Андрею - его двоюродная сестра, журналистка Виктория Михайлюк-Врачинська", - говорится в заметке.

"Лучший командир роты": погибший под Авдеевкой 23-летний Андрей Кизило вырос в семье военных 01

"У нас - семья военных, - рассказала Виктория. - Наш дедушка военный, отец Андрея - тоже... Андрей и сам с детства хотел быть военным. После 9 класса он поступил в военный лицей имени Богуна. "Пехота - царица полей"... Поэтому учился в военной академии в Львове".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы АТО ликвидировали 15 и ранили 24 боевика в районе промзоны Авдеевки, - ГУР

Когда началась война на востоке Украины, Андрей попал на службу на Донбасс. Прошел все горячие точки фронта. В последнее время служил под Авдеевкой.

"Под руководством Андрея в разные времена служило много 40-летних, 50-летних людей, мобилизованных. Он умел с каждым находить общий язык", - сквозь слезы говорит Виктория.

Смотрите также: ""Трехсотый" еще один! Пока не знаем, легкий-нелегкий! У него сверху входное. Может, легкое прострелено!", - бой в промзоне Авдеевки. ВИДЕО

В Интернете также сохранилось интервью Андрея Кизило, в котором молодой военнослужащий рассказывает о своей учебе во Львовской академии сухопутных войск, а также о своем опыте участия в международных учениях.



Напомним, артиллерийские обстрелы Авдеевки и позиций ВСУ боевиками продолжались весь вечер и ночь 30 января. Во время боя и нападения были убиты четверо бойцов 72-й отдельной механизированной бригады, девять получили ранения.
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Вічна Память, Вічна Слава славним синам полеглим за Україну !!!
Спочивайте з миром побратими !!!
Низько вклоняю голову !!!
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Хай тобі співають ангели !
Світла пам*ять.
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Вечная тебе память герой!
Какая может быть амнистия сраной даунбасовской сволоте и руцкой пидарасне-наемникам.. Какие нах..братья эта рашка..
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Спасибо родителям за воспитание героя.Низкий поклон.
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Вчера погибли молодые ребята, очень жаль. Вечная память погибшим. Боль на душе непередаваемая, но мы выстоим.
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...Низький уклін та вічна памьять тобі Герой України...!

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як важко читати про молодих хлопців які загинули....
а він ГЕРОЙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЦЕ НЕГАДЯ САВЧЕНКО АЛКАШКА КОНЧЕНА ЦЕ НЕ ЄНЕРАЛИ ЯКІ ТІКАЛИ НА ГВИНТОКРИЛАХ ! це ЛЮДИНА з великої літери !!!!!!
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЇТЬ !!!!!!!
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Як можливо таке пережити батькам!Царство небесно!
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Вчера героически погиб в бою Бальченко Владимир Александрович 04.01.1992р Вечная память герою

