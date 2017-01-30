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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:геноцид (211) Германия (2617) голодомор (787) Порошенко (12124) Россия (68485) Цеголко (104)

 Порошенко призвал парламент Германии признать Голодомор геноцидом украинского народа. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко призвал Бундестаг признать Голодомор геноцидом украинского народа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко на своей странице в Twitter.

"Президент призвал немецкий парламент признать Голодомор геноцидом украинского народа", - написал он.

Порошенко призвал парламент Германии признать Голодомор геноцидом украинского народа 01
Фото: Цеголко/Twitter

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тандит: Я не сомневаюсь, что Порошенко и Меркель во время встречи в Германии обсудят вопрос освобождения украинских заложников

Как сообщалось ранее, Порошенко находится с рабочим визитом в Германии.
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Не приизнают, ведь геноцид , по их мнению, может быть только против негров.
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Сталин - преступник ,садист и палач!!! Миллионы людей ,взрослых и деток!!!! А гитлер для вас кто!!!! Всякую хрень несете........!
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Кто вас заморил? Совесть имейте ! Вес вас озвучте в эфире- а мы послушаем, как вы не доедаете??????
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А геноцид армян Германия не признавала, потому что была союзником Турции.
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Помаранчеве дежавю, Порох ще не почав бджіл розводити,хай Юща в радники візьме,о то спец по Голодоморах та бджолах ))))
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Сейчас самое время заниматься геноцидом. Он рассчитывает, что вопросом войны, которую развязала параша будут заниматься следующие поколения? Доказывай там, что твориться на самом деле сейчас. Здесь война, а он по выставкам шастает!
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Берется всегда за громкие ,но невыполнимые дела. Может он шпион ?
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Предлагаю признать Тарифомор - геноцидом украинского народа.
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Кто про что, а вшивый о бане. Скоро ЕС и Штаты отменят санкции против россии из-за нашей коррумпированной власти, а он все про геноцид. Или уже ниочем другом договориться не может.
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Да причем тут зрада. Насущих проблем в стране выше крыши.
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Визит в Германию способствует их решению.
Вот если бы он поехал в Зимбабве, было бы удивительно.
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Зимбабве это приоритет россии. А немцы и так не отказываются помочь, но требуют побороть коррупцию, особенно во власти. И предлагают ему начать с себя.
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А пенсія , нижча прожиткового мінімуму в ЧОТИРИ рази , коли квартплата - вища пенсії -- це є порушенням Конституції , Законів БОЖИХ , чи Геноцид Народу України ??
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Сволочь. А троекратное обрушение нацвалюты - это не геноцид украинского народа? А тотальная коррупция - это не геноцид украинского народа? Скотина шоколадная...
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Такое впечатление что 95% тех кто здесь пасётся - всегда всем недовольны, причём повод может быть любой.
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Да нет, просто надоело быть вечными лохами.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко призвал парламент Германии признать Голодомор геноцидом украинского народа. ФОТО
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