 Порошенко призвал парламент Германии признать Голодомор геноцидом украинского народа. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко на своей странице в Twitter.
"Президент призвал немецкий парламент признать Голодомор геноцидом украинского народа", - написал он.
Фото: Цеголко/Twitter
Как сообщалось ранее, Порошенко находится с рабочим визитом в Германии.
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Вот если бы он поехал в Зимбабве, было бы удивительно.
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