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Покойся с миром, Брат... (
Отомстим безкомпромиссно!
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Мля...((( Он в октябре только от ранения отошел...(((
Веселій был хлопец(((
Земля пухом.
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Какой парень красивый! Чтоб вы все выдохли , суки проклятые, кто стреляет по нашим позициям. Лишенные мозга дауны, предатели и наемники, путинские холуи. Пусть вам воздастся по заслугам.
А дыныры и лыныры нужно реально обнести колючей проволокой, пока не отрезвеют. За каждого нашего убитого или раненного нужно закрывать пункт пропуска. Блокаду нужно расширить и продолжать. С оккупантами и убийцами не торговать, воду им тоже не давать. А то мы слишком добрые с ними, поэтому вот уже почти три года каждый день хороним таких вот лучших из лучших. Горе родителям, горе всем нам.
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Да нет никакой рекламы.
А ребятам земля пухом. Хай спочивають з богом.
Невозможно смотреть без слез....
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Глаза, какие у парня глаза, они не отпускают.....
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Очень жалко ребят ...земля им пухом...Нет слов ...А на фоне этих боев идет спор -торговать или нет ?Это надо быть такими бесхребетными и беспринципными мразями чтоб делать это!Да вы же и мать родную продадите твари...
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Ради такого лучше жить.
А умирать должны фаны мертворожденного русского мирка!
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Сколько раз уже писалаМожет это совпадение,но очень много среди погибших тех,кого показывали в новостях.Страшно представить горе родных погибших,Что там про уголь?
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А представьте, скольких погибших не показывали нигде...
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Який красень...
Колись я читала роман "Чорний ворон", там автор жорстко виписував відмінність у зовнішності українця і того, хто його вбивав. Тоді я подумала: "Ну це, мабуть, перебільшення, до чого тут зовнішня краса?" А тепер бачу, що правда. Просто з одного боку той, хто захищає свою країну. А з іншого - загарбник, бандит, а як мають виглядати бандити? Фізіогноміка - жорстка наука...
Найкращі гинули першими в усі часи, от що ми зробимо, щоб він загинув не даремно...
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Земля пухом, Воин! Покойся с миром!
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Черт, слов просто нет...
Учитывая, что российские фашисты обмен пленными остановили, есть рацпредложение: на этой неделе пленных не брать. Сопроводим души наших героев рабами-рашистами в раю. Это гуманно - так души винторогих свинособак спасутся от законного места в самых глубоких расщелинах ада.
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ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ СЛАВНОМУ СИНУ УКРАЇНИ!
Низький уклін батькам...
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Мы его не теряли. Его российские фашисты убили. На его же земле.
Не стоит тут что-либо недопонимать, путать или забывать.
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Меркель: ми будемо зберігати нормандський формат, попри проблеми - да їм пох на наших хлопців , що гинуть... їм аби бла, бла, бла... да барижнічати..

Вічна память Герою...
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Жалко хлопця. Чомусь мені здається, що контратака була його власною ініціативою.
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Контратака в данных обстоятельствах - самый лучший выход. Так он ценою своей и еще нескольких жизней избежал гораздо более тяжелых потерь с нашей стороны. Он, если вы правы, был настоящий Профессионал и Герой!!!
Вечная память!
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Слезы в глазах. Сердце в рубцах. Вечная память герою!
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Боже где справедливость такии молодые хлопцы уходят.Кто будет будувати наша Украину сволота пьяная и мажоры!Вечная память героям не забудим и не простим!
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Уклін тобі до землі,дитночко,красень.Воін,Герой! Наша пам ять і наші сльози.Співчуття батькам....Як же рветься сердце на шматочки.
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Совсем ребенок((((( Покойся с миром! Близким поклон глубокий за такого защитника.
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Я по сводке прошел как цифра.
Одна двойка и два нуля.
Отрекитесь от кода шифра
И поймите, что это Я.
Тот, кто вечером был в наряде,
Отсылал СМС домой,
И не знал, что летит в снаряде,
Тот осколок, который мой.
Не хочу быть строкою в сводке,
Не хочу безымянным быть.
Не затем умер я, чтоб водки,
Кто-то вечером мог попить.
Не затем, подставляя тело,
На войне не кривил душой.
Той, которая жить хотела,
А не цифрою стать скупой.
Мы не цифры с двумя нулями.
Не в отчетностях номера.
Мы обычными были парнями
И живыми еще вчера.
Когда слышите цифру двести,
То представьте хотя-бы раз,
Что на этом проклятом месте,
Мог бы быть и любой из вас.
За укор уж меня простите.
Каждый делает выбор сам…
Если память погибших чтите -
То зовите по именам.
04.11.2016
Виктор Залевский,95 бригада
Діма Івах. Я знаю,що ви його теж пам'ятаєте.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Лучший командир роты": погибший под Авдеевкой 23-летний Андрей Кизило вырос в семье военных. ФОТО+ВИДЕО
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