 Представлен логотип и лозунг Евровидения-2017. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал, лозунгом будет Celebrate Diversity ("Почитаем многообразие").
"Он хорошо дополняет творческий дизайн нынешнего песенного конкурса, в основе которого - традиционное украинское ожерелье, являющееся не только самым древним женским украшением, но и считающееся оберегом. Неповторимости украшению придает именно то, что оно состоит из большого количества разнообразных бусин, каждая из которых особая", - отметили на телеканале.
Исполнительный директор Евровидения Йон Ола Санд отметил: "Слоган Celebrate Diversity дополняет прошлогоднюю тему Come Together ("Объединяемся"). В нынешнем лозунге Евровидения есть важные для песенного конкурса ценности. Celebrate Diversity - об объединении Европы и стран за ее пределами, граждане которых соберутся вместе, чтобы почтить то, что нас объединяет, и то, что отличает друг от друга, делает нас уникальными. Также всех объединит хорошая музыка".
"Использование этого прекрасного и значимого логотипа, основанного на традиционном обереге, создает не только ощущение историчности, но и современности - во внешнем виде и подаче. Поскольку эта тема является ключевой для команды Евровидения-2017, мы с нетерпением ждем фантастического шоу в мае", - добавил он.
Напомним, 31 января состоится церемония передачи символического ключа от Евровидения мэру Киева Виталию Кличко от президента городского совета Стокгольма. После этого начнется жеребьевка 43 стран-участниц в полуфинал.
(Фото с сайта телеканала "UA:Перший")
